Окупанти атакували "Шахедами" місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у Добропіллі, дві людини поранено, - Лубінець. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі під час атаки на Донеччину росіяни завдали ударів безпілотниками "Shahed" по двох місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у Добропіллі.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Для Росії "воєнна ціль" - місця компактного проживання переселенців.
Добропілля. В ніч з 20 на 21 лютого російські окупанти завдали удари безпілотниками "Shahed" по двох місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору двоє цивільних зазнали поранень", - написав омбудсман.
Як зазначається, там проживали переселенці, зокрема і діти, евакуйовані з районів активних бойових дій. Деякі з них там перебували ще з 2014 року. Наразі люди залишилися навіть без тимчасового прихистку. Також пошкоджені автомобілі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль