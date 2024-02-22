УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9588 відвідувачів онлайн
Новини Фото
16 596 94

Байден зустрівся із вдовою Навального. ФОТО

Президент США Джо Байден повідомив про зустріч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.

Про це Байден повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою", - заявив Байден.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мати Навального заявила, що її шантажують і змушують таємно поховати сина. ВIДЕО

Зустріч президента США Джо Байдена та дружини Навального Юлії

Президент США Джо Байден зустрічається з дружиною Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.

Джо Байден про Навального

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Автор: 

Байден Джо (2888) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Банани на столі бачу, круасани бачу. А чому водочкі для дами не принесли?
показати весь коментар
22.02.2024 23:38
+23
показати весь коментар
22.02.2024 23:38
+19
Лепят все с этого Навального прям какого-то мессию.
На самом деле Навальный ничем не отличается от Пыни, обое рябое, как грицца. Два сапога кеды.

И если ты попозиционер, то человеческие изъяны магическим образом перестают тебя касаться. Ты теряешь право просто погибнуть в ДТП, подскользнуться на ступеньке, отравиться просроченным Крыбутербродом или просто сконать от тромба в сердце.

Да вообще монопенисуально от чего помер очередной русский.

Ход встречи не смотрел, интервью не видел, но если эти дамы и впрямь попозиционерки и противницы Пу - у Байдена они должны сейчас выпрашивать оружие для Украины, чтобы мы наказали РФ.
Если же этого не было - значит такие же пропутинские юбки как и сам Пу.
показати весь коментар
22.02.2024 23:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
должен буть імідж харошего русського, шоб було обоснованіє страху не ********** ту ракову опухоль.

тіко хіміотерапія на четвертій стадії
показати весь коментар
22.02.2024 23:40 Відповісти
*****-*****... а щоб було *****,- ось вам і весь *** до копійки🤔🧐😁 Безутішна вдовиця так страждала, та билась, що її бідолагу аж прибило через море-акіян до омериганськава бєріга,- во как😁 Щоправда не видно грусть-пячалі на її мордє ліца... Крим не бутерброд кажете... ню-ню, а на виході по факту і навальний виявився нє сааавсєм жілєц Побачимо чим закінчиться перша дія цього марлєзонського балету під назвою "Утєшєніє вдааави"
показати весь коментар
22.02.2024 23:42 Відповісти
Це точно таке каже й алкашка мєдвєдьєв, що вона мол радіє його смерті, бздять вони, що вона може очолити боротьбу проти пу і його команди...? Після виступу її в США, в євро структурах , напевно нададуть нам обіцяну фінансову і військову допомогу...? " Нет худа без добра..."!
показати весь коментар
23.02.2024 06:39 Відповісти
это вместо санкций. как там говорится, доброе слово лучше чем 100 баксов.
показати весь коментар
22.02.2024 23:46 Відповісти
Тому що у Навального кілька мільонів прихильників в РФ, з яких ЦРУ може створити дуже еффективні мережі для шпигунства і "вліянія". Причому ЦРУ-шники цілих 2 роки натякали на ці можливості Буданову (в тому числі і через ЗМІ), але в нього весь час до цього руки не доходили
показати весь коментар
23.02.2024 00:14 Відповісти
поки шо все навпаки! гебня створила і продовжує створювати гиганські шпигунські мережі в США і по всьому світу за навальністов-небутербродників! поцікався питанням! а особливо анкетування при вступі до тієї небутербродної секти!
показати весь коментар
23.02.2024 00:47 Відповісти
.....*****????

