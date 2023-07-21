"Крим - Україна не тільки з 1954, а завжди!": активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити опір російським окупантам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рух спротиву російській окупації "Жовта Стрічка" продовжує діяти в тимчасово окупованому Криму.

Активісти руху розповіли про результати своєї роботи в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ви побачите результати нашої роботи в усіх найбільших містах тимчасово окупованого Криму. Цей пост особливо для тих, хто каже, що "українського спротиву в Криму нєт", а ми є. Ми посилюємось щодня, кількість наших активістів росте зростає, і щодня ми робимо все, що від нас залежить, щоб наблизити той день, коли Крим буде вільним від окупантів.

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Ми зібрали найкращі фото та відео з Сімферополя, Севастополя, Бахчисарая, Керчі, Ялти, Джанкоя та Феодосії", - йдеться у повідомленні.















