В Курській області риють рови та встановлюють "зуби дракона". ФОТО
В Курській області зводять оборонні споруди: в полях встановлюють бетонні проти танків, які також називають "зубами дракона".
Фото укріплень опублікував в телеграмі губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо зміцнювати рубежі Курської області", - підписав він знімки.
Також на фото видно земляні насипи та глибокі рови.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в Курській області ширяться чутки про можливе вторгнення ЗСУ. Місцева влада почала формувати там народну дружину.
В сусідній Бєлгородській області тим часом риють окопи - на думку розвідки Великої Британії, росіяни роблять це для підсилення патріотизму.
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Взято из инета.
И деньги можно попилить
вы, кацапы, ещё (бесплатный совет) запломбируйте каждый "зуб" чмобиком на цепи, пусть охраняет его от кариеса, к тому же, для неосведомлённого тупорылого кацапа, фигурный бетон похож на унитаз, нехай повтишаеться, идиот, и попо-льзуется перед смертью.. ну, или пусть оттащит домой по древнеузкой традиции
А все не нападает никто
Пусть сразу там расставят "подбитые" танки
А так, якщо їх можна зачепити за монтажне вушко і відтягнути на бік, то вони більше подібні на "пірамідки шинсе" - від того, на що є сподівання, вони не захищають, а дають лиш тимчасовий психологічний ефект самозаспокоєння. Ну й, звісно, золоту виручку продавцям цих "зубів-пірамідок".
Україна призивпє почути Белгородську й Курску "народні республіки " й не допустити конфлікту!