На Чернігівщині відновили розстріляний росіянами пам’ятник Шевченку. ФОТО

У селі Мартинівка Парафіївської громади Чернігівської області відреставрували розстріляний російськими загарбниками пам’ятник Тарасу Шевченку.

Про це повідомила селищна голова Парафіївки Галина Петруша, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни в нас були вже 25 лютого... Отримавши відсіч від української армії, поверталися злі. Стріляли по будинках селян - не було жодної хати, яка би не постраждала. Навмисне з танка розстріляли пам'ятник воїнам, які визволяли село в Другу світову війну... Осколками посікло пам'ятник Шевченку - на голові відбило всю потиличну частину", - розповіла Петруша.

За словами депутата селищної ради Миколи Черепа, пам'ятник Шевченку був гіпсовий. Його відновлювали два місяці. Місцеві депутати профінансували реставраційні роботи, які обійшлися в 35 тисяч гривень.

З часом відновлять і пам'ятник загиблим у Другій світовій.

"Розстрілювали монумент буряти, які полінувалися подивитися прізвища загиблих під час тієї війни - а вони в більшості своїй якраз і бурятські. Російське телебачення такий сюжет не покаже, бо соромно", - зазначає Петруша.

У Мартинівці проживають близько 300 осіб.

