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Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва. ФОТО

До України з візитом прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки.

Про це у соцмережі X повідомила посол Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада привітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером, до складу якої входять Френч Хілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Європейські парламентарі - Конгресу США про допомогу Україні: "Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє, як сучасний Гітлер?"

Делегація Конгресу США у Києві
Делегація Конгресу США у Києві

Автор: 

візит (1588) Конгрес США (1228) США (22840) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+21
А який сенс? США вже пинають всі хто хоче, якісь дикуни-наркомани з Ємену, не кажучи вже про колобка з Кореї та інший непотріб. Скоро почнуть нахєр посилати, Туск був правий, Рейган перевертається.
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09.02.2024 16:14
+11
Втомлені дебатами в Конгресі,приїхали розвіятися.Пішли вони всі подалі.Із жовтня Штати припинили допомогу.Мій племіник артилерист загинув,бо не було снарядів(
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09.02.2024 16:27
+8
туристи курвамать
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09.02.2024 16:09
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туристи курвамать
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09.02.2024 16:09 Відповісти
Від цих "туристів" залежить існуваня України.
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09.02.2024 18:40 Відповісти
Для них включать сирену...для Шоу...як це було з приїздом Анджеліни Джолі....
А я ще казав,що то шоу влаштоване.....А тут дописувачі з піною у рота кричали,що вона посланець миру.... Ну і де та Джолі ? і не видно і не чути....послали так послали
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09.02.2024 16:23 Відповісти
"Для них включать сирену...для Шоу...як це було з приїздом Анджеліни Джолі....
А я ще казав,що то шоу влаштоване....."

Звідки у вас інфо, що тоді була ввімкнута сирена для шоу?
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09.02.2024 16:37 Відповісти
Вам відео показати?АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ У ЛЬВОВІ https://www.youtube.com/watch?v=4v4-KHkmp5o
Бо деякі дописувачі як "золоті рибки" не пам'ятають 5 сек.
А зараз в слідуючому дописі ,ви будете писати,що це не було шоу з повітряною тривогою
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09.02.2024 16:45 Відповісти
Я пам'ятаю і як Анджеліна Джолі приїздила.
І як вся країна сміялася над пацаном, який втикав в телефон, коли за ним стояла Джолі.
І як вона швидко йшла в укриття під звуки сирени - для цього мені не потібно передивлятися ваше відео.

Якщо у вас проблеми з читанням мілкого текста - напишу вдруге, але вже великими літерами як для сліпих:

