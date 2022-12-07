З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників. ФОТО

Як свідчать супутникові знімки Planet, з російської авіабазі Дягілєво, яку 5 грудня було атаковано невідомими засобами ураження, зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На знімку авіабази Дягілєво від 7 грудня видно, що з аеродрому зник пошкоджений вибухом літак Ту-22М, а також зникли щонайменше дев'ять бомбардувальників Ту-22М.

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Нагадуємо, 5 грудня повідомлялося, що на російських військових аеродромах у Саратовській області та під Рязанню сталися вибухи, що призвели до пошкодження літаків.

Міноборони Росії звинуватило в атаці Україну. ГУР МО України заявило, що вибухи - "підтвердження деградації" військової інфраструктури РФ.

На думку аналітиків ISW, Україна атакувала аеропорти за допомоги безпілотників, і може таким чином зірвати плани росіян із нанесення ударів по українській інфраструктурі.