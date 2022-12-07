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З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників. ФОТО

Як свідчать супутникові знімки Planet, з російської авіабазі Дягілєво, яку 5 грудня було атаковано невідомими засобами ураження, зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників 01

На знімку авіабази Дягілєво від 7 грудня видно, що з аеродрому зник пошкоджений вибухом літак Ту-22М, а також зникли щонайменше дев'ять бомбардувальників Ту-22М.

З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Частково пошкоджений" російський Ту-22М3 на аеродромі Дягілево. ФОТО

Нагадуємо, 5 грудня повідомлялося, що на російських військових аеродромах у Саратовській області та під Рязанню сталися вибухи, що призвели до пошкодження літаків.

Міноборони Росії звинуватило в атаці Україну. ГУР МО України заявило, що вибухи - "підтвердження деградації" військової інфраструктури РФ.

На думку аналітиків ISW, Україна атакувала аеропорти за допомоги безпілотників, і може таким чином зірвати плани росіян із нанесення ударів по українській інфраструктурі.

Автор: 

росія (65162) літак (2903) аеродром (300)


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Топ коментарі
+39
Дістанемо!
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07.12.2022 23:53
+19
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08.12.2022 00:02
+15
На Камчатці сховали - туди "хахли" ще не дістають!
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07.12.2022 23:49
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На Камчатці сховали - туди "хахли" ще не дістають!
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07.12.2022 23:49 Відповісти
Відправили в ремонт.
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07.12.2022 23:50 Відповісти
Интересно, а как они отправили в ремонт повреждённый бомбёр?
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07.12.2022 23:55 Відповісти
Або на трейлері, або завантажили на залізничну платформу, відстикувавши крила
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07.12.2022 23:57 Відповісти
Там прям возле аэродрома расположен 360-й авиазавод по ремонту этих самолетов...
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08.12.2022 09:19 Відповісти
В Рязані? Тоді питань нема Питання в іншому: Скільки часу займе ремонт і чи будуть вони його ремонтувать взагалі? " Просто мені не відомий ступінь його ушкоджень Та рівень випрацювання ресурсу Може й "овчинка вичинки не варта"? Тому "розкулачать" на запчастини та й по тому
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08.12.2022 09:32 Відповісти
Ну, это уже слишком сложный вопрос для меня) Это не про "виновность хохлов" в появлении рыбы в Сиваше, которую мы когда то с вами обсуждали))) Я сам об этом заводе узнал после взрывов, кажись от Буткевича) Правда не запомнил о каком аэродроме речь, о Рязани, или Энгельсе... Сейчас увидел ваш разговор и вспомнил про завод, полез посмотрел, точно в Рязани)
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08.12.2022 09:44 Відповісти
Ясно! Просто я строкову служив авіамеханіком в ТЕЧ полку (Су-24) тому трохи тямлю в питаннях ремонту Судячи по ступеню руйнувань корми Ту-22 - там тільки зняття ушкоджених деталей займе мінімум кілька днів Потім - заміна "заліза" (якщо є запчастини в наявності) Це - тиждень, мінімум Потім - моя робота - жгути, магістральні кабелі і так далі (тобто "електрика") Там (на мою думку) "мудохаться" треба тиждень (разом з "прозвоном") А потім "прогонка комплексу на землі" Потім - льотні випробування Загалом - місяць роботи
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08.12.2022 09:56 Відповісти
..Пане Яре!!! У Рязані дислокується 43-й навчальний центр. Ці літаки якщо виконували якісь пуски...то дуже рідко.... а то і зовсім не виконували. Це центр ПЕРЕНАВЧАННЯ на Ту-22М3 та Іл-78. Також навчають випусників училищ та кандидатів на посади КПС, Це НЕ БОЙОВИЙ підрозділ..!!! Ту-22М3 у смердячих достатньо..щоб не поспішати з ремонтом. А судячи по пошкодженням... то його відремонтують без всяких заводів. Заміна двох площин стабілізатора та двох двигунів ніякої складності не потребує. Вам ..як інженеру це добре відомо. Але більш вирогідніше..що його не поспішаючи коли небудь ..то може і відремонтують... Для нас калужська Шайковка ...та білоруські Мачулищі...з Єнгельсом та Ахтубінском...оце головна біль ...На півночі ще у смердячих авіація ВМФ ще не застосовувалась....
