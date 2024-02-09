Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев. ФОТО

В Украину с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США во главе с главой комитета по разведке.

Об этом в соцсети X сообщила посол Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с главой комитета по разведке Майком Тернером, в состав которой входят Фрэнч Хилл, Джейсон Кроу, Эбигейл Спанбергер и Зак Нанн", - говорится в сообщении.

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