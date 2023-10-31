Агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував для РФ на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Учасник агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій області, отримав до 12 років ув’язнення. Він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет. Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів Кремля – медіагрупи "Росія Сьогодні"", - йдеться у повідомленні.

Таким чином чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ, які залучили його до негласної співпраці через діючого на той час у Харкові почесного консула Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Власниця салону краси в Ізюмі випитувала у клієнтів інформацію про базування ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Після вербування російський агент прибув до свого "куратора" на територію країни-агресора та пройшов навчальний "спецкурс" розвідувально-підривної діяльності. Потім його перевели у "режим очікування", а вже після 24 лютого 2022 року він почав виконувати завдання спецслужб РФ.

Серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.

Крім того, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні "звіти" агресору для коригування вогню по українських містах.

Разом з цим російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ. Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.

Читайте також: Встановив приховані вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ: СБУ затримала у Запоріжжі агента ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.







