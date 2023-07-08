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Затримано бойовика-розвідника "ДНР", який хотів "залягти на дно" у Вінниці, - СБУ. ФОТО

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ.

За даними СБУ, у тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі судитимуть учасника "ДНР", який у складі батальйону "Спарта" брав участь у боях за Донецький аеропорт. ФОТО

Затримано бойовика-розвідника ДНР, який хотів залягти на дно у Вінниці, - СБУ 01
Затримано бойовика-розвідника ДНР, який хотів залягти на дно у Вінниці, - СБУ 02

У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Автор: 

бойовик (3414) Вінницька область (1025) СБУ (12986)


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Топ коментарі
+14
хотів "залягти на дно"...
Ну а в чому проблема? Цеглину на шию й на дно...
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08.07.2023 10:27 Відповісти
+14
Що мене дивує, так це те, що ці покидьки їдуть в ненависну їм Україну. Чого? Ти ж за незалежну Лугандонщину. То залишайся там, або п.здуть на московію.
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08.07.2023 10:40 Відповісти
+12
Таких, як цей на правобережжі багато, придивляйтеся до нових сусідів, панове.
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08.07.2023 10:20 Відповісти
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довбень. залягати на дно треба в Брюгге
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08.07.2023 10:12 Відповісти
До Щірліця цьому лупню далеко...
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08.07.2023 10:18 Відповісти
2 роки терорист перебував на території України, але СБУ знайшло його тільки зараз. Це все що потрібно знати про рівень роботи СБУ.
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08.07.2023 11:10 Відповісти
щось ти на бакланова, друга буби попер.
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08.07.2023 11:23 Відповісти
на гіляку ...
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08.07.2023 10:17 Відповісти
Якись він непугании -- зберігав дані на себе .
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08.07.2023 10:19 Відповісти
Таких, як цей на правобережжі багато, придивляйтеся до нових сусідів, панове.
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08.07.2023 10:20 Відповісти
пірісілєніц, фулі.... 😡😡
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08.07.2023 10:22 Відповісти
хотів "залягти на дно"...
Ну а в чому проблема? Цеглину на шию й на дно...
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08.07.2023 10:27 Відповісти
Можу дати адресу ще одного такого разведчіка дири
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08.07.2023 10:34 Відповісти
сусід по палаті?
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08.07.2023 11:27 Відповісти
А ОПівські щуряки як поживають? Нелякані жирують.
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08.07.2023 10:37 Відповісти
Що мене дивує, так це те, що ці покидьки їдуть в ненависну їм Україну. Чого? Ти ж за незалежну Лугандонщину. То залишайся там, або п.здуть на московію.
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08.07.2023 10:40 Відповісти
Оскільки я сам донеччанин,то знаю,що до 40% так званого "ополченія" терористів ДиНиРи в 2014 - 2022 році добровільно записались з місцевих "донбасяо"!Таких 10-12 тисяч(90%) було вбито,але з лютого 2022 року додалось 15 тисяч мобілізованих,з яких 2/3-теж ліквідовано.Треба наполегливо розшукати для покарання ще до 4000 тисяч терористів.Це - найзапекліші вороги України,повірте!
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08.07.2023 10:41 Відповісти
А скільки таких ще по Україні шастає? Особливо треба придивитися до адептів партії регіонів. Там зрадників 80%.
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08.07.2023 10:47 Відповісти
Це він обісцявся с переляку чи просто тінь на фото?
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08.07.2023 10:58 Відповісти
Треба бути геть їбанутим на всю голову, щоб зберігати в телефоні світлини зі своїми "подвигами". Може воно ще й "паспорт" Дири із собою тягало?
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08.07.2023 11:00 Відповісти
Як би він був розумнішим, то не тільки фото не став би зберігати в телефоні, але й взагалі не пішов би в "армію ДНР" і тим більше не підтримував би "руський мір". Це ж як аксіома: любитель руського міра = дурачок.
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08.07.2023 12:16 Відповісти
каструвати..перебити їму ноги і руки а не годувати 15 років на зоні
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08.07.2023 11:28 Відповісти
Просто убейте тварь
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08.07.2023 14:11 Відповісти
 
 