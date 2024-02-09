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Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев. ФОТО

В Украину с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США во главе с главой комитета по разведке.

Об этом в соцсети X сообщила посол Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с главой комитета по разведке Майком Тернером, в состав которой входят Фрэнч Хилл, Джейсон Кроу, Эбигейл Спанбергер и Зак Нанн", - говорится в сообщении.

Читайте также: Европейские парламентарии - Конгрессу США о помощи Украине: "Ребята, очнитесь. Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как современный Гитлер?"

Делегація Конгресу США у Києві

Делегація Конгресу США у Києві

Автор: 

визит (3083) Конгресс США (1234) США (26672) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+21
А який сенс? США вже пинають всі хто хоче, якісь дикуни-наркомани з Ємену, не кажучи вже про колобка з Кореї та інший непотріб. Скоро почнуть нахєр посилати, Туск був правий, Рейган перевертається.
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09.02.2024 16:14
+11
Втомлені дебатами в Конгресі,приїхали розвіятися.Пішли вони всі подалі.Із жовтня Штати припинили допомогу.Мій племіник артилерист загинув,бо не було снарядів(
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09.02.2024 16:27
+8
туристи курвамать
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09.02.2024 16:09
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туристи курвамать
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09.02.2024 16:09 Ответить
Від цих "туристів" залежить існуваня України.
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09.02.2024 18:40 Ответить
Для них включать сирену...для Шоу...як це було з приїздом Анджеліни Джолі....
А я ще казав,що то шоу влаштоване.....А тут дописувачі з піною у рота кричали,що вона посланець миру.... Ну і де та Джолі ? і не видно і не чути....послали так послали
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09.02.2024 16:23 Ответить
"Для них включать сирену...для Шоу...як це було з приїздом Анджеліни Джолі....
А я ще казав,що то шоу влаштоване....."

Звідки у вас інфо, що тоді була ввімкнута сирена для шоу?
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09.02.2024 16:37 Ответить
Вам відео показати?АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ У ЛЬВОВІ https://www.youtube.com/watch?v=4v4-KHkmp5o
Бо деякі дописувачі як "золоті рибки" не пам'ятають 5 сек.
А зараз в слідуючому дописі ,ви будете писати,що це не було шоу з повітряною тривогою
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09.02.2024 16:45 Ответить
Я пам'ятаю і як Анджеліна Джолі приїздила.
І як вся країна сміялася над пацаном, який втикав в телефон, коли за ним стояла Джолі.
І як вона швидко йшла в укриття під звуки сирени - для цього мені не потібно передивлятися ваше відео.

Якщо у вас проблеми з читанням мілкого текста - напишу вдруге, але вже великими літерами як для сліпих:

