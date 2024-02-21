Окупанти атакували "Шахедами" місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у Добропіллі, дві людини поранено, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі під час атаки на Донеччину росіяни завдали ударів безпілотниками "Shahed" по двох місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у Добропіллі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Для Росії "воєнна ціль" - місця компактного проживання переселенців.

Добропілля. В ніч з 20 на 21 лютого російські окупанти завдали удари безпілотниками "Shahed" по двох місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору двоє цивільних зазнали поранень", - написав омбудсман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: У Костянтинівці росіяни вбили 1 особу, у Краматорську - 6 поранених. Область обстріляли 19 разів. ФОТОрепортаж

Як зазначається, там проживали переселенці, зокрема і діти, евакуйовані з районів активних бойових дій. Деякі з них там перебували ще з 2014 року. Наразі люди залишилися навіть без тимчасового прихистку. Також пошкоджені автомобілі.

Дивіться: Росіяни увечері обстріляли Краматорськ: поцілили в житлову забудову, поранено трьох осіб. ФОТОрепортаж



