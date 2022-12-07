С российской авиабазы Дягилево исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков. ФОТО
Как свидетельствуют спутниковые снимки Planet, из российской авиабазы Дягилево, которая 5 декабря была атакована неизвестными средствами поражения, исчезли не менее десяти стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
На снимке авиабазы Дягилево от 7 декабря видно, что с аэродрома пропал поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.
Напомним, 5 декабря сообщалось, что на российских военных аэродромах в Саратовской области и под Рязанью произошли взрывы, повлекшие повреждение самолетов.
Минобороны России обвинило в атаке Украину. ГУР МО Украины заявило, что взрывы – "подтверждение деградации" военной инфраструктуры РФ.
По мнению аналитиков ISW, Украина атаковала аэропорты с помощью беспилотников и может таким образом сорвать планы россиян по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.
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І я не виключаю...що смердячі навздовзі так і будуть робити. А сил у них більш як достатньо. Це вся стратегічна авіація ВМФ... та Далекий Схід. Бомбити вони не зможуть... Це не Сірія і не Афганістан... де вони *героїчно* сипали ФАБ-500 з 10000 метрів.
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від Сєвєроморська (куди перегнали бомбардувальники) до кордону України 1800км, а дальність ракет 4000-5000 км. Тобто , за великим рахунком, для України нічого не змінилося.
Адже збивати ворожу авіацію над їхньою територією у нас нічим. Принаймні поки що
Так, співвідношення відхилення фактичної точки удару від програмованих координат цілі до дальності з місця пуску ракети - 0.5 метри / 1 кілометр.
Тобто зайва 1 тисяча кілометрів польоту ракети призводить до похибки влучення цілі у 500 м.