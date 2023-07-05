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Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ. ФОТО

Спецпотяг для президента РФ Володимира Путіна обійшовся в 6.8 мільярда рублів або 75 мільйонів доларів.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Досьє з виданнями CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk та Norddeutscher Rundfunk, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом у поїзді Путіна 22 вагони, але не всі вони використовуються одночасно, зазначають журналісти. Зазвичай у спецпоїзді Путіна близько 10 вагонів. Вісім вагонів виготовили ще за радянських часів або незабаром після розпаду СРСР – це переважно технічні вагони: гаражі, вузли зв’язку, дизель-електростанція, а також ресторани. Вагони спеціально для Путіна почали виготовляти у 2004 році. З 2014 року, згідно з виявленими розслідувачами контрактами, обслуговування спецпоїзда коштувало бюджету Росії 1,45 мільярда рублів.

Журналісти дізнались, що наразі у спецпотягу Путіна присутні такі вагони:

  • косметологічний вагон з медичним обладнанням, масажним кабінетом і хамамом, де також проводять процедури огляду, омолодження і контролю за здоров’ям;
  • вагон зі спортивним обладнанням
  • вагон охорони та спецзв’язку

Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ 01
Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фото бронепоїзда Путіна опубліковано у The Washington Post. ФОТО

Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ 03
Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ 04

Журналісти змогли встановити, що на спеціальний потяг Путіна був встановлений бронезахист БТ4, який покриває стіни та вікна купе, а в тамбурах його вмонтовано у коридор, вікна та двері. Цей тип захисту дозволяє витримати постріл зі снайперської гвинтівки СВД та автомата Калашникова 7.62 мм.

Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ 05
Секретний бронепоїзд Путіна має косметологічний салон, хамам і тренажерний зал, - ЗМІ 06

Читайте: Путін докладає великих зусиль, щоб відновити імідж "людини з народу", - СNN

Розслідувачі також дізналися, що планується додати до складу потягу ще кілька вагонів:

  • вагон-зал з мультимедіацентром, який обійдеться в 405 мільйонів рублів (майже 4.46 млн доларів);
  • два вагони-люкс, де в одному — чотири купе і бар, а в другому — шість купе, з орієнтовною вартістю проєкту в 558 мільйонів рублів (6,15 млн доларів ).
  • два вагони-ресторани зі спецзв’язком, два службові зчіплювальні вагони для відпочинку та перемовин і вагон-зал на загальну суму в 490.9 мільйонів рублів (5.41 млн доларів).

Автор: 

потяг (1985) путін володимир (24125) росія (66080)


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Топ коментарі
+22
а про чумадан-вагон забули
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05.07.2023 23:33 Відповісти
+17
Головне щоби там було достатньо валізок для *****.
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05.07.2023 23:32 Відповісти
+12
Пригожин лох.
Осталось 200 км и покатался бы на таком Фаберже.
Бухать и насрать в бронепоезде, мечта для зека.
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05.07.2023 23:45 Відповісти
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А шафа з шубами ?
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05.07.2023 23:29 Відповісти
З зубами ще можна 😁 вставними.
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05.07.2023 23:31 Відповісти
Всё что показали - фигня... Главное не показали - Священный Золотой Чемоданчик...
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06.07.2023 01:59 Відповісти
Головне щоби там було достатньо валізок для *****.
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05.07.2023 23:32 Відповісти
А ще цей бронепоїзд БЕПО пересувається виключно тоннелями кишенькової російської підземної залізниці
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06.07.2023 08:46 Відповісти
а про чумадан-вагон забули
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05.07.2023 23:33 Відповісти
Виявилося що )(уйло в поїзді сере не в чумадан ,а в ту напівсферу.
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05.07.2023 23:43 Відповісти
з вікна- виставить і сере на ходу
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06.07.2023 04:01 Відповісти
туди б ще гільотину... невеличку таку, іржаву, але дуже гостру...
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05.07.2023 23:33 Відповісти
там маса падаючого ножа важлива, а не його гострота. так шо чим легше буде цей ніж, тим довше помучається )))
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05.07.2023 23:37 Відповісти
А вагон с грязью?
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05.07.2023 23:34 Відповісти
Не понял... А где секретный вагон желтого цвета. Так не пойдет!
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05.07.2023 23:35 Відповісти
"ЗМІ дізналися про розкіш бронепоїзда, яким їздить Путін" "Українська правда" Більше усього нам подобається таке містечкове дрібнотравчате лицемірство Зеленського і його холуїв А Вова на чому їздить ? Дивимось.





