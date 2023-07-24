4 людини загинули, зокрема 15-річний підліток: на Хмельниччині у ДТП потрапила родина. ФОТО

23 липня у Хмельницькій області в ДТП потрапила родина, 4 людини загинули, в тому числі і 15-річний підліток, 8-річного хлопчика госпіталізовано.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ДТП сталася вчора, 23 липня, близько 18:00 години на автодорозі поблизу села Берездів, що на Славутчині. В аварії загинула сім’я з Нетішина: 39-річний чоловік, його 35-річний брат та дружина. Старший 15-річний син помер у "швидкій", молодшого, 8-річного хлопчика, госпіталізовано.

"Відбулось зіткнення між автомобілем "Chevrolet Captiva" під керуванням 26-річного жителя м. Нетішин та автомобілем "Ford Kuga", за кермом якого перебував 39-річний нетішинець. У результаті ДТП водій автомобіля "Ford Kuga", його брат та дружина загинули на місці події. 15-річний старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у "швидкій". Молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні", - повідомили в поліції.

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Водій та 23-річна пасажирка автомобіля "Chevrolet Captiva" зазнали тілесних ушкоджень. Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Водія автомобіля "Chevrolet Captiva" затримано, він перебуває в лікарні під вартою.

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