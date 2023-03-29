У Дніпрі судитимуть коригувальника ракетних ударів по місту. ФОТО

Місцевий житель з серпня по вересень 2022 року фіксував та передавав інформацію щодо дислокації сил ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, з серпня до вересня 2022 року чоловік, маючи антиукраїнську позицію, фіксував та передавав інформацію щодо кількості, місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки Збройних Сил України, розміщення блокпостів, засобів протиповітряної оборони.

Також він повідомляв ворогу про розташування об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей, залізничних вокзалів на території Дніпропетровської області.

Зібрані дані з GPS-координатами об’єктів інформатор передавав представникам РФ через месенджер "Telegram". Надану ним інформацію ворог використовував для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах", - йдеться в повідомленні.

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На виконання завдання представників РФ агент надіслав відеофіксацію пуску ракети системою ППО та координати можливого місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ з посиланням на Google Maps. Крім цього, чоловік детально розписував ворогу інформацію про наслідки ракетних ударів по місту.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на його майно та банківські рахунки.



