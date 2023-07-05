Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ. ФОТО

Спецпотяг для президента РФ Володимира Путіна обійшовся в 6.8 мільярда рублів або 75 мільйонів доларів.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Досьє з виданнями CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk та Norddeutscher Rundfunk, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом у поїзді Путіна 22 вагони, але не всі вони використовуються одночасно, зазначають журналісти. Зазвичай у спецпоїзді Путіна близько 10 вагонів. Вісім вагонів виготовили ще за радянських часів або незабаром після розпаду СРСР – це переважно технічні вагони: гаражі, вузли зв’язку, дизель-електростанція, а також ресторани. Вагони спеціально для Путіна почали виготовляти у 2004 році. З 2014 року, згідно з виявленими розслідувачами контрактами, обслуговування спецпоїзда коштувало бюджету Росії 1,45 мільярда рублів.

Журналісти дізнались, що наразі у спецпотягу Путіна присутні такі вагони:

косметологічний вагон з медичним обладнанням, масажним кабінетом і хамамом, де також проводять процедури огляду, омолодження і контролю за здоров’ям;

вагон зі спортивним обладнанням

вагон охорони та спецзв’язку





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Журналісти змогли встановити, що на спеціальний потяг Путіна був встановлений бронезахист БТ4, який покриває стіни та вікна купе, а в тамбурах його вмонтовано у коридор, вікна та двері. Цей тип захисту дозволяє витримати постріл зі снайперської гвинтівки СВД та автомата Калашникова 7.62 мм.





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Розслідувачі також дізналися, що планується додати до складу потягу ще кілька вагонів: