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СБУ заарештувала на Закарпатті промосковського "церковного блогера". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "церковному блогеру" УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу і називав Православну церкву України сектантською незаконною організацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомиляється у фейсбуці Управління СБ в Закарпатській області.

"На Закарпатті СБУ повідомила про підозру так званому "церковному блогеру" УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу", - ідеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

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Як зазначають у СБУ, для підготовки своїх "публікацій" він користувався наративами російських пропагандистів і називав Православну церкву України – сектантською організацією та наполягав на її неканонічності та незаконності. Вірників ПЦУ чоловік обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами".

Наразі "церковному блогеру" повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття правопорушення здійснювали співробітники Управління СБУ в Закарпатській області спільно зі слідчими ГУ НП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

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СБУ заарештувала на Закарпатті промосковського церковного блогера 01
СБУ заарештувала на Закарпатті промосковського церковного блогера 02
СБУ заарештувала на Закарпатті промосковського церковного блогера 03
СБУ заарештувала на Закарпатті промосковського церковного блогера 04

Автор: 

пропаганда (2823) СБУ (12969) церква (701) блогер (184) Закарпатська область (2077)


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Топ коментарі
+17
Нужно всех сепаратистов и коллаборационистов выжигать калёным железом!
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06.03.2023 20:57 Відповісти
+14
Це буде коли його обміняють на нашого політв'язня і він поїде на росію. Там на пляшку від шампанського садять на знак подяки.
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06.03.2023 21:04 Відповісти
+12
От якби цей блогер робив мінєт і мав великі цицьки, то отримав би медаль від преZeдента, а буданов ще б його назвав своїм агентом.
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06.03.2023 20:57 Відповісти
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От якби цей блогер робив мінєт і мав великі цицьки, то отримав би медаль від преZeдента, а буданов ще б його назвав своїм агентом.
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06.03.2023 20:57 Відповісти
Нужно всех сепаратистов и коллаборационистов выжигать калёным железом!
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06.03.2023 20:57 Відповісти
не розжигай.
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06.03.2023 21:22 Відповісти
Нужно именно выжигать таких уродов, а не разжигать!
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06.03.2023 21:25 Відповісти
А шо, вже з'явилися такі технології що це можна робити прямо із підмосков'я транзитом через Німеччину?
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06.03.2023 21:35 Відповісти
Вам не надоело заниматься пустой болтовнёй, граждане псевдо патриоты?

Война разбросала украинцев по всему земному шару, но большинство из них от этого не перестали быть патриотами своей страны, и не важно, под каким флагом и на каком языке они пишут, важна суть того, о чём они пишут.

Сегодня путинские провокаторы маскируются под украинскими флагами, пишут всякую чушь на украинском языке, чтобы вносить смуту и раздор среди украинцев, но их гнилая суть видна и слышна, даже через мониторы, так что, украинцы, будьте бдительны, не смотрите на флаг и язык, а вникайте в суть написанного, думайте, а потом решайте, верить или не верить написанному.