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05.07.2023 23:37 Відповісти
У Зельонського апартаменти не поступаються розкішью вагона
кремлівського ублюдка 😠
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06.07.2023 00:20 Відповісти
Взагалі то поступається в рази
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06.07.2023 09:00 Відповісти
Цього вилупка будуть лінчувати свої ж турбопатріоти...... він вкрав у них майбутне...
а вор так жити не повинен.....
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05.07.2023 23:37 Відповісти
А сере всеодно в чумадан.
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05.07.2023 23:39 Відповісти
В поїзді на ходу зразу у вікно.
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05.07.2023 23:46 Відповісти
5копійок
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06.07.2023 01:39 Відповісти
Від жиру біситься антихрист!
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05.07.2023 23:40 Відповісти
Всё это замечательно, мы уже насмотрелись на дворцы, на детей, на бронепоезда Пукина.

Можно теперь показать, как живёт наш Зерчилль 21 столетия, где учатся его дети, как его бункер выглядит и тому подобное? Или это другое?
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05.07.2023 23:42 Відповісти
А лабораторія на другому фото - це щоб вміст чемоданчика досліджувати?)))
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05.07.2023 23:42 Відповісти
Пригожин лох.
Осталось 200 км и покатался бы на таком Фаберже.
Бухать и насрать в бронепоезде, мечта для зека.
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05.07.2023 23:45 Відповісти
Тае який він секретний,якщо фото є?
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05.07.2023 23:46 Відповісти
джавелін візьме?
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05.07.2023 23:46 Відповісти
..без проблем!!!
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06.07.2023 08:21 Відповісти
А відділ "Ритуальних послуг"???
А це, найголовніше!!!
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05.07.2023 23:52 Відповісти
Цікаво, а нащо ***** тренажерний зал?
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06.07.2023 00:05 Відповісти
а для двійників, щоби енергійно ізображали пуйло
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06.07.2023 00:23 Відповісти
..двойняшки ***** едут на крыше....
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06.07.2023 08:22 Відповісти
На перекладині можна причепити зашморг, де висітиме дистрофічне тіло старого педофіла і маразматика куйла. Це єдине доцільне використання даного обладання
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06.07.2023 00:46 Відповісти
Максимальна вага гири в 8 кг, судя по размерам. Ну да, роззсийский мачо
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06.07.2023 00:17 Відповісти
Секретный говнопоезд путина
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06.07.2023 00:18 Відповісти
хамам - це те, про що старий завіт засуджував?
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06.07.2023 00:21 Відповісти
А ***** цьому дистрофічному старому дегенерату тренажерний зал? Чи це для "мальчіков в трусіках", які його супроводжують?
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06.07.2023 00:37 Відповісти
Я купил журнал Корея там тоже хорошо,
Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас,
Я уверен что у них тоже самое

И всё идёт по плану...
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06.07.2023 00:52 Відповісти
Николя Второй тоже своё правление закончил в личном поезде.
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06.07.2023 01:19 Відповісти
Причём буквально на Дне.
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06.07.2023 01:30 Відповісти
Як же тільки добре,що у труні кишень немає! )(Уйло порушив здається всі Божі заповіді,але при цьому ще й церкву поганить своєю присутністю!
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06.07.2023 05:28 Відповісти
Ну і що з того? Це найбагатша людина світу, там може бути все що завгодно
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06.07.2023 06:22 Відповісти
Яка людина??? Це лишньохромосомий нелюд
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06.07.2023 09:03 Відповісти
***** просто зажравшийся гедонист а не шахид. Пора уже это понять розовым пони на Западе.
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06.07.2023 07:34 Відповісти
Був би шахідом, давно б всіх нєвєрних перетворив на радіоактивний попіл.
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06.07.2023 08:59 Відповісти
исправьте, я не знаю сгайперской винтовки сид,---> СВД
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06.07.2023 08:17 Відповісти
має повне право, чому ні? раби все оплачують.
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06.07.2023 09:10 Відповісти
Та в нас не кращий
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06.07.2023 09:40 Відповісти
Снайперская винтовка и автомат малоэффективны т.к. окна скорее всего все время закрыты и не известно, в каком вагоне находится палач.
Вероятно, будет эффективен заряд большой мощности под локомотив либо первый вагон, подорванный при проезде длинного жд моста над рекой.
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06.07.2023 10:16 Відповісти
Так же неплохо бы подкупить кого-то из персонала и разместить нервно-паралитический яд замедленного действия, приводящий к стойкой потере работоспособности. Уподобляться фюреру 21 века и убивать не нужно, обширного инсульта достаточно, что б он прекратил свою проклятую СВО.
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06.07.2023 10:19 Відповісти
 
 