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08.12.2022 12:59 Відповісти
Що таке "аеродром підскоку" - знайомо? Що таке "розосередження сил"? Це ж теж враховувать потрібно!
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08.12.2022 17:55 Відповісти
Пане Яре! Названий Вами *аеродром підскоку*..це аеродром, розташований на ділянці слідування до району виконання завдання, якщо не хватає палива для виконання завдання..чи на повернення після виконання. А також у винищувальній авіаціїї застосовується для чергування у разі негайного перехоплення цілей. Дане поняття ніякого відношення до **розосередження * не має. Розосередження може бути як на аеродромі базування..так і на інші, НЕДАЛЕКО !!! розташовані аеродроми, які дозволяють виконувати задачі у складі групи. Тому підскок тут НІДОЧОГО.... розосередження ціком сушно. Але моя тема... !! Ту-22м3 з Дягілево належать ДО УЧБОВОГО ЦЕНТРА... і використання їх у бойових діях дуже сумнівно. І перебазували їх стовідсотково туди..де є такі ж Ту-22м3. Літак Ту-22м3 ..як і Ту-95МС не кажу вже про Ту-160 фактично не можуть виконувати польоти з непідготовлених ДЛЯ ЦЬОГО типу літаків...аеродромів. Тому де шукати їх не так важко.
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08.12.2022 19:21 Відповісти
"Підскок" якраз і зменшує "плече" для польоту Бо дозволяє взять максимум б/к при мінімі пального (Хоча для "стратегів" подібне сумнівно - їм для того щоб висоту набирать розмах своєї території потрібен А тут не встигнуть її набрать - як уже і Україна А вони (при неподавленому ППО противника) - "мішені"
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08.12.2022 19:39 Відповісти
Дальня авіація... тому і дальня...що НІКОЛИ не наближається до лінії фронту.... І ніколи не зайде у зону дії ППО противника. Навіть не наблизиться...))) А якщо сатирично сказати... то для літака Ту-95МС...який вилетить з того ж Дальнього Сходу з того ж Серишево не потрібно ніякого аеродрома підскоку..бо його накачає танкер Іл-78 паливом навіть більше..чим він взяв на землі...
І я не виключаю...що смердячі навздовзі так і будуть робити. А сил у них більш як достатньо. Це вся стратегічна авіація ВМФ... та Далекий Схід. Бомбити вони не зможуть... Це не Сірія і не Афганістан... де вони *героїчно* сипали ФАБ-500 з 10000 метрів.
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08.12.2022 19:49 Відповісти
Там до завода не больше километра расстояние...
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08.12.2022 09:24 Відповісти
Дістанемо!
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07.12.2022 23:53 Відповісти
Если в Авачинскую бухту амер ПЛАРБ легко заходят, при условии , шо на входе в бухту есть ворота(подводные), то до Елизово долететь, чи на 19-ый км - шо 2 пальца обмочить. Слава богу, Аляска - рядом.
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08.12.2022 00:36 Відповісти
Перегнали в Мурманськ.
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08.12.2022 01:39 Відповісти
А як же "НАТА"?!!! На днях парламент Фінляндії розглядатиме питання вступу до НАТО і тоді ці літаки опиняться в безпосередній близькості до кордону з блоком! І яка може буть "стратегія", коли в Мурманську (з-за близькості до іншого члена НАТО - Норвегії) відсутнє сховище для ядерних боєголовок? Чим вони "НАТУ банбить" будуть?
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08.12.2022 05:28 Відповісти
На жаль, цілком вірогідний варіант. З Камчатки їм довше летіти у район пусків, але й дістати їх у повітрі на такій відстані - майже неможливо.
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08.12.2022 07:06 Відповісти
Ну - тут людина написала, що їх перегнали в Мурманськ Може й так - людина може буть краще обізнана Я ж про "Камчатку" лише пожартував - їх могли з таким же успіхом перегнать і в Сєришево (Уссурійський край) Там стоїть полк Ту-95, який у радянські часи готувався для можливого удару по Окінаві
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08.12.2022 08:16 Відповісти
Десь читав, що перебазували лаптєльоти під Мурманськ
