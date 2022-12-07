РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4278 посетителей онлайн
Новости Фото Война
16 332 42

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков. ФОТО

Как свидетельствуют спутниковые снимки Planet, из российской авиабазы Дягилево, которая 5 декабря была атакована неизвестными средствами поражения, исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков 01

На снимке авиабазы Дягилево от 7 декабря видно, что с аэродрома пропал поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.

С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков 02

Смотрите также: "Частично поврежденный" российский Ту-22М3 на аэродроме Дягилево. ФОТО

Напомним, 5 декабря сообщалось, что на российских военных аэродромах в Саратовской области и под Рязанью произошли взрывы, повлекшие повреждение самолетов.

Минобороны России обвинило в атаке Украину. ГУР МО Украины заявило, что взрывы – "подтверждение деградации" военной инфраструктуры РФ.

По мнению аналитиков ISW, Украина атаковала аэропорты с помощью беспилотников и может таким образом сорвать планы россиян по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.

Автор: 

россия (95526) самолет (3591) аэродром (293)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Дістанемо!
показать весь комментарий
07.12.2022 23:53
+19
показать весь комментарий
08.12.2022 00:02
+15
На Камчатці сховали - туди "хахли" ще не дістають!
показать весь комментарий
07.12.2022 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Камчатці сховали - туди "хахли" ще не дістають!
показать весь комментарий
07.12.2022 23:49 Ответить
Відправили в ремонт.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:50 Ответить
Интересно, а как они отправили в ремонт повреждённый бомбёр?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:55 Ответить
Або на трейлері, або завантажили на залізничну платформу, відстикувавши крила
показать весь комментарий
07.12.2022 23:57 Ответить
Там прям возле аэродрома расположен 360-й авиазавод по ремонту этих самолетов...
показать весь комментарий
08.12.2022 09:19 Ответить
В Рязані? Тоді питань нема Питання в іншому: Скільки часу займе ремонт і чи будуть вони його ремонтувать взагалі? " Просто мені не відомий ступінь його ушкоджень Та рівень випрацювання ресурсу Може й "овчинка вичинки не варта"? Тому "розкулачать" на запчастини та й по тому
показать весь комментарий
08.12.2022 09:32 Ответить
Ну, это уже слишком сложный вопрос для меня) Это не про "виновность хохлов" в появлении рыбы в Сиваше, которую мы когда то с вами обсуждали))) Я сам об этом заводе узнал после взрывов, кажись от Буткевича) Правда не запомнил о каком аэродроме речь, о Рязани, или Энгельсе... Сейчас увидел ваш разговор и вспомнил про завод, полез посмотрел, точно в Рязани)
показать весь комментарий
08.12.2022 09:44 Ответить
Ясно! Просто я строкову служив авіамеханіком в ТЕЧ полку (Су-24) тому трохи тямлю в питаннях ремонту Судячи по ступеню руйнувань корми Ту-22 - там тільки зняття ушкоджених деталей займе мінімум кілька днів Потім - заміна "заліза" (якщо є запчастини в наявності) Це - тиждень, мінімум Потім - моя робота - жгути, магістральні кабелі і так далі (тобто "електрика") Там (на мою думку) "мудохаться" треба тиждень (разом з "прозвоном") А потім "прогонка комплексу на землі" Потім - льотні випробування Загалом - місяць роботи
показать весь комментарий
08.12.2022 09:56 Ответить
..Пане Яре!!! У Рязані дислокується 43-й навчальний центр. Ці літаки якщо виконували якісь пуски...то дуже рідко.... а то і зовсім не виконували. Це центр ПЕРЕНАВЧАННЯ на Ту-22М3 та Іл-78. Також навчають випусників училищ та кандидатів на посади КПС, Це НЕ БОЙОВИЙ підрозділ..!!! Ту-22М3 у смердячих достатньо..щоб не поспішати з ремонтом. А судячи по пошкодженням... то його відремонтують без всяких заводів. Заміна двох площин стабілізатора та двох двигунів ніякої складності не потребує. Вам ..як інженеру це добре відомо. Але більш вирогідніше..що його не поспішаючи коли небудь ..то може і відремонтують... Для нас калужська Шайковка ...та білоруські Мачулищі...з Єнгельсом та Ахтубінском...оце головна біль ...На півночі ще у смердячих авіація ВМФ ще не застосовувалась....
