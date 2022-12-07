В Курській області риють рови та встановлюють "зуби дракона". ФОТО

В Курській області зводять оборонні споруди: в полях встановлюють бетонні проти танків, які також називають "зубами дракона".

Фото укріплень опублікував в телеграмі губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо зміцнювати рубежі Курської області", - підписав він знімки.

Також на фото видно земляні насипи та глибокі рови.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в Курській області ширяться чутки про можливе вторгнення ЗСУ. Місцева влада почала формувати там народну дружину.

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В сусідній Бєлгородській області тим часом риють окопи - на думку розвідки Великої Британії, росіяни роблять це для підсилення патріотизму.







