Повноваження нардепа-зрадника Ковальова припинено у зв’язку з його смертю. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова у зв’язку зі смертю.

Відповідний документ спікер українського парламенту оприлюднив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Доля колаборантів та зрадників. Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв‘язку зі смертю. Не співчуваю", - зазначив Стефанчук.

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Нагадаємо, Олексій Ковальов, якого обрали до Верховної Ради від партії "Слуга народу", виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області ще в березні, опублікувавши у квітні відповідний допис з Голої Пристані. Нардеп тоді пояснив журналістам, що поїхав в окупацію, бо там залишилися його виборці та його бізнес. Згодом стало відомо, що Ковальов почав співпрацювати з окупантами та навіть отримав від росіян в окупаційному уряді посаду "заступника голови з питань сільського господарства". У серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що нардепа-зрадника Олексія Ковальова було ліквідовано на окупованій території.

28 серпня Слідком РФ підтвердив смерть Олексія Ковальова.

У квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження щодо Ковальова. 6 липня тодішній генеральний прокурор Ірина Венедіктова на підставі зібраних ДБР доказів повідомила Ковальову про підозру. 15 липня колаборанту заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

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