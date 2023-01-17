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Повноваження нардепа-зрадника Ковальова припинено у зв’язку з його смертю. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова у зв’язку зі смертю.

Відповідний документ спікер українського парламенту оприлюднив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Доля колаборантів та зрадників. Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв‘язку зі смертю. Не співчуваю", - зазначив Стефанчук.

Повноваження нардепа-зрадника Ковальова припинено у зв’язку з його смертю 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада продовжувала платити зраднику Ковальову та соратнику Медведчука Козаку, - Bihus.info. ВIДЕО

Нагадаємо, Олексій Ковальов, якого обрали до Верховної Ради від партії "Слуга народу", виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області ще в березні, опублікувавши у квітні відповідний допис з Голої Пристані. Нардеп тоді пояснив журналістам, що поїхав в окупацію, бо там залишилися його виборці та його бізнес. Згодом стало відомо, що Ковальов почав співпрацювати з окупантами та навіть отримав від росіян в окупаційному уряді посаду "заступника голови з питань сільського господарства". У серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що нардепа-зрадника Олексія Ковальова було ліквідовано на окупованій території.

28 серпня Слідком РФ підтвердив смерть Олексія Ковальова.

У квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження щодо Ковальова. 6 липня тодішній генеральний прокурор Ірина Венедіктова на підставі зібраних ДБР доказів повідомила Ковальову про підозру. 15 липня колаборанту заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Також читайте: ВР отримала копію свідоцтва про смерть нардепа-зрадника Ковальова та готується позбавити його мандата

Автор: 

державна зрада (1686) колабораціонізм (1158) Слуга народу (2813) Стефанчук Руслан (760) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+47
Стефанчук, блд, не со смертью, а в связи с ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ! Когда вы там в Раде уже протрезвеете и закончите фестивалить и свои традиционные мутки-шмутки крутить? Может его ещё наградите посмертно с выплатой семейке лямов из госбюджета?
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17.01.2023 18:06
+44
щоб зрадник перестав бути НАРОДНИМ обранцем йому спочатку треба здохнути, а згодом треба дочекатись папірець про цей радісний факт...щось в цій країні не так...
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17.01.2023 18:04
+33
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17.01.2023 18:03
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17.01.2023 18:03 Відповісти
Партія "Слуга народу" - партія ковальових.
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17.01.2023 19:04 Відповісти
щоб зрадник перестав бути НАРОДНИМ обранцем йому спочатку треба здохнути, а згодом треба дочекатись папірець про цей радісний факт...щось в цій країні не так...
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17.01.2023 18:04 Відповісти
Я побачив це це як спонукання до дії.
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17.01.2023 18:09 Відповісти
може це не зовсім етично, але - шоб побільше ТАКИХ новин!!!!
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17.01.2023 18:04 Відповісти
Стефанчук, блд, не со смертью, а в связи с ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ! Когда вы там в Раде уже протрезвеете и закончите фестивалить и свои традиционные мутки-шмутки крутить? Может его ещё наградите посмертно с выплатой семейке лямов из госбюджета?
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17.01.2023 18:06 Відповісти
... ще й пенсію будуть платити ... За втрату "кормильця"!!!!
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17.01.2023 18:09 Відповісти
А що ви хочете від зброду зечмонь?
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17.01.2023 18:16 Відповісти
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17.01.2023 18:07 Відповісти
.... а пенсію будуть платити? ... За втрату "кормильця"?
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17.01.2023 18:08 Відповісти
Йой, трішки здох, чи чуть чуть вмер?
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17.01.2023 18:10 Відповісти
радует одно... 28 серпня 2022 року Ковальова було вбито
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17.01.2023 18:12 Відповісти
ага, зі збереженням пенсії депутата, яку оформить на себе дружина. Хі хі К. Хітро
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17.01.2023 18:13 Відповісти
Дружина тоже ластами ляснула.
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17.01.2023 18:21 Відповісти
оформлять на бабушку
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17.01.2023 18:27 Відповісти
А что если бы гнида не сдохла,так и дальше бы зарплату получал,да зелупы?
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17.01.2023 18:15 Відповісти
Зрада це просто так, як нежить. А ось смерть ! Це вже поважно.
Не співчуваю - це отмаска.
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17.01.2023 18:17 Відповісти
Так би завжди
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17.01.2023 18:21 Відповісти
Посмертно не нагороджений?
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17.01.2023 18:22 Відповісти
орден мужності (2022, посмертно) -царь *****
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17.01.2023 18:32 Відповісти
Да буде так з кожним зрадником Україні. Амінь..
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17.01.2023 18:24 Відповісти
як оперативно...
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17.01.2023 18:30 Відповісти
Ну це ппц , а чому не зрадник України ??? А потім ще на суди подадуть діти пенсії депутатські поприсуджують
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17.01.2023 18:37 Відповісти
Ой, який патріотизм!! Виявляється щоб позбавити колаборанта і зрадника Укрїни мандату потрібно не просто відкрито співпрацювати з ворогом, тобто відкрито, на цілий світ показати, що я колаборант та зрадник. Потібно ще й здохнути. А якби не здох, то до сих пір був би шанованим (Стефанчуком та іншими колегами по раді) депутованим. Так, наша рада- всім радам рада!!
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17.01.2023 18:38 Відповісти
Тепер зрозуміло що треба робити щоб їхні повноваження припинялися
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17.01.2023 18:39 Відповісти
Яка влада такі і порядки!
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17.01.2023 18:45 Відповісти
Могли б ще рік почекати. А раптом об'явиться.
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17.01.2023 18:47 Відповісти
А Разумков ще живий?
Давненько не видно.
Дамочки бальщаковського віку стурбовані.
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17.01.2023 18:51 Відповісти
Живий, нажаль... Не так давно смерділо комусь в інтерв'ю; воно ше комусь цікаве...
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17.01.2023 19:05 Відповісти
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17.01.2023 18:56 Відповісти
А хотілося б почути від стефанчука, як так сталося, що його однопартієць льоша ковальов виявився зрадником.
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17.01.2023 19:00 Відповісти
Там їх до куя. Тільки скриті.
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17.01.2023 19:12 Відповісти
Как помер, так сразу и уволили. Даже допускаю что пока был жив---бухали в кулуарах там же за одним столом условно все тамошние. Или почти все. В смысле не бухали те, кого в тот день не было в раде.
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17.01.2023 19:01 Відповісти
Це ж скільки часу телилися!
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17.01.2023 19:03 Відповісти
Надеюсь что это наши спец службы поработали, таких предателей надо показательно ликвидировать.
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17.01.2023 19:30 Відповісти
Механізм відкликання дещо громіздкий, але зрозумілий.
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17.01.2023 19:36 Відповісти
Стефанчук-Зеленський підказали на направили гнів Українців щодо механізму знищення московських агентів впливу ***** в Україні!!

