СБУ заарештувала на Закарпатті промосковського "церковного блогера". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "церковному блогеру" УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу і називав Православну церкву України сектантською незаконною організацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомиляється у фейсбуці Управління СБ в Закарпатській області.

"На Закарпатті СБУ повідомила про підозру так званому "церковному блогеру" УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу", - ідеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

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Як зазначають у СБУ, для підготовки своїх "публікацій" він користувався наративами російських пропагандистів і називав Православну церкву України – сектантською організацією та наполягав на її неканонічності та незаконності. Вірників ПЦУ чоловік обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами".

Наразі "церковному блогеру" повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття правопорушення здійснювали співробітники Управління СБУ в Закарпатській області спільно зі слідчими ГУ НП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

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