показать весь комментарий
08.12.2022 12:59 Ответить
Що таке "аеродром підскоку" - знайомо? Що таке "розосередження сил"? Це ж теж враховувать потрібно!
показать весь комментарий
08.12.2022 17:55 Ответить
Пане Яре! Названий Вами *аеродром підскоку*..це аеродром, розташований на ділянці слідування до району виконання завдання, якщо не хватає палива для виконання завдання..чи на повернення після виконання. А також у винищувальній авіаціїї застосовується для чергування у разі негайного перехоплення цілей. Дане поняття ніякого відношення до **розосередження * не має. Розосередження може бути як на аеродромі базування..так і на інші, НЕДАЛЕКО !!! розташовані аеродроми, які дозволяють виконувати задачі у складі групи. Тому підскок тут НІДОЧОГО.... розосередження ціком сушно. Але моя тема... !! Ту-22м3 з Дягілево належать ДО УЧБОВОГО ЦЕНТРА... і використання їх у бойових діях дуже сумнівно. І перебазували їх стовідсотково туди..де є такі ж Ту-22м3. Літак Ту-22м3 ..як і Ту-95МС не кажу вже про Ту-160 фактично не можуть виконувати польоти з непідготовлених ДЛЯ ЦЬОГО типу літаків...аеродромів. Тому де шукати їх не так важко.
показать весь комментарий
08.12.2022 19:21 Ответить
"Підскок" якраз і зменшує "плече" для польоту Бо дозволяє взять максимум б/к при мінімі пального (Хоча для "стратегів" подібне сумнівно - їм для того щоб висоту набирать розмах своєї території потрібен А тут не встигнуть її набрать - як уже і Україна А вони (при неподавленому ППО противника) - "мішені"
показать весь комментарий
08.12.2022 19:39 Ответить
Дальня авіація... тому і дальня...що НІКОЛИ не наближається до лінії фронту.... І ніколи не зайде у зону дії ППО противника. Навіть не наблизиться...))) А якщо сатирично сказати... то для літака Ту-95МС...який вилетить з того ж Дальнього Сходу з того ж Серишево не потрібно ніякого аеродрома підскоку..бо його накачає танкер Іл-78 паливом навіть більше..чим він взяв на землі...
І я не виключаю...що смердячі навздовзі так і будуть робити. А сил у них більш як достатньо. Це вся стратегічна авіація ВМФ... та Далекий Схід. Бомбити вони не зможуть... Це не Сірія і не Афганістан... де вони *героїчно* сипали ФАБ-500 з 10000 метрів.
показать весь комментарий
08.12.2022 19:49 Ответить
Там до завода не больше километра расстояние...
показать весь комментарий
08.12.2022 09:24 Ответить
Дістанемо!
показать весь комментарий
07.12.2022 23:53 Ответить
Если в Авачинскую бухту амер ПЛАРБ легко заходят, при условии , шо на входе в бухту есть ворота(подводные), то до Елизово долететь, чи на 19-ый км - шо 2 пальца обмочить. Слава богу, Аляска - рядом.
показать весь комментарий
08.12.2022 00:36 Ответить
Перегнали в Мурманськ.
показать весь комментарий
08.12.2022 01:39 Ответить
А як же "НАТА"?!!! На днях парламент Фінляндії розглядатиме питання вступу до НАТО і тоді ці літаки опиняться в безпосередній близькості до кордону з блоком! І яка може буть "стратегія", коли в Мурманську (з-за близькості до іншого члена НАТО - Норвегії) відсутнє сховище для ядерних боєголовок? Чим вони "НАТУ банбить" будуть?
показать весь комментарий
08.12.2022 05:28 Ответить
На жаль, цілком вірогідний варіант. З Камчатки їм довше летіти у район пусків, але й дістати їх у повітрі на такій відстані - майже неможливо.
показать весь комментарий
08.12.2022 07:06 Ответить
Ну - тут людина написала, що їх перегнали в Мурманськ Може й так - людина може буть краще обізнана Я ж про "Камчатку" лише пожартував - їх могли з таким же успіхом перегнать і в Сєришево (Уссурійський край) Там стоїть полк Ту-95, який у радянські часи готувався для можливого удару по Окінаві
