Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 8 осіб, - Черкаська ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в м. Сміла Черкаської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив по Черкащині, місто Сміла. Влучання ворожої ракети по приватних будинках. Попередньо, шестеро постраждалих, один - важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків.
На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані і відновлені", - йдеться у повідомленні.
"Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі. На цю хвилину маємо 8 потерпілих, серед них - дитина. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Обстеження триває", - згодом повідомив чиновник.
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