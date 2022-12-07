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Новини Фото Війна
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В Курській області риють рови та встановлюють "зуби дракона". ФОТО

В Курській області зводять оборонні споруди: в полях встановлюють бетонні проти танків, які також називають "зубами дракона".

Фото укріплень опублікував в телеграмі губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо зміцнювати рубежі Курської області", - підписав він знімки.

Також на фото видно земляні насипи та глибокі рови.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в Курській області ширяться чутки про можливе вторгнення ЗСУ. Місцева влада почала формувати там народну дружину.

Також читайте: В Курській області РФ почали формувати народну дружину

В сусідній Бєлгородській області тим часом риють окопи - на думку розвідки Великої Британії, росіяни роблять це для підсилення патріотизму.

В Курській області риють рови та встановлюють зуби дракона 01
В Курській області риють рови та встановлюють зуби дракона 02
В Курській області риють рови та встановлюють зуби дракона 03
В Курській області риють рови та встановлюють зуби дракона 04

Автор: 

росія (65162) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+37
А што случілось?
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07.12.2022 14:10
+33
Білгородська область збирається напасти на Курську
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07.12.2022 14:13
+29
Коли ворог сцить це добре дуже добре!
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07.12.2022 14:12
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А што случілось?
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07.12.2022 14:10 Відповісти
"вялика параша, а драпать некуда! позади брянск!" (поллитрук клочков к 28 хероям пазло-чмобикам_ ))
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07.12.2022 14:25 Відповісти
Нічого не трапилось, все іде по плану. Значить, в плані ху..ла так і записано, що "...на десятому місяці війни Україна захоплює курську область".))))
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07.12.2022 15:55 Відповісти
А зачем? Киев же взят за 3 дня и усё по плану )))
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07.12.2022 14:12 Відповісти
Бабло тирять. Велике будівництво у москалів
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07.12.2022 14:21 Відповісти
Коли ворог сцить це добре дуже добре!
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07.12.2022 14:12 Відповісти
Вiн не тiльки сцить вiн ще й сере в калiсони.
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07.12.2022 14:16 Відповісти
Що кацапи,страшно?
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07.12.2022 14:13 Відповісти
Білгородська область збирається напасти на Курську
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07.12.2022 14:13 Відповісти
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07.12.2022 14:38 Відповісти
Для хаймарса это не преграда. Но какой-то вумный кацап не плохой заказ получил.
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07.12.2022 14:14 Відповісти
Против хаймарса же юрту поставили. Если ракеты не были такие дорогие, было бы прикольно по той юрте хаймарсом бахнуть.
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07.12.2022 14:33 Відповісти
Що кацапи , трохи забзділи ?
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07.12.2022 14:14 Відповісти
Боже,які вони дурні! Кому вони нафіг потрібні?! Але марні витрати- то добре. Нам на користь.
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07.12.2022 14:15 Відповісти
Знають що вкрадене, от і ховають від справжнього власника. На злодію шапка горить
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07.12.2022 18:03 Відповісти
"На «Авито» начали продавать противотанковые заграждения. Бетонные «надолбы» продают в Крыму, Мариуполе, Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Ленинградской областях. Цены колеблются от 250 руб за шт (Московская обл.). до 12500 рублей (Крым)."
Взято из инета.
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07.12.2022 14:16 Відповісти
Вірять ЗСУ.
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07.12.2022 14:17 Відповісти
это показуха для расеянского стада типа "нам угрожает опасность", чтобы оправдать войну в глазах расийских дибилоидов, подводят недалеких к тому,что это не они агрессоры,а якобы все делается для защиты расиюшки,вот даже укрепления строят,значит опасность есть,и воюют они в Украине только из за того что им угрожает опасность
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07.12.2022 14:17 Відповісти
Именно

И деньги можно попилить
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07.12.2022 14:54 Відповісти
Поле засрали придурки.
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07.12.2022 14:19 Відповісти
Т.Г.Шевченко*Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води,а він вже сере на порозі!
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07.12.2022 14:20 Відповісти
Шевченко такого не писав. Кобзарю вже такої ахінєї понаприписували що кошмар.
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07.12.2022 14:36 Відповісти
Ну пересказав хлопак своiми словами..Але по сутi- все вiрно!
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07.12.2022 20:15 Відповісти
такой план видимо...
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07.12.2022 14:21 Відповісти
Тю, подивіться як найвеличніший з бандою країну до війни готував, а тут окопи, бетонні загородження й доти, лохи якісь.
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07.12.2022 14:21 Відповісти
пункт 158 плану спецоперації "окопи в Курську"....
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07.12.2022 14:21 Відповісти
ещё со времён медеи известно, что зубы дракона можно принять как символ самоуничтожения. надо только бросить камень в средину ))) и парашники чмобики, как всходы этих зубов, в междуусобицах начнут уничтожать сами себя и всю парашу вовлекут в этот процесс )) нужно бросать украинские дальнобойные беспилотники в средину мордора. остальное дело разборок среди крепостных ))
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07.12.2022 14:21 Відповісти
Хмырь мавзолейный 🦍пойдет в атаку и подлодка КУРСк вместе с крейцером Масковия завалит эти цацки ядреной бонбой типа АналоГовнет...😝🤣🤣🤣
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07.12.2022 14:24 Відповісти
Та шо ви з розуму сходите --- ЗСУ вирвут ті зуби на раз .
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07.12.2022 14:25 Відповісти
Це мабуть, щоб мобіки назад не тікали. Заград-отряд, який не відступить.
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07.12.2022 14:26 Відповісти
І ця країна хотіла захопити Київ за три дні!
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07.12.2022 14:26 Відповісти
все согласно спецоперации по *****...
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07.12.2022 14:29 Відповісти
Приполярная нигерия постоянно бредит что их кто-то захватит а как показывает история - за едой приползают сами.... ножкибуша.... коллективизация..... окновевропу..... и тд....
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07.12.2022 14:29 Відповісти
клоуни..
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07.12.2022 14:31 Відповісти
шашлыки на 9 мая чего не дождались как нормальные нелохиЗеОманские? И бюджет то теряете. Нет что б дороги асфальтировать и инфраструктуру строить, тупые
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07.12.2022 14:31 Відповісти
я зрозумів суть єгипетських пірамід
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07.12.2022 14:34 Відповісти
Точно будет с Воронежем воевать.
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07.12.2022 14:34 Відповісти
В молодости читал книжечку про величайшуюю танковую битву на Курской дуге...🤣году в 1993..узнал что величайшая танковое побоище было в районе Луцк-Броды...и командовал этим всем позором лично начштаба РККа генерал Жюков... немецких танкеток было 679,,,советского Дерьма 1574...но Жюков просрал битву и удрал на самолёте на Мацковию... вояка зачуханный..😝☠️💀
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07.12.2022 14:35 Відповісти
Не надо недооценивать маршала Тараканова. Величайший подлец, вор, палач и жополиз
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07.12.2022 14:51 Відповісти
иногда приятно иметь дело с дебилами из прошлого тысячелетия
вы, кацапы, ещё (бесплатный совет) запломбируйте каждый "зуб" чмобиком на цепи, пусть охраняет его от кариеса, к тому же, для неосведомлённого тупорылого кацапа, фигурный бетон похож на унитаз, нехай повтишаеться, идиот, и попо-льзуется перед смертью.. ну, или пусть оттащит домой по древнеузкой традиции
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07.12.2022 14:41 Відповісти
І це тільки початок. Будуть москальські покидьки у сховищах ховатись, на воду та світло днями чекати. І знов будуть молити про ніжки буша
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07.12.2022 14:45 Відповісти
Краще б нову партию чорних пакетів наштампували для своїх чмобіків
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07.12.2022 14:46 Відповісти
Нужно уже начинать поджигать Мацкву чтоб врагу не досталась
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07.12.2022 15:01 Відповісти
Так хотят чтобы на них напали
А все не нападает никто

Пусть сразу там расставят "подбитые" танки
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07.12.2022 15:02 Відповісти
А з нашого боку по кордону у Чернігівській, Сумській, Харківській областях нічого не встановлюється?
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07.12.2022 15:05 Відповісти
Щоби ці конструкції були справді "Зубами", то вони мали б триматися "коріння", тобто бути міцно вритими у землю.
А так, якщо їх можна зачепити за монтажне вушко і відтягнути на бік, то вони більше подібні на "пірамідки шинсе" - від того, на що є сподівання, вони не захищають, а дають лиш тимчасовий психологічний ефект самозаспокоєння. Ну й, звісно, золоту виручку продавцям цих "зубів-пірамідок".
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07.12.2022 15:17 Відповісти
Невже на кацапiв реклама Дiми Кондома подiяла ? Лошари...
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07.12.2022 20:21 Відповісти
******** нет покоя
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07.12.2022 15:18 Відповісти
Нехай собі зуби ще в сраку поставлять.
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07.12.2022 15:47 Відповісти
Ще треба туди завезти багато памперсів
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07.12.2022 15:53 Відповісти
Всьо па плану.
Україна призивпє почути Белгородську й Курску "народні республіки " й не допустити конфлікту!
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07.12.2022 16:11 Відповісти
хотели бамбить Варонеж, а придется курск)))
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07.12.2022 16:22 Відповісти
Щоб на вулицях не **********
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07.12.2022 16:34 Відповісти
Так дракон же беззубий,чмобіки також.Це імпортозаміщення,а де крючки взяли?Показують путіну,що параша,хоть щось виробляє.Надивились на ЗСУ і захотіли провести операцію"зуби в сраці".
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07.12.2022 16:59 Відповісти
Могилки для чмобіків риють
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08.12.2022 00:32 Відповісти
 
 