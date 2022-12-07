З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників. ФОТО
Як свідчать супутникові знімки Planet, з російської авіабазі Дягілєво, яку 5 грудня було атаковано невідомими засобами ураження, зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
На знімку авіабази Дягілєво від 7 грудня видно, що з аеродрому зник пошкоджений вибухом літак Ту-22М, а також зникли щонайменше дев'ять бомбардувальників Ту-22М.
Нагадуємо, 5 грудня повідомлялося, що на російських військових аеродромах у Саратовській області та під Рязанню сталися вибухи, що призвели до пошкодження літаків.
Міноборони Росії звинуватило в атаці Україну. ГУР МО України заявило, що вибухи - "підтвердження деградації" військової інфраструктури РФ.
На думку аналітиків ISW, Україна атакувала аеропорти за допомоги безпілотників, і може таким чином зірвати плани росіян із нанесення ударів по українській інфраструктурі.
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І я не виключаю...що смердячі навздовзі так і будуть робити. А сил у них більш як достатньо. Це вся стратегічна авіація ВМФ... та Далекий Схід. Бомбити вони не зможуть... Це не Сірія і не Афганістан... де вони *героїчно* сипали ФАБ-500 з 10000 метрів.
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від Сєвєроморська (куди перегнали бомбардувальники) до кордону України 1800км, а дальність ракет 4000-5000 км. Тобто , за великим рахунком, для України нічого не змінилося.
Адже збивати ворожу авіацію над їхньою територією у нас нічим. Принаймні поки що
Так, співвідношення відхилення фактичної точки удару від програмованих координат цілі до дальності з місця пуску ракети - 0.5 метри / 1 кілометр.
Тобто зайва 1 тисяча кілометрів польоту ракети призводить до похибки влучення цілі у 500 м.