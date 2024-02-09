Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев. ФОТО
В Украину с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США во главе с главой комитета по разведке.
Об этом в соцсети X сообщила посол Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
"Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с главой комитета по разведке Майком Тернером, в состав которой входят Фрэнч Хилл, Джейсон Кроу, Эбигейл Спанбергер и Зак Нанн", - говорится в сообщении.
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А я ще казав,що то шоу влаштоване.....А тут дописувачі з піною у рота кричали,що вона посланець миру.... Ну і де та Джолі ? і не видно і не чути....послали так послали
А я ще казав,що то шоу влаштоване....."
Звідки у вас інфо, що тоді була ввімкнута сирена для шоу?
Бо деякі дописувачі як "золоті рибки" не пам'ятають 5 сек.
А зараз в слідуючому дописі ,ви будете писати,що це не було шоу з повітряною тривогою
І як вся країна сміялася над пацаном, який втикав в телефон, коли за ним стояла Джолі.
І як вона швидко йшла в укриття під звуки сирени - для цього мені не потібно передивлятися ваше відео.
Якщо у вас проблеми з читанням мілкого текста - напишу вдруге, але вже великими літерами як для сліпих:
ЗВІДКИ У ВАС ІНФО, ЩО ТОДІ БУЛА ВВІМКНУТА СИРЕНА ДЛЯ ШОУ?
Мабуть, вони дуже «глибоко зхильовані та надолужують згаєне…
Увидят куда 200 млрд.дол ушли