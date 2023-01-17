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Полномочия нардепа-предателя Ковалева прекращены в связи с его смертью. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева в связи со смертью.

Соответствующий документ спикер украинского парламента обнародовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Судьба коллаборантов и предателей. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", - отметил Стефанчук.

Полномочия нардепа-предателя Ковалева прекращены в связи с его смертью 01

Также читайте: ВР получила копию свидетельства о смерти нардепа-изменника Ковалева и готовится лишить его мандата

Напомним, Алексей Ковалев, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа", выехал на временно оккупированную территорию Херсонской области еще в марте, опубликовав в апреле соответствующее сообщение из Голой Пристани. Нардеп тогда объяснил журналистам, что уехал в оккупацию, потому что там остались его избиратели и его бизнес. Впоследствии стало известно, что Ковалев начал сотрудничать с оккупантами и даже получил от россиян в оккупационном правительстве должность "замглавы по вопросам сельского хозяйства". В августе в СМИ появилась информация, что нардеп-предатель Алексей Ковалев был ликвидирован на оккупированной территории.

28 августа Следователем РФ подтвердил смерть Алексея Ковалева.

В апреле 2022 года было открыто уголовное производство по Ковалеву. 6 июля тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных ДБР доказательств сообщила Ковалеву о подозрении. 15 июля коллаборанту заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы по конфискации имущества.

Также читайте: "Слуги народа" хотят лишить нардепов ОПЗЖ мандатов законным способом, - заявление партии

государственная измена (1540) коллаборационизм (870) Слуга народа (2630) Стефанчук Руслан (656) Ковалев Алексей (29)


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Топ комментарии
+47
Стефанчук, блд, не со смертью, а в связи с ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ! Когда вы там в Раде уже протрезвеете и закончите фестивалить и свои традиционные мутки-шмутки крутить? Может его ещё наградите посмертно с выплатой семейке лямов из госбюджета?
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17.01.2023 18:06
+44
щоб зрадник перестав бути НАРОДНИМ обранцем йому спочатку треба здохнути, а згодом треба дочекатись папірець про цей радісний факт...щось в цій країні не так...
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17.01.2023 18:04
+33
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17.01.2023 18:03
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17.01.2023 18:03 Ответить
Партія "Слуга народу" - партія ковальових.
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17.01.2023 19:04 Ответить
щоб зрадник перестав бути НАРОДНИМ обранцем йому спочатку треба здохнути, а згодом треба дочекатись папірець про цей радісний факт...щось в цій країні не так...
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17.01.2023 18:04 Ответить
Я побачив це це як спонукання до дії.
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17.01.2023 18:09 Ответить
може це не зовсім етично, але - шоб побільше ТАКИХ новин!!!!
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17.01.2023 18:04 Ответить
Стефанчук, блд, не со смертью, а в связи с ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ! Когда вы там в Раде уже протрезвеете и закончите фестивалить и свои традиционные мутки-шмутки крутить? Может его ещё наградите посмертно с выплатой семейке лямов из госбюджета?
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17.01.2023 18:06 Ответить
... ще й пенсію будуть платити ... За втрату "кормильця"!!!!
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17.01.2023 18:09 Ответить
А що ви хочете від зброду зечмонь?
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17.01.2023 18:16 Ответить
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17.01.2023 18:07 Ответить
.... а пенсію будуть платити? ... За втрату "кормильця"?
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17.01.2023 18:08 Ответить
Йой, трішки здох, чи чуть чуть вмер?
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17.01.2023 18:10 Ответить
радует одно... 28 серпня 2022 року Ковальова було вбито
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17.01.2023 18:12 Ответить
ага, зі збереженням пенсії депутата, яку оформить на себе дружина. Хі хі К. Хітро
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17.01.2023 18:13 Ответить
Дружина тоже ластами ляснула.
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17.01.2023 18:21 Ответить
оформлять на бабушку
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17.01.2023 18:27 Ответить
А что если бы гнида не сдохла,так и дальше бы зарплату получал,да зелупы?
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17.01.2023 18:15 Ответить
Зрада це просто так, як нежить. А ось смерть ! Це вже поважно.
Не співчуваю - це отмаска.
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17.01.2023 18:17 Ответить
Так би завжди
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17.01.2023 18:21 Ответить
Посмертно не нагороджений?
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17.01.2023 18:22 Ответить
орден мужності (2022, посмертно) -царь *****
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17.01.2023 18:32 Ответить
Да буде так з кожним зрадником Україні. Амінь..
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17.01.2023 18:24 Ответить
як оперативно...
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17.01.2023 18:30 Ответить
Ну це ппц , а чому не зрадник України ??? А потім ще на суди подадуть діти пенсії депутатські поприсуджують
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17.01.2023 18:37 Ответить
Ой, який патріотизм!! Виявляється щоб позбавити колаборанта і зрадника Укрїни мандату потрібно не просто відкрито співпрацювати з ворогом, тобто відкрито, на цілий світ показати, що я колаборант та зрадник. Потібно ще й здохнути. А якби не здох, то до сих пір був би шанованим (Стефанчуком та іншими колегами по раді) депутованим. Так, наша рада- всім радам рада!!
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17.01.2023 18:38 Ответить
Тепер зрозуміло що треба робити щоб їхні повноваження припинялися
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17.01.2023 18:39 Ответить
Яка влада такі і порядки!
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17.01.2023 18:45 Ответить
Могли б ще рік почекати. А раптом об'явиться.
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17.01.2023 18:47 Ответить
А Разумков ще живий?
Давненько не видно.
Дамочки бальщаковського віку стурбовані.
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17.01.2023 18:51 Ответить
Живий, нажаль... Не так давно смерділо комусь в інтерв'ю; воно ше комусь цікаве...
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17.01.2023 19:05 Ответить
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17.01.2023 18:56 Ответить
А хотілося б почути від стефанчука, як так сталося, що його однопартієць льоша ковальов виявився зрадником.
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17.01.2023 19:00 Ответить
Там їх до куя. Тільки скриті.
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17.01.2023 19:12 Ответить
Как помер, так сразу и уволили. Даже допускаю что пока был жив---бухали в кулуарах там же за одним столом условно все тамошние. Или почти все. В смысле не бухали те, кого в тот день не было в раде.
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17.01.2023 19:01 Ответить
Це ж скільки часу телилися!
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17.01.2023 19:03 Ответить
Надеюсь что это наши спец службы поработали, таких предателей надо показательно ликвидировать.
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17.01.2023 19:30 Ответить
Механізм відкликання дещо громіздкий, але зрозумілий.
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17.01.2023 19:36 Ответить
Стефанчук-Зеленський підказали на направили гнів Українців щодо механізму знищення московських агентів впливу ***** в Україні!!

