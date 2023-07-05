Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ. ФОТО
Спецпотяг для президента РФ Володимира Путіна обійшовся в 6.8 мільярда рублів або 75 мільйонів доларів.
Про це йдеться в спільному розслідуванні Досьє з виданнями CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk та Norddeutscher Rundfunk, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом у поїзді Путіна 22 вагони, але не всі вони використовуються одночасно, зазначають журналісти. Зазвичай у спецпоїзді Путіна близько 10 вагонів. Вісім вагонів виготовили ще за радянських часів або незабаром після розпаду СРСР – це переважно технічні вагони: гаражі, вузли зв’язку, дизель-електростанція, а також ресторани. Вагони спеціально для Путіна почали виготовляти у 2004 році. З 2014 року, згідно з виявленими розслідувачами контрактами, обслуговування спецпоїзда коштувало бюджету Росії 1,45 мільярда рублів.
Журналісти дізнались, що наразі у спецпотягу Путіна присутні такі вагони:
- косметологічний вагон з медичним обладнанням, масажним кабінетом і хамамом, де також проводять процедури огляду, омолодження і контролю за здоров’ям;
- вагон зі спортивним обладнанням
- вагон охорони та спецзв’язку
Журналісти змогли встановити, що на спеціальний потяг Путіна був встановлений бронезахист БТ4, який покриває стіни та вікна купе, а в тамбурах його вмонтовано у коридор, вікна та двері. Цей тип захисту дозволяє витримати постріл зі снайперської гвинтівки СВД та автомата Калашникова 7.62 мм.
Розслідувачі також дізналися, що планується додати до складу потягу ще кілька вагонів:
- вагон-зал з мультимедіацентром, який обійдеться в 405 мільйонів рублів (майже 4.46 млн доларів);
- два вагони-люкс, де в одному — чотири купе і бар, а в другому — шість купе, з орієнтовною вартістю проєкту в 558 мільйонів рублів (6,15 млн доларів ).
- два вагони-ресторани зі спецзв’язком, два службові зчіплювальні вагони для відпочинку та перемовин і вагон-зал на загальну суму в 490.9 мільйонів рублів (5.41 млн доларів).
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кремлівського ублюдка 😠
а вор так жити не повинен.....
Можно теперь показать, как живёт наш Зерчилль 21 столетия, где учатся его дети, как его бункер выглядит и тому подобное? Или это другое?
Осталось 200 км и покатался бы на таком Фаберже.
Бухать и насрать в бронепоезде, мечта для зека.
А це, найголовніше!!!
Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас,
Я уверен что у них тоже самое
И всё идёт по плану...
Вероятно, будет эффективен заряд большой мощности под локомотив либо первый вагон, подорванный при проезде длинного жд моста над рекой.