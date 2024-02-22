Байден зустрівся із вдовою Навального. ФОТО
Президент США Джо Байден повідомив про зустріч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.
Про це Байден повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою", - заявив Байден.
Смерть Олексія Навального
16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.
Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.
Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.
Топ коментарі
+25 Taras #575423
показати весь коментар22.02.2024 23:38
+23 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар22.02.2024 23:38
+19 VE VE #588505
показати весь коментар22.02.2024 23:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тіко хіміотерапія на четвертій стадії
у Діду праця така, дятел
Харошіє уззкіє агенти?
Удовиця швидко оговталася та сиділа поруч із фсб-м замом Корольовим Сергієм - не вірю в це шоу
Мало того, що мудрий, то і добрий.
==========
Ну якщо тобі четверо "пацанів" під час твого відпочинку на пляжі пропонують "підмахнути писулю", що вони тебе охоронятимуть від бандитів, вірусів, землетрусів, метеоритів, проносу та алергії, та всього лише за твою квартиру, із заощадженнями в банку. І ти підписуєш. То до кого претензії?
На самом деле Навальный ничем не отличается от Пыни, обое рябое, как грицца. Два сапога кеды.
И если ты попозиционер, то человеческие изъяны магическим образом перестают тебя касаться. Ты теряешь право просто погибнуть в ДТП, подскользнуться на ступеньке, отравиться просроченным
Крыбутербродом или просто сконать от тромба в сердце.
Да вообще монопенисуально от чего помер очередной русский.
Ход встречи не смотрел, интервью не видел, но если эти дамы и впрямь попозиционерки и противницы Пу - у Байдена они должны сейчас выпрашивать оружие для Украины, чтобы мы наказали РФ.
Если же этого не было - значит такие же пропутинские юбки как и сам Пу.
Хоч би слово про РДК чи "Свободу" сказав. Дідьо. 😑
- "ето все Путен"
- "развенчания культа личности"
- "рускій народ біл в заложніках в сумасшедшего"
- "ну міше братья"
....і років через 30. Війна, катування, голод.
Ніяких "незчисленних людей в росії, які б'ються за демократію та права людини", не існує. Їх просто нема в природі. Більш-менш притомні колишні жителі росії давним-давно втекли в інші країни, ті одиниці притомних, які залишались на росії, вже багато років тому вбиті путінським режимом.
Кремлівське політбюро 70-літніх дідів на чолі з куйлом взяло під контроль абсолютно все. Пропаганда вигадує неймовірну маячню, а рядові кацапи її радісно сприймають. Але від них нічого не залежить. Культ ненависті, культ війни, росія - це живе втілення Океанії з роману Оруелла. куйло вже 23 роки при владі і правитиме доти, доки не подохне. Жодної притомної думки, адекватного мислення чи сприйняття реальності в мас-медіа кацапстану нема вже давно.
Взагалі існування росії та демократії і прав людини в одній площині несумісні - бо тоді імперія буде зруйнована.
*помер Мойші, то його товариші послали Абрашу аби той делікатно повідомив вдові:
-- тут живе вдова Гоза?
-- на тобі дулю, в мене чоловік є!
-- а от тобі дві - він вже здох!
і тут напишу - це холодна розсудлива персона, жорстка. Ій підібрали образ революціонерки - зачесане волосся певним стилем.
Ну і вдовиця , у якої ніби то помер чоловік, крізь сльози знайшла час для свіжого манікюру 👺
Кіна не буде(с)
бабло, жага влади - ось що рухає представниками влади кожної країни
найщасливіші зараз аборигени островів Полінезії
Не набридло чіпляти всіх дохлих собак на «найвеличнішого»?
Ваші висери недолугі грають на лапу ворогу
Картина Васі Ложкіна називається "Равняйсь! Смірно!"
Зачем Голобородько наехал на Мавзолейный Вермахт и братана дЕрмака...😁
а так званий цивілізований світ пробив чергове дно.