ЗВІДКИ У ВАС ІНФО, ЩО ТОДІ БУЛА ВВІМКНУТА СИРЕНА ДЛЯ ШОУ?
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09.02.2024 16:49 Ответить
вроде как самолеты 8 Ту-95 на подлете к рубежам пуска якщо виліт бойовий
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09.02.2024 16:26 Ответить
И тогда больше грошей дадут?
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09.02.2024 16:39 Ответить
меньше...т.к. уже летит 7 самолетов
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09.02.2024 16:41 Ответить
А ракет з собою не прихопили? Бо вже проблеми з ракетами...
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09.02.2024 16:12 Ответить
Ну переговори... після усунення Залужного ,який стояв на заваді , до фрагментації нашої України ...
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09.02.2024 16:12 Ответить
А який сенс? США вже пинають всі хто хоче, якісь дикуни-наркомани з Ємену, не кажучи вже про колобка з Кореї та інший непотріб. Скоро почнуть нахєр посилати, Туск був правий, Рейган перевертається.
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09.02.2024 16:14 Ответить
ok наступного разу не приїдуть
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09.02.2024 16:45 Ответить
поїзд до Авдіївки не іде ?
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09.02.2024 16:15 Ответить
Це зелений та Кулеба з депутатами Ради мали їхати до конгресу та добиватися допомоги обіцяної допомоги Україні
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09.02.2024 16:16 Ответить
Саме так,а Зеленського не хочуть бачити у себе,бо надто некомпетентний,слизький та ненадійний!
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09.02.2024 18:26 Ответить
сподіваюсь надають лящей посіпакам Зеленого Шашличніка ))
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09.02.2024 16:16 Ответить
Чого приперлись ? На Шоу ? подивитись мабуть Бучу,куди всіх туристів возять. ?
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09.02.2024 16:19 Ответить
Бажають подивитися прямо в очі, отим запухлим від переЖору у ВРУ КМУ Секретарю рнбоу, ну і звичайно сфоткаця з отим єрмаком!! Це мабуть, ті, з якими у нього у США, так фоток і небуло…
Мабуть, вони дуже «глибоко зхильовані та надолужують згаєне…
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09.02.2024 16:23 Ответить
А чого ж ви про ЗРАДИ з-за кордону пишете ? Скільки вам платять і таким як ви ?
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09.02.2024 16:25 Ответить
Втомлені дебатами в Конгресі,приїхали розвіятися.Пішли вони всі подалі.Із жовтня Штати припинили допомогу.Мій племіник артилерист загинув,бо не було снарядів(
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09.02.2024 16:27 Ответить
Вічна слава вашому небожу. Простіть нас...
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09.02.2024 18:23 Ответить
Наче, і непогано, що їздять, дивляться, отримують враження... Тільки де конкретні дії найвпливовішої країни світу?? ми вже мали гнати кацапів за урал, якби вони не гралися в політику
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09.02.2024 16:30 Ответить
За Урал? З такими правителями цапи нас безкоштовно туди возитимуть (Сібірь бальшая)
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09.02.2024 16:36 Ответить
та ні більшисть закопають у розстрільних ямах... інші від голожду поздихають...історія...
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09.02.2024 16:45 Ответить
Везіть їх до Бахмуту та Авдіївки. А то поприїжджають, послухають сирени, посидять в сховищах, виразять занепокоєння, дома відзвітують шо тіпа з"їздили у відрядження і на цьому все скінчилось.
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09.02.2024 16:37 Ответить
А 30 стеклянных авт.остановок к их приезду ещё не установили?
Увидят куда 200 млрд.дол ушли
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09.02.2024 16:37 Ответить
І жодного як стефончук, аж не цікаво ...
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09.02.2024 16:38 Ответить
двопартийна делегація а тезис один..ХМАМЕНИТСЯ ...
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09.02.2024 16:43 Ответить
Назовіть прізвища членів делегації і виділіть МАGашистів
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09.02.2024 16:45 Ответить
Дати писти усім..
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09.02.2024 16:45 Ответить
АЙ, паазорный самый респектный перон... В вагон ни войти, ни выйти, Когда на улице - дождь-снег. Еще и нос можно разфигачить поскользнувшись... Ай, да угрюмая страна - ума нет накрыть перон прозрачным дахом, хотя бы в стольном городе. Офшоры - превыше всего, ступни(бо от слова ступа)?
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09.02.2024 16:53 Ответить
***** твій час настав пора *******
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09.02.2024 17:41 Ответить
Н-да....схоже,ера Америки наближається до свого завершення,рудий Трампушка заб"є останній гвіздок у труну,США стануть однією з країн,рівною Ірану,Кіму,Китаю,Зімбабве.Раші. Всі їх будуть сміливо посилати до кордону з Мексикою,цього колишнього світоча свободи і демократії...
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09.02.2024 17:54 Ответить
Это они так измываются.
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09.02.2024 18:03 Ответить
Пентагон не може знайти куди поділася передана Україні зброя майже на мільярд доларів. Про це https://edition.cnn.com/2024/01/11/politics/pentagon-tracking-weapons-ukraine-report/index.html повідомляє CNN та інші авторитетні джерела. Генеральній інспекції Пентагону не вдалося відстежити кінцеве використання такого озброєння, як ракети «Джавелін» та «Стінгер», прилади нічного бачення, ракети «повітря-повітря» середньої дальності та іншого військового обладнання. Звіт Пентагону, у якому зазначається проблема зі зникненням зброї з'явився у критичний момент для Україні і може завадити черговому рішенню Конгресу США про надання нового пакету допомоги у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Тому у звіті м'яко наголошується, що з боку України залишаються «значні кадрові обмеження та проблеми з підзвітністю».
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09.02.2024 18:09 Ответить
Вітаємо, панове.
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09.02.2024 18:38 Ответить
Просимо зброї, багато ЗБРОЇ НОВІТНІХ технологій у американців та європейців.
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09.02.2024 20:55 Ответить
Будуть їбати тупорилого ішака і Ко. Все не двозначно і зрозуміло. Бажаємо успіху і дуже підтримуємо, Геть тупорилого ішака!
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09.02.2024 22:06 Ответить
 
 