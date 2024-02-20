Росіяни атакували Нікопольщину БПЛА та артилерією: Постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили з артилерії та атакували БПЛА Дніпропетровщину. Постраждали двоє чоловіків та жінка. Пошкоджено будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровщини.

Так, сьогодні рашисти атакували з артилерії та безпілотниками Нікополь та Червоногригорівську громаду.

"Внаслідок обстрілу постраждали чоловіки 41 і 59 років та 87-річна жінка. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, лінії електропередач, газогін", - зазначили у прокуратурі.

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