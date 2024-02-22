Байден зустрівся із вдовою Навального. ФОТО

Президент США Джо Байден повідомив про зустріч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.

Про це Байден повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою", - заявив Байден.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.