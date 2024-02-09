Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва. ФОТО

До України з візитом прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки.

Про це у соцмережі X повідомила посол Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада привітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером, до складу якої входять Френч Хілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн", - йдеться в повідомленні.

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