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08.12.2022 08:46 Відповісти
Цигани вкрали? Скільки там за кацапський літак обіцяли?
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07.12.2022 23:53 Відповісти
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08.12.2022 00:02 Відповісти
там была куча надувных - для обмана. От взрыва они сдулись )
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08.12.2022 00:07 Відповісти
Ето проіскі сєкти послєдоватєлєй св. Спіздія!
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08.12.2022 00:08 Відповісти
Щира вдячність місцевим ромам за вирішення цього питання
Долучайтесь до збору каZZапського мотлоху!
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08.12.2022 00:18 Відповісти
З'їли пацюки.
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08.12.2022 00:21 Відповісти
Следующий пролёт спутников их найдут.
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08.12.2022 00:41 Відповісти
10 самолетов - получается все поврежденные.
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08.12.2022 00:42 Відповісти
Тоесть поврежденных 9 штук и прапоры кацапской армии пилят или уже распилили их на цветмет!!
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08.12.2022 01:14 Відповісти
И спирт из систем охлаждения тоже быстро выработали
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08.12.2022 01:55 Відповісти
Спирт вместе с тормозухой поди выпит был давно, ещё весной какого-то года))
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08.12.2022 02:02 Відповісти
Жест "доброй воли", в народі його називають - з'їбались...
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08.12.2022 04:44 Відповісти
Упс, а що трапилось? 😳😆
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08.12.2022 06:36 Відповісти
все таки правило діє гопнік розуміє тільки силу а не вмовляння,получив по зубах-зрозумів одразу так було з Киіїв обл Харківськ обл Херсоном так було з частиною чорнморським флотом коли свалили в новоросійськ вони називать його можуть по різному і жест доброй волі і перегрупування
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08.12.2022 07:53 Відповісти
Не розумію, чому всім весело:
від Сєвєроморська (куди перегнали бомбардувальники) до кордону України 1800км, а дальність ракет 4000-5000 км. Тобто , за великим рахунком, для України нічого не змінилося.
Адже збивати ворожу авіацію над їхньою територією у нас нічим. Принаймні поки що
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08.12.2022 08:14 Відповісти
я теж не розділяю веселощів з приводу, але чиста логіка: більша відстань - більше часу, менша точність, плюс (наскільки я знаю) потрібно буде перепрограмовувати самі ракети для нових маршрутів.
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08.12.2022 08:49 Відповісти
.. а перекрити повітряний простір від Мурманська до кордонів України так просто..взяти та плюнути? Ті що пуляють з району Каспію теж могли б туди не ходити..а пуляти прямо з Енгельса,,))) А так подивіться..що закритий простір і не працюють десятки смердячих аеродомів...Ростов...Еліста..Астрахань...Ставрополь..Краснодар...Анапа...ВСІ закриті вже десятий місяць. То псячі могли б залюбки пуляти свої калібри зі средиземного моря... де їх як вошей плаває... Але не пуляють... бо неможиво...)))
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08.12.2022 13:10 Відповісти
Якщо рашисти перебазували свої літаки-ракетоносці далі від українського кордону, то це новина позитивна, позаяк з кожним зайвим кілометром польоту крилатої ракети старого радянського виробництва збільшується похибка прицілювання.
Так, співвідношення відхилення фактичної точки удару від програмованих координат цілі до дальності з місця пуску ракети - 0.5 метри / 1 кілометр.
Тобто зайва 1 тисяча кілометрів польоту ракети призводить до похибки влучення цілі у 500 м.
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08.12.2022 08:50 Відповісти
Основному запускають з Каспію, тому що деякі старі ракети не стартують і падають у воду. Була інформація, що в Дагестані на березі находять мертвими каспійських тюленів.
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08.12.2022 09:12 Відповісти
Сцикотно
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08.12.2022 09:07 Відповісти
 
 