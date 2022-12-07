С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков. ФОТО

Как свидетельствуют спутниковые снимки Planet, из российской авиабазы Дягилево, которая 5 декабря была атакована неизвестными средствами поражения, исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

На снимке авиабазы Дягилево от 7 декабря видно, что с аэродрома пропал поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.

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Напомним, 5 декабря сообщалось, что на российских военных аэродромах в Саратовской области и под Рязанью произошли взрывы, повлекшие повреждение самолетов.

Минобороны России обвинило в атаке Украину. ГУР МО Украины заявило, что взрывы – "подтверждение деградации" военной инфраструктуры РФ.

По мнению аналитиков ISW, Украина атаковала аэропорты с помощью беспилотников и может таким образом сорвать планы россиян по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.