показать весь комментарий
08.12.2022 08:16 Ответить
Десь читав, що перебазували лаптєльоти під Мурманськ
показать весь комментарий
08.12.2022 08:46 Ответить
Цигани вкрали? Скільки там за кацапський літак обіцяли?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:53 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2022 00:02 Ответить
там была куча надувных - для обмана. От взрыва они сдулись )
показать весь комментарий
08.12.2022 00:07 Ответить
Ето проіскі сєкти послєдоватєлєй св. Спіздія!
показать весь комментарий
08.12.2022 00:08 Ответить
Щира вдячність місцевим ромам за вирішення цього питання
Долучайтесь до збору каZZапського мотлоху!
показать весь комментарий
08.12.2022 00:18 Ответить
З'їли пацюки.
показать весь комментарий
08.12.2022 00:21 Ответить
Следующий пролёт спутников их найдут.
показать весь комментарий
08.12.2022 00:41 Ответить
10 самолетов - получается все поврежденные.
показать весь комментарий
08.12.2022 00:42 Ответить
Тоесть поврежденных 9 штук и прапоры кацапской армии пилят или уже распилили их на цветмет!!
показать весь комментарий
08.12.2022 01:14 Ответить
И спирт из систем охлаждения тоже быстро выработали
показать весь комментарий
08.12.2022 01:55 Ответить
Спирт вместе с тормозухой поди выпит был давно, ещё весной какого-то года))
показать весь комментарий
08.12.2022 02:02 Ответить
Жест "доброй воли", в народі його називають - з'їбались...
показать весь комментарий
08.12.2022 04:44 Ответить
Упс, а що трапилось? 😳😆
показать весь комментарий
08.12.2022 06:36 Ответить
все таки правило діє гопнік розуміє тільки силу а не вмовляння,получив по зубах-зрозумів одразу так було з Киіїв обл Харківськ обл Херсоном так було з частиною чорнморським флотом коли свалили в новоросійськ вони називать його можуть по різному і жест доброй волі і перегрупування
показать весь комментарий
08.12.2022 07:53 Ответить
Не розумію, чому всім весело:
від Сєвєроморська (куди перегнали бомбардувальники) до кордону України 1800км, а дальність ракет 4000-5000 км. Тобто , за великим рахунком, для України нічого не змінилося.
Адже збивати ворожу авіацію над їхньою територією у нас нічим. Принаймні поки що
показать весь комментарий
08.12.2022 08:14 Ответить
я теж не розділяю веселощів з приводу, але чиста логіка: більша відстань - більше часу, менша точність, плюс (наскільки я знаю) потрібно буде перепрограмовувати самі ракети для нових маршрутів.
показать весь комментарий
08.12.2022 08:49 Ответить
.. а перекрити повітряний простір від Мурманська до кордонів України так просто..взяти та плюнути? Ті що пуляють з району Каспію теж могли б туди не ходити..а пуляти прямо з Енгельса,,))) А так подивіться..що закритий простір і не працюють десятки смердячих аеродомів...Ростов...Еліста..Астрахань...Ставрополь..Краснодар...Анапа...ВСІ закриті вже десятий місяць. То псячі могли б залюбки пуляти свої калібри зі средиземного моря... де їх як вошей плаває... Але не пуляють... бо неможиво...)))
показать весь комментарий
08.12.2022 13:10 Ответить
Якщо рашисти перебазували свої літаки-ракетоносці далі від українського кордону, то це новина позитивна, позаяк з кожним зайвим кілометром польоту крилатої ракети старого радянського виробництва збільшується похибка прицілювання.
Так, співвідношення відхилення фактичної точки удару від програмованих координат цілі до дальності з місця пуску ракети - 0.5 метри / 1 кілометр.
Тобто зайва 1 тисяча кілометрів польоту ракети призводить до похибки влучення цілі у 500 м.
показать весь комментарий
08.12.2022 08:50 Ответить
Основному запускають з Каспію, тому що деякі старі ракети не стартують і падають у воду. Була інформація, що в Дагестані на березі находять мертвими каспійських тюленів.
показать весь комментарий
08.12.2022 09:12 Ответить
Сцикотно
показать весь комментарий
08.12.2022 09:07 Ответить
 
 