Суд людський….

Дамали 3, 5 роки… мислителі………
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17.01.2023 20:06 Ответить
а може не нада? ато Путлер абидица, за такую агалтелую русафобию!!!
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17.01.2023 20:16 Ответить
А мертветчуку вже перестали платити зарплату у ВР ?
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17.01.2023 20:26 Ответить
через пейпал продожают, шоб не палиться.
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18.01.2023 02:12 Ответить
А чому опозиція мовчить ? Цеж гроши українців На ворогів витрачають
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18.01.2023 02:16 Ответить
як легко вас ввести в оману... (((
тому так легко дезінформувати більшість українців.
Виробляйте критичне мислення, інакше будете легкою здобиччю іпсо.
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19.01.2023 13:16 Ответить
ЖЕНЩІНА мае право бути слабкою
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19.01.2023 23:38 Ответить
може і так. Інколи. Але не на розум.
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19.01.2023 23:40 Ответить
🤣🤣🤣
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19.01.2023 23:50 Ответить
А якщо жінка - блондинка ? Висока і з блакитними очами - тоді їй можно бути на розум слабкою ?
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19.01.2023 23:52 Ответить
Та й х#й на нього.
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17.01.2023 20:35 Ответить
О як своє депутатство захистили! Хрін позбавиш-тільки вперед ногами, і то тільки після зради,і то не зразу!
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17.01.2023 21:39 Ответить
Повинні були вже давно це зробити,як стало відомо,що він зрадник,а не після смерті! А він точно помер,чи то,щоб не відповідати!? Як той що у Франції замок купив!!
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17.01.2023 21:53 Ответить
"Ми славно поработалі,і славно отдохньом." Це я про нашого пузатого спікера...
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17.01.2023 23:16 Ответить
Здохла курва ? Ну і норм
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18.01.2023 00:18 Ответить
и шо, теперь его карточкой уже нельзя будет голосовать?
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18.01.2023 02:11 Ответить
 
 