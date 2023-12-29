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Новини Фото Війна
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Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в м. Сміла Черкаської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 01

"Ворог вдарив по Черкащині, місто Сміла. Влучання ворожої ракети по приватних будинках. Попередньо, шестеро постраждалих, один - важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків.

Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 02
Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 03

На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані і відновлені", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 04
Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 05

"Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі. На цю хвилину маємо 8 потерпілих, серед них - дитина. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Обстеження триває", - згодом повідомив чиновник.

Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 06
Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 07
Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено) 08

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Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28486) Сміла (59) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+17
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29.12.2023 16:41
+10
Путин стреляет потому что он боится! Но мы покажем ему нашу незламность и ничего не будем делать.
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29.12.2023 16:45
+8
Кацапняя смердюча,будьте ви прокляті на віки вічні.
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29.12.2023 16:47
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29.12.2023 16:41 Відповісти
Путин стреляет потому что он боится! Но мы покажем ему нашу незламность и ничего не будем делать.
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29.12.2023 16:45 Відповісти
Чому ж це "нє будєм"? Щас кааак запілім відосік! І сєріальчік снімєм! Пра паравозніка!
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29.12.2023 17:01 Відповісти
ну он, мем зробив )
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29.12.2023 17:01 Відповісти
Не на часі?
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29.12.2023 18:13 Відповісти
Немає грошей навіть на пенсію. Палестинці з труб збудували якісь ракети які іноді долетають
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29.12.2023 18:47 Відповісти
Путін ти ЧМО
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29.12.2023 16:43 Відповісти
Кацапняя смердюча,будьте ви прокляті на віки вічні.
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29.12.2023 16:47 Відповісти
Всю прикордону територію де дістанемо рівняти, де не дістанемо іншими засобами і дронами.Люди хочуть бачити поисту і масовий удар по рашці щоб їх територія горіла щоб ці таракани дохли.
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29.12.2023 16:52 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє
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29.12.2023 16:57 Відповісти
Рівно рік назад була також масована атака. Україна вистояла тоді,вистоїть і завтра. Черкасам просто не потрібно кругом писати,що вони треті по допомозі ЗСУ, повинна бути інформаційна тиша, а не марафон. А ще сестра сказала, що хоче прожити до 100 років щоб решту життя ненавидіти росію. Тримайтесь, усе буде Україна
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29.12.2023 16:59 Відповісти
Якщо не буде реальної масової допомоги ******** зброєю Україні з боку Заходу, то ваша сестра не тільки на Черкащині до ста років не доживе, а й разом з вами в Німеччині. Бо там знову появляться азіопоморді смердючі російські солдати.
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29.12.2023 17:09 Відповісти
Пан Порошенко добре відповів вам. Учіться у мудрих,а не у коміків
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29.12.2023 17:17 Відповісти
Порошенко говорив зовсім не про відмову про допомогу. Це ви особисто з самого початку війни заклинали на цьому сайті що Україна має сама-сама-сама. Бо в нас все погано. Тіпо, дали ліжка та каски, дякуйте та заткніться. Це практично цитати з ваших перлів.
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29.12.2023 17:22 Відповісти
Совпадение? Нет. Российские нацисты полностью копируют своих дидов

29 декабря 1940 года войска Гитлера совершили самый масштабный авианалет на города Британии

29 декабря 2023 года фашистская россия сделала то же самое с Украиной ))
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29.12.2023 17:02 Відповісти
30 грудня1922 - утворено СРСР.
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29.12.2023 17:08 Відповісти
ввечері буде Вовин кінозал, де він розкаже - які нелюди ці кацапи
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29.12.2023 17:06 Відповісти
Цілу вулицю знесли ....(((
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29.12.2023 21:10 Відповісти
 
 