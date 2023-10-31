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Новини Фото Війна
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Агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував для РФ на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Учасник агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій області, отримав до 12 років ув’язнення. Він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет. Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів Кремля – медіагрупи "Росія Сьогодні"", - йдеться у повідомленні.

Таким чином чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ, які залучили його до негласної співпраці через діючого на той час у Харкові почесного консула Росії.

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Після вербування російський агент прибув до свого "куратора" на територію країни-агресора та пройшов навчальний "спецкурс" розвідувально-підривної діяльності. Потім його перевели у "режим очікування", а вже після 24 лютого 2022 року він почав виконувати завдання спецслужб РФ. 

Серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.

Крім того, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні "звіти" агресору для коригування вогню по українських містах.

Разом з цим російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ. Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

Агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував для РФ на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років за ґратами, - СБУ 01
Агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував для РФ на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років за ґратами, - СБУ 02
Агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував для РФ на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років за ґратами, - СБУ 03
Агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував для РФ на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років за ґратами, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (12945) Харківщина (6054) Донецька область (8781)


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31.10.2023 15:12 Відповісти
Ще один агент фсб сидить в ОПі, під вглядом д'єрмака шпигує на користь ворога. Ось тільки ті хто має шпигунами займатися саме тут оглухли та осліпли!!!
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31.10.2023 15:16 Відповісти
Якась алкашня. В апараті поліції працює чувак в якого вся рідня з паспортами рашки и жоднтх питаннь. У рідного брата подоляка паспорт рашки ще й кадровий офіцер -нє вапросов нєт. Отакоє
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31.10.2023 15:29 Відповісти
Мало впаяли)) По життєве заключення або краще розстріл щоб для других дибілів був приклад.
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31.10.2023 15:31 Відповісти
Мало дали , падлюці 😠
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31.10.2023 16:51 Відповісти
А зачем его держать в тюрьме? выбить все что он знает, а потом к кобзону.
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31.10.2023 17:03 Відповісти
Свій парєнь для "слуг" та "ригів", негайно передайте його для роботи на телемарафоні.
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31.10.2023 17:41 Відповісти
 
 