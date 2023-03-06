СБУ заарештувала на Закарпатті промосковського "церковного блогера". ФОТОрепортаж
Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "церковному блогеру" УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу і називав Православну церкву України сектантською незаконною організацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомиляється у фейсбуці Управління СБ в Закарпатській області.
"На Закарпатті СБУ повідомила про підозру так званому "церковному блогеру" УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу", - ідеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.
Як зазначають у СБУ, для підготовки своїх "публікацій" він користувався наративами російських пропагандистів і називав Православну церкву України – сектантською організацією та наполягав на її неканонічності та незаконності. Вірників ПЦУ чоловік обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами".
Наразі "церковному блогеру" повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття правопорушення здійснювали співробітники Управління СБУ в Закарпатській області спільно зі слідчими ГУ НП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
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Война разбросала украинцев по всему земному шару, но большинство из них от этого не перестали быть патриотами своей страны, и не важно, под каким флагом и на каком языке они пишут, важна суть того, о чём они пишут.
Сегодня путинские провокаторы маскируются под украинскими флагами, пишут всякую чушь на украинском языке, чтобы вносить смуту и раздор среди украинцев, но их гнилая суть видна и слышна, даже через мониторы, так что, украинцы, будьте бдительны, не смотрите на флаг и язык, а вникайте в суть написанного, думайте, а потом решайте, верить или не верить написанному.
Только страна, в которой народ един, может победить в такой страшной войне, другого не дано!
І так, вумний ти наш, нагадай, якою мовою йде літургія в так званій УПЦ? Церква українська, а служба правиться такою ж мертвою мовою, як і у клятій рпц! У те, що УПЦ українська, я повірю лише тоді, коли там літургія буде правитися УКРАЇНСЬКОЮ!
У Греції служба йде грецькою, у Олександрії - арабською, у Болгарії - болгарською, а УПЦ українською - НЕ ПРАВИТЬ!
Дійсно нікому вони не повинні пояснювати свій вибір. Це їх вибір.
Ходити можуть будь куди, куди дозволяє сумління, сіяти церковну ворожнечу не можуть навіть вони.
келіїкамері одиночці...
сбушники в носочках
вечеринка?