Суд людський….

Дамали 3, 5 роки… мислителі………
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17.01.2023 20:06 Відповісти
а може не нада? ато Путлер абидица, за такую агалтелую русафобию!!!
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17.01.2023 20:16 Відповісти
А мертветчуку вже перестали платити зарплату у ВР ?
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17.01.2023 20:26 Відповісти
через пейпал продожают, шоб не палиться.
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18.01.2023 02:12 Відповісти
А чому опозиція мовчить ? Цеж гроши українців На ворогів витрачають
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18.01.2023 02:16 Відповісти
як легко вас ввести в оману... (((
тому так легко дезінформувати більшість українців.
Виробляйте критичне мислення, інакше будете легкою здобиччю іпсо.
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19.01.2023 13:16 Відповісти
ЖЕНЩІНА мае право бути слабкою
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19.01.2023 23:38 Відповісти
може і так. Інколи. Але не на розум.
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19.01.2023 23:40 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.01.2023 23:50 Відповісти
А якщо жінка - блондинка ? Висока і з блакитними очами - тоді їй можно бути на розум слабкою ?
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19.01.2023 23:52 Відповісти
Та й х#й на нього.
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17.01.2023 20:35 Відповісти
О як своє депутатство захистили! Хрін позбавиш-тільки вперед ногами, і то тільки після зради,і то не зразу!
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17.01.2023 21:39 Відповісти
Повинні були вже давно це зробити,як стало відомо,що він зрадник,а не після смерті! А він точно помер,чи то,щоб не відповідати!? Як той що у Франції замок купив!!
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17.01.2023 21:53 Відповісти
"Ми славно поработалі,і славно отдохньом." Це я про нашого пузатого спікера...
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17.01.2023 23:16 Відповісти
Здохла курва ? Ну і норм
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18.01.2023 00:18 Відповісти
и шо, теперь его карточкой уже нельзя будет голосовать?
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18.01.2023 02:11 Відповісти
 
 