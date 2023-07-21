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"Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!": активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити опір російським окупантам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рух спротиву російській окупації "Жовта Стрічка" продовжує діяти в тимчасово окупованому Криму.

Активісти руху розповіли про результати своєї роботи в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ви побачите результати нашої роботи в усіх найбільших містах тимчасово окупованого Криму. Цей пост особливо для тих, хто каже, що "українського спротиву в Криму нєт", а ми є. Ми посилюємось щодня, кількість наших активістів росте зростає, і щодня ми робимо все, що від нас залежить, щоб наблизити той день, коли Крим буде вільним від окупантів.

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Ми зібрали найкращі фото та відео з Сімферополя, Севастополя, Бахчисарая, Керчі, Ялти, Джанкоя та Феодосії", - йдеться у повідомленні.

Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 01
Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 02
Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 03
Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 04
Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 05
Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 06
Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 07
Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!: активісти Жовтої Стрічки продовжують чинити опір російським окупантам 08

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Крим (14143) партизани (192) деокупація (950)


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взагалі то Крим був в складі УНР .
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21.07.2023 18:41 Відповісти
Зеленский уже хочет сделать в Крыму аналог "Кремниевой долины"... Посреди конопляных плантаций
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21.07.2023 18:59 Відповісти
До чого тут дати ...?Крим і Україна не роздільні!Бо я зараз наведу десятки дат....втрати Криму,й повернення.Україна без Криму, фінансово ,так само,як рашка без України - ніщо.
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21.07.2023 19:02 Відповісти
їх треба нептунами й гарпунами гуярить а не жовтими стрічками.шо за цирк.
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21.07.2023 19:13 Відповісти
Спротив в Криму вимагає мужності!Велика повага до сміливців, які ******* Україну і нагадують ворогові про те, чий Крим! Переможемо!
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21.07.2023 19:15 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.07.2023 19:22 Відповісти
В середині Х1 століття Крим , а також Тамань- належели
Князю Великого Князівства Черніговського, -- брату Ярослава Мудрого.
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21.07.2023 19:57 Відповісти
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21.07.2023 20:26 Відповісти
 
 