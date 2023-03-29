УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10507 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 061 14

У Дніпрі судитимуть коригувальника ракетних ударів по місту. ФОТО

Місцевий житель з серпня по вересень 2022 року фіксував та передавав інформацію щодо дислокації сил ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, з серпня до вересня 2022 року чоловік, маючи антиукраїнську позицію, фіксував та передавав інформацію щодо кількості, місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки Збройних Сил України, розміщення блокпостів, засобів протиповітряної оборони.

Також він повідомляв ворогу про розташування об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей, залізничних вокзалів на території Дніпропетровської області.
Зібрані дані з GPS-координатами об’єктів інформатор передавав представникам РФ через месенджер "Telegram". Надану ним інформацію ворог використовував для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах", - йдеться в повідомленні.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано експравоохоронця, який під час окупації Ізюму працював на загарбників, - ДБР. ФОТО

На виконання завдання представників РФ агент надіслав відеофіксацію пуску ракети системою ППО та координати можливого місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ з посиланням на Google Maps. Крім цього, чоловік детально розписував ворогу інформацію про наслідки ракетних ударів по місту.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на його майно та банківські рахунки.

У Дніпрі судитимуть коригувальника ракетних ударів по місту 01
У Дніпрі судитимуть коригувальника ракетних ударів по місту 02

Автор: 

Дніпро (3274) державна зрада (1686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
..та отпустите потерпевшего, только предоставьте фото и адрес и отдайте это чудо в перьях людям, главное - не выпустить его с Украины.. пусть до конца дней своих "ищет пятый угол".. с.ка..
показати весь коментар
29.03.2023 14:25
+11
На довічне мразоту!
показати весь коментар
29.03.2023 14:29
+6
Та воно хворе по життю, череп он дитячий чи що, на столі..можна на довічне у психарню на галоперідол...

Для отаких мразот й воєнних злочинців всеж таки повинна існувати смертна кара..
показати весь коментар
29.03.2023 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..та отпустите потерпевшего, только предоставьте фото и адрес и отдайте это чудо в перьях людям, главное - не выпустить его с Украины.. пусть до конца дней своих "ищет пятый угол".. с.ка..
показати весь коментар
29.03.2023 14:25 Відповісти
Пусть на фронте босяком разминирует поля !!!
показати весь коментар
30.03.2023 02:09 Відповісти
На довічне мразоту!
показати весь коментар
29.03.2023 14:29 Відповісти
Да какой там может быть срок для этого нелюдя, здесь лишь только одно наказание для его - РАССТРЕЛ!!!
показати весь коментар
29.03.2023 16:24 Відповісти
Та воно хворе по життю, череп он дитячий чи що, на столі..можна на довічне у психарню на галоперідол...

Для отаких мразот й воєнних злочинців всеж таки повинна існувати смертна кара..
показати весь коментар
29.03.2023 14:41 Відповісти
На фото еще статья 297 УК Украины. "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Или вообще 115-я -" Умышленное убийство"
показати весь коментар
29.03.2023 14:49 Відповісти
А чого те падло ще живе???
показати весь коментар
29.03.2023 14:49 Відповісти
Прізвище, його, явно не Портнов та Колесников , а так би відпустили, щоб пробачення, б просили
показати весь коментар
29.03.2023 15:13 Відповісти
віддайте його людям які вижили після влучання у багатоповерхівку нехай судять його кожен має право взяти камінчик і поцілити в те падло!
показати весь коментар
29.03.2023 15:29 Відповісти
5-колона в Україні - це найстрашніша зброя рашистів!
показати весь коментар
29.03.2023 15:38 Відповісти
Щоб ти здох падло!!!
показати весь коментар
29.03.2023 16:23 Відповісти
Сколько людей из-за этой сволочи погибло - пострадало, а вы так гуманно к нему относитесь. Да расстрелять его, а не всю жизнь кормить, одевать, обувать. Таким тварям, не место на земле!!!
показати весь коментар
29.03.2023 16:57 Відповісти
Наші судді зрадників *******. Быльше 5 років не дадуть....
показати весь коментар
29.03.2023 17:54 Відповісти
 
 