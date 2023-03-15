УКР
На першій шпальті New York Times - фото прощання прикордонника з родиною в Краматорську. ФОТО

Фото прощання прикордонника Олександра з родиною на вокзалі у Краматорську потрапило на першу шпальту газети New York Times.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

В ДПСУ розповіли, що на залізничному вокзалі Краматорська Яна з донькою прощалась із коханим чоловіком Олександром. Родину прикордонників, як і сотні інших сімей, розлучила війна. Біля потяга до них підійшли двоє чоловіків та представились журналістами з "New York Times". Вони запропонували зробити фото. Згодом пара побачила своє фото від кореспондента Деніела Берегулака на першій шпальті американського видання.

Дивіться: Прикордонники під Бахмутом знищили ворожий склад з БК та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

"Ми прощаємося, але обіцяємо повернутися з перемогою та продовжити щасливе життя!", - цитує слова прикордонника New York Times.

На першій шпальті New York Times - фото прощання прикордонника з родиною в Краматорську 01

На першій шпальті New York Times - фото прощання прикордонника з родиною в Краматорську 02

+76
які зворушливі фото!! Повертайся з Перемогою, Воїн! І бережи себе!
+59
І знову до сліз.
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця
+52
які зворушливі фото!! Повертайся з Перемогою, Воїн! І бережи себе!
І знову до сліз.
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця
А рядом нужно было выставить фото как росийская мать радостно получает пачку пельменей за своего сына-орка приехавшего в пакете. И говорит что у меня еще два есть можете забрать но уже за рыбу и барашка.
пельмени из него?)
Господи, воздай москалям по заслугах.
Повертайтесь живими... і з Перемогою.
малА між батьками - нема слів.....
здохніть усі, кацапська мразота
как жить теперь
СПАСИ І СОХРАНИ.
Пусть блокирует Бутусов ,но Путин - ********
Конечно, заблокирует, если будешь писать фамилию ***** с большой буквы.
1000 %
путин ***** *******!
до слез....
Ракети і F-16 давайте! Публікувати фоточки заради рейтингу журнальчика кожен може.
США і ЄС дають нам ракети, ПТРК, ПЗРК, бронетранспортери, безпілотники, снаряди, міни, патрони, гранати, гроші, форму, мед обладнання, продукти..., а де наші ракети? Чому Ви про це не запитуєте у Боневтіка? І чому вони нам мають щось давати, коли в нас є свій Верховний головнокомандуючий, свій бюджет, свої військові заводи?
До слёз...., Ком в орле...
Мій пост видалили, я його трішечки переформатую. Дійсно ком в горлі, коли дивишся на такі історичні кадри. Це біль і горе. Бітько йде на війну, можливо вони бачаться останній раз. А дитинка, просто тулиться до них не розуміє, що татко їде десь далеко і туди, де дуже небезпечно. Кореспонденти все-таки можуть втратити ліцензію на подорож по таких містах. Пам'ятаєте сюжет по Херсону, після чого телеканал залишили без акоедитації? Далі писати не буду, щоб не видалили пост!
1ая фотка удачнее