ЗВІДКИ У ВАС ІНФО, ЩО ТОДІ БУЛА ВВІМКНУТА СИРЕНА ДЛЯ ШОУ?
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09.02.2024 16:49 Відповісти
вроде как самолеты 8 Ту-95 на подлете к рубежам пуска якщо виліт бойовий
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09.02.2024 16:26 Відповісти
И тогда больше грошей дадут?
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09.02.2024 16:39 Відповісти
меньше...т.к. уже летит 7 самолетов
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09.02.2024 16:41 Відповісти
А ракет з собою не прихопили? Бо вже проблеми з ракетами...
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09.02.2024 16:12 Відповісти
Ну переговори... після усунення Залужного ,який стояв на заваді , до фрагментації нашої України ...
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09.02.2024 16:12 Відповісти
А який сенс? США вже пинають всі хто хоче, якісь дикуни-наркомани з Ємену, не кажучи вже про колобка з Кореї та інший непотріб. Скоро почнуть нахєр посилати, Туск був правий, Рейган перевертається.
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09.02.2024 16:14 Відповісти
ok наступного разу не приїдуть
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09.02.2024 16:45 Відповісти
поїзд до Авдіївки не іде ?
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09.02.2024 16:15 Відповісти
Це зелений та Кулеба з депутатами Ради мали їхати до конгресу та добиватися допомоги обіцяної допомоги Україні
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09.02.2024 16:16 Відповісти
Саме так,а Зеленського не хочуть бачити у себе,бо надто некомпетентний,слизький та ненадійний!
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09.02.2024 18:26 Відповісти
сподіваюсь надають лящей посіпакам Зеленого Шашличніка ))
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09.02.2024 16:16 Відповісти
Чого приперлись ? На Шоу ? подивитись мабуть Бучу,куди всіх туристів возять. ?
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09.02.2024 16:19 Відповісти
Бажають подивитися прямо в очі, отим запухлим від переЖору у ВРУ КМУ Секретарю рнбоу, ну і звичайно сфоткаця з отим єрмаком!! Це мабуть, ті, з якими у нього у США, так фоток і небуло…
Мабуть, вони дуже «глибоко зхильовані та надолужують згаєне…
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09.02.2024 16:23 Відповісти
А чого ж ви про ЗРАДИ з-за кордону пишете ? Скільки вам платять і таким як ви ?
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09.02.2024 16:25 Відповісти
Втомлені дебатами в Конгресі,приїхали розвіятися.Пішли вони всі подалі.Із жовтня Штати припинили допомогу.Мій племіник артилерист загинув,бо не було снарядів(
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09.02.2024 16:27 Відповісти
Вічна слава вашому небожу. Простіть нас...
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09.02.2024 18:23 Відповісти
Наче, і непогано, що їздять, дивляться, отримують враження... Тільки де конкретні дії найвпливовішої країни світу?? ми вже мали гнати кацапів за урал, якби вони не гралися в політику
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09.02.2024 16:30 Відповісти
За Урал? З такими правителями цапи нас безкоштовно туди возитимуть (Сібірь бальшая)
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09.02.2024 16:36 Відповісти
та ні більшисть закопають у розстрільних ямах... інші від голожду поздихають...історія...
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09.02.2024 16:45 Відповісти
Везіть їх до Бахмуту та Авдіївки. А то поприїжджають, послухають сирени, посидять в сховищах, виразять занепокоєння, дома відзвітують шо тіпа з"їздили у відрядження і на цьому все скінчилось.
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09.02.2024 16:37 Відповісти
А 30 стеклянных авт.остановок к их приезду ещё не установили?
Увидят куда 200 млрд.дол ушли
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09.02.2024 16:37 Відповісти
І жодного як стефончук, аж не цікаво ...
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09.02.2024 16:38 Відповісти
двопартийна делегація а тезис один..ХМАМЕНИТСЯ ...
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09.02.2024 16:43 Відповісти
Назовіть прізвища членів делегації і виділіть МАGашистів
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09.02.2024 16:45 Відповісти
Дати писти усім..
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09.02.2024 16:45 Відповісти
АЙ, паазорный самый респектный перон... В вагон ни войти, ни выйти, Когда на улице - дождь-снег. Еще и нос можно разфигачить поскользнувшись... Ай, да угрюмая страна - ума нет накрыть перон прозрачным дахом, хотя бы в стольном городе. Офшоры - превыше всего, ступни(бо от слова ступа)?
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09.02.2024 16:53 Відповісти
***** твій час настав пора *******
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09.02.2024 17:41 Відповісти
Н-да....схоже,ера Америки наближається до свого завершення,рудий Трампушка заб"є останній гвіздок у труну,США стануть однією з країн,рівною Ірану,Кіму,Китаю,Зімбабве.Раші. Всі їх будуть сміливо посилати до кордону з Мексикою,цього колишнього світоча свободи і демократії...
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09.02.2024 17:54 Відповісти
Это они так измываются.
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09.02.2024 18:03 Відповісти
Пентагон не може знайти куди поділася передана Україні зброя майже на мільярд доларів. Про це https://edition.cnn.com/2024/01/11/politics/pentagon-tracking-weapons-ukraine-report/index.html повідомляє CNN та інші авторитетні джерела. Генеральній інспекції Пентагону не вдалося відстежити кінцеве використання такого озброєння, як ракети «Джавелін» та «Стінгер», прилади нічного бачення, ракети «повітря-повітря» середньої дальності та іншого військового обладнання. Звіт Пентагону, у якому зазначається проблема зі зникненням зброї з'явився у критичний момент для Україні і може завадити черговому рішенню Конгресу США про надання нового пакету допомоги у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Тому у звіті м'яко наголошується, що з боку України залишаються «значні кадрові обмеження та проблеми з підзвітністю».
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09.02.2024 18:09 Відповісти
Вітаємо, панове.
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09.02.2024 18:38 Відповісти
Просимо зброї, багато ЗБРОЇ НОВІТНІХ технологій у американців та європейців.
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09.02.2024 20:55 Відповісти
Будуть їбати тупорилого ішака і Ко. Все не двозначно і зрозуміло. Бажаємо успіху і дуже підтримуємо, Геть тупорилого ішака!
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09.02.2024 22:06 Відповісти
 
 