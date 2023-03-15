На першій шпальті New York Times - фото прощання прикордонника з родиною в Краматорську. ФОТО

Фото прощання прикордонника Олександра з родиною на вокзалі у Краматорську потрапило на першу шпальту газети New York Times.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

В ДПСУ розповіли, що на залізничному вокзалі Краматорська Яна з донькою прощалась із коханим чоловіком Олександром. Родину прикордонників, як і сотні інших сімей, розлучила війна. Біля потяга до них підійшли двоє чоловіків та представились журналістами з "New York Times". Вони запропонували зробити фото. Згодом пара побачила своє фото від кореспондента Деніела Берегулака на першій шпальті американського видання.

"Ми прощаємося, але обіцяємо повернутися з перемогою та продовжити щасливе життя!", - цитує слова прикордонника New York Times.