Только страна, в которой народ един, может победить в такой страшной войне, другого не дано!
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07.03.2023 17:37 Відповісти
Щось я не спостерігаю його сидячого на пляшці з під шампанського
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06.03.2023 20:57 Відповісти
Це буде коли його обміняють на нашого політв'язня і він поїде на росію. Там на пляшку від шампанського садять на знак подяки.
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06.03.2023 21:04 Відповісти
Он жеж адепт секты рпц кгб. Их надо на трехлитровую банку сажать, у шампанского калибр маловат для них.
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07.03.2023 17:43 Відповісти
Усі церкви вихваляються своїми "святими мучениками" Може і його зробить "мучеником церкви святого Сатани"?
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06.03.2023 21:00 Відповісти
Ну цей ідіот ще й рахувати не вміє, бо якраз більшість помісних православних церков перейшли на 25 грудня...
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06.03.2023 21:05 Відповісти
за тебе більше відпустять.
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06.03.2023 21:24 Відповісти
От для мене Закарпаття загадка - етнічні українці там переважно українськомовні (я не беру мадярів/циган/румунів), у більшості своїй патріотичні, АЛЕ при цьому продовжують масово ходити в рпц мп... І при цьому пояснити свій вибір толком не здатні!
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06.03.2023 21:07 Відповісти
вони ходять в УПЦ і тобі нічого не повині пояснювати ходи куди ходиш їм не цікаво.
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06.03.2023 21:26 Відповісти
Ти хоча б навчися писати без помилок для початку! А то кожне тупе і неграмотне бидло тут вважає себе в праві щось заявляти...
І так, вумний ти наш, нагадай, якою мовою йде літургія в так званій УПЦ? Церква українська, а служба правиться такою ж мертвою мовою, як і у клятій рпц! У те, що УПЦ українська, я повірю лише тоді, коли там літургія буде правитися УКРАЇНСЬКОЮ!
У Греції служба йде грецькою, у Олександрії - арабською, у Болгарії - болгарською, а УПЦ українською - НЕ ПРАВИТЬ!
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06.03.2023 21:32 Відповісти
Згідно із каноном вони ходять до церков московського патріархату, які є канонічно-невід'ємна частина РПЦ.
Дійсно нікому вони не повинні пояснювати свій вибір. Це їх вибір.
Ходити можуть будь куди, куди дозволяє сумління, сіяти церковну ворожнечу не можуть навіть вони.
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06.03.2023 21:41 Відповісти
Та вже ж пора ліквідувати УПЦ(мп). Чи після виборів? І то не факт.
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06.03.2023 21:10 Відповісти
мп не має і його не ліквідуєш. а УПЦ такі як ти ліквідовують разом з Україною але нічого з православям ви не зробите хоча деякий час будете мучить людей за віру але гоподь вас врозумить.
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06.03.2023 21:31 Відповісти
Пуйловське чмо, переходи вже на рюцкій єзик, що ти і чим дишеш - смердить давно
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06.03.2023 21:33 Відповісти
Що немає УПЦ(мп), а є просто УПЦ - то хитрість промосковських попів.
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06.03.2023 21:42 Відповісти
Їбатт ти їбанат соловей
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08.03.2023 05:35 Відповісти
СБУ такие няшки даже ботиночки сняли, ***
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06.03.2023 21:11 Відповісти
До речі так . Вони на службі , зі зброєю , в бронікаах , і роззуті , це смішно
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07.03.2023 18:18 Відповісти
Такий щирий вірянин не повинен піддаватися мирським спокусам і мусить присвячувати весь час духовному просвітленню, відтак, просто необхідно забезпечити йому не менше десяти років ув'язнення з повною конфіскацією майна.
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06.03.2023 21:12 Відповісти
У келії камері одиночці...
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06.03.2023 21:14 Відповісти
він мученик за віру а тобі попадуть конфісковані ложки і буде тобі свято.
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06.03.2023 21:33 Відповісти
М3ченик за віру не гнобить віруючих інших конфесій. Його затримали не як віручого московського патріархату, я як підозрюваного у роспалі ворржнечі на релігійному грунті. Це аж ніяк не тягне на "мученика".
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06.03.2023 21:47 Відповісти
Війна та тиск суспільства трохи випрямили "какуюразніцу". А то від Баканова орден дістав би.
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06.03.2023 21:21 Відповісти
просто грає іншу роль, суть не змінилась
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07.03.2023 17:57 Відповісти
Весь цивілізований світ святкує 25 грудня, а для них це сатанізм, дуже схоже на наратив Путіна. Я людина не дуже воцерковлена, але мені настільки гидко, що ватна знайома переконала моїх батьків перехрестити мене в УПЦ МП, у віці 12 років, бо буцімто на УПЦ КП нема божої благодаті і таких людей як вона навіть зараз дуже й дуже багато, бо на відміну від ПЦУ, яке визнає хрещення УПЦ МП, фсбєшна МП потребує саме їх хрещення, а всіх інших вважає нехрещеними, дуже в стилі московських попів....
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06.03.2023 21:27 Відповісти
УПЦ КП теж очолював кгбешник .
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06.03.2023 21:34 Відповісти
Допустимо, але де він зараз? Але суть в іншому. Патріарх Варфоломей - перший серед рівних, його слово має бути законом для усіх чесних православних. Якщо ви ставите під сумнів його рішення, то ви уже порушуєте православні канони. Якщо ви проти нього, то ви є розкольником!
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06.03.2023 21:43 Відповісти
Тут факт не в тому хто що очолював, а у тому, що навіть греко-католицька церква визнає хрещення у православній церкві і не потребує повторного у разі бажання переходу. В УПЦ МП піп прямо сказав, що всі охрещені у УПЦ КП вважаються нехрещеним.
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06.03.2023 21:49 Відповісти
А то ти не знаєш, що московський патрірхат був заснований сталіним у 1943 році. А перед цим цей патрірхат був скасований петром1! І НІЯКОГО ТОМОСУ НІКОЛИ НЕ ОТРИМУВАВ! У православному каноні це явище зветься- самовихрести! Більше 100 років самовизрестів не визнавав православний світ.
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06.03.2023 21:55 Відповісти
https://daily.rbc.ua/ukr/show/upts-mp-obvinila-grekokatolikov-v-priznanii-tainstva-kreshcheniya-04022013112500 Так згоден, ось ще підтвердження моїх слів про греко-католиків. МП ніколи не визнавало таїнств УПЦ КП, а зараз не визнає ПЦУ. Попи їх звичайно вміють в голову серти, добре, що навіть до війни ми все зрозуміли про них і більше не відвідуємо їх церков.
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06.03.2023 22:01 Відповісти
Хрещення - одне з Таїнств. І не "ватній тітці", і навіть не ієрархам будь-якої церкви визначати, відбулося це таїнство, чи ні.
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06.03.2023 21:37 Відповісти
А як називати ту особу, яка дала наказ порушити кримінальну справу по відношенню до 5-го Президента України за отримання Томосу для Автокефальної незалежної української церкви? Час все потихеньку розставляє на свої місця, виходить, що 5-й Президент був і є правим, коли робив все, щоб разом із духовенством отримати незпалежну від росії церкву, а інша особа робила все, щоб тут залишилася московська секта. Навіть по коментах вижно, яку титанічну роботу провели московити, щоб засрати мізки українців і змусити їх думати, що в українській церкві немає Божої благодаті. То коли заборонять УПЦ, яка прибрала приставку "Московського патріархату" зі своєї назви?
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06.03.2023 21:36 Відповісти
Кайло в жопу убогому.
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06.03.2023 21:37 Відповісти
Здоровенний бицюра...
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06.03.2023 21:42 Відповісти
цирк какой-то
сбушники в носочках
вечеринка?
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06.03.2023 21:52 Відповісти
В Украине должна быть одна церковь , украинская, это даже не подлежит обсуждению , этот вопрос, нужно было решить ещё в 2014 году !!
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07.03.2023 17:41 Відповісти
цікаво, СБУ тепер завжди знімає взуття при обшуках і затриманнях підозрюваних?
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07.03.2023 17:53 Відповісти
у мене враження що СБУ роззулося перед ковром. Що це за театр юного глядача
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07.03.2023 18:05 Відповісти
 
 