Полномочия нардепа-предателя Ковалева прекращены в связи с его смертью. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева в связи со смертью.

Соответствующий документ спикер украинского парламента обнародовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Судьба коллаборантов и предателей. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", - отметил Стефанчук.

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Напомним, Алексей Ковалев, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа", выехал на временно оккупированную территорию Херсонской области еще в марте, опубликовав в апреле соответствующее сообщение из Голой Пристани. Нардеп тогда объяснил журналистам, что уехал в оккупацию, потому что там остались его избиратели и его бизнес. Впоследствии стало известно, что Ковалев начал сотрудничать с оккупантами и даже получил от россиян в оккупационном правительстве должность "замглавы по вопросам сельского хозяйства". В августе в СМИ появилась информация, что нардеп-предатель Алексей Ковалев был ликвидирован на оккупированной территории.

28 августа Следователем РФ подтвердил смерть Алексея Ковалева.

В апреле 2022 года было открыто уголовное производство по Ковалеву. 6 июля тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных ДБР доказательств сообщила Ковалеву о подозрении. 15 июля коллаборанту заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы по конфискации имущества.

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