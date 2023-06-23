УКР
На Чернігівщині відновили розстріляний росіянами пам’ятник Шевченку. ФОТО

У селі Мартинівка Парафіївської громади Чернігівської області відреставрували розстріляний російськими загарбниками пам’ятник Тарасу Шевченку.

Про це повідомила селищна голова Парафіївки Галина Петруша, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни в нас були вже 25 лютого... Отримавши відсіч від української армії, поверталися злі. Стріляли по будинках селян - не було жодної хати, яка би не постраждала. Навмисне з танка розстріляли пам'ятник воїнам, які визволяли село в Другу світову війну... Осколками посікло пам'ятник Шевченку - на голові відбило всю потиличну частину", - розповіла Петруша.

За словами депутата селищної ради Миколи Черепа, пам'ятник Шевченку був гіпсовий. Його відновлювали два місяці. Місцеві депутати профінансували реставраційні роботи, які обійшлися в 35 тисяч гривень.

З часом відновлять і пам'ятник загиблим у Другій світовій.

"Розстрілювали монумент буряти, які полінувалися подивитися прізвища загиблих під час тієї війни - а вони в більшості своїй якраз і бурятські. Російське телебачення такий сюжет не покаже, бо соромно", - зазначає Петруша.

У Мартинівці проживають близько 300 осіб.

На Чернігівщині відновили розстріляний росіянами пам’ятник Шевченку 01На Чернігівщині відновили розстріляний росіянами пам’ятник Шевченку 02
На Чернігівщині відновили розстріляний росіянами пам’ятник Шевченку 03

Козломорді нелюди навіть не розуміють, через відсутність мізків, що історію України їм ніколи не стерти з людської пам'яті.
23.06.2023 14:39 Відповісти
а чим там розуміти коли лапатнікі від народження зовсім не мають розуму...
23.06.2023 14:44 Відповісти
рашисти-це вбивці, мародери, гвалтівники.... Хтось ще сумнівається??
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
23.06.2023 14:46 Відповісти
Мало читали Шевченко и забыли историю. Теперь пожинаем последствия.
23.06.2023 16:13 Відповісти
Відірвало пів-голови, а він стояв! Це символ незламності й нескореності. На мою суб'єктивну думку - не треба було відновлювати
23.06.2023 23:33 Відповісти
 
 