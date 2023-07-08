Затримано бойовика-розвідника "ДНР", який хотів "залягти на дно" у Вінниці, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ.
За даними СБУ, у тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.
"Ще до початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав.
У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а в чому проблема? Цеглину на шию й на дно...