у Діду праця така, дятел
показати весь коментар
23.02.2024 00:45 Відповісти
?
Харошіє уззкіє агенти?
Удовиця швидко оговталася та сиділа поруч із фсб-м замом Корольовим Сергієм - не вірю в це шоу
показати весь коментар
22.02.2024 23:32 Відповісти
Ех Бідон в сишиа ******* гамбургери а не бутерброди…
показати весь коментар
22.02.2024 23:36 Відповісти
Молодець Байден.
Мало того, що мудрий, то і добрий.
показати весь коментар
22.02.2024 23:37 Відповісти
Ага точно..... Такий добрий,а який мудрий)))..........................А навальна яка мудра та добра...шо модель....Шо не так?Вам подобаються?
показати весь коментар
22.02.2024 23:41 Відповісти
де там мудрість? старий пердун вирішив, що серед рашистів, де мінімум 70% 'за расшірєніє і вставаніє расіі с калєн' , революцію замутить - ідіот. Наїлися ми вже тієї 'американської' доброти. Були б добрі, то зброю б нормальну давали, а не старе лахміття. Все сподіваються, що пшеки і мексиканці будуть за них воювати, а ми - так, розхідний матеріал для них, теж саме, що і кацапські ваньки. Дуже вони за нас хвилювалися, коли ядерну зброю забирали, такий хитромудрий 'меморандум' підписали, що ніхто нам тепер нічого не винен - головне в політиці з 'благородною' метою все робити.
показати весь коментар
22.02.2024 23:52 Відповісти
Невже то Байден забирав ядерну зброю? Чи може путін забирав, тимчасово відклавши знаменитий портфель Собчака?
показати весь коментар
23.02.2024 00:17 Відповісти
Дуже вони за нас хвилювалися, коли ядерну зброю забирали, такий хитромудрий 'меморандум' підписали, що ніхто нам тепер нічого не винен
==========
Ну якщо тобі четверо "пацанів" під час твого відпочинку на пляжі пропонують "підмахнути писулю", що вони тебе охоронятимуть від бандитів, вірусів, землетрусів, метеоритів, проносу та алергії, та всього лише за твою квартиру, із заощадженнями в банку. І ти підписуєш. То до кого претензії?
показати весь коментар
23.02.2024 04:23 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 23:38 Відповісти
І грін карт ))
показати весь коментар
22.02.2024 23:38 Відповісти
101%. Еще одна не такая рузьке тетя создаст себе синекуру за счет Запада. Мужа еще не похоронила а в вояж за баблом рванула аж пыль столбом. Скоро будем наблюдать драки между шендеровичем, фейгеным и этой бутербродной, за хвание "главного оппозиционера" дающего бабло.
показати весь коментар
23.02.2024 06:49 Відповісти
"А на*** путін його вбив, вони ж обидва рашисти ?"
показати весь коментар
23.02.2024 07:26 Відповісти
Банани на столі бачу, круасани бачу. А чому водочкі для дами не принесли?
показати весь коментар
22.02.2024 23:38 Відповісти
Бо вона ж не на мацкву летить)))
показати весь коментар
22.02.2024 23:40 Відповісти
Мамзелі посоромилися закушувати коштом американських платників податків, тому горілки не видно, а закусь ціла
показати весь коментар
23.02.2024 04:26 Відповісти
Водку уже выпили, бутерброды съели. Остался десерт
показати весь коментар
23.02.2024 09:55 Відповісти
А дочка спокушує дєдушку короткою спідничкою.
показати весь коментар
22.02.2024 23:39 Відповісти
ти ще той ізврат
показати весь коментар
23.02.2024 00:09 Відповісти
У такому віці спокушати може тільки прогулянка на 200 метрів без задишки
показати весь коментар
23.02.2024 04:27 Відповісти
Наверное говорили про "грызунов" и "бутерброды"?
показати весь коментар
22.02.2024 23:39 Відповісти
Сравниваешь мусульманов с тараканами, а через 20 лет с твоей женой встречается президент США.
показати весь коментар
22.02.2024 23:39 Відповісти
Байден думає шо це Маргарет Тетчер
показати весь коментар
22.02.2024 23:40 Відповісти
Та він там походу і не поняв шо це було😅
показати весь коментар
22.02.2024 23:42 Відповісти
З мерлин манро....
показати весь коментар
22.02.2024 23:45 Відповісти
Мурлін Мурло хіба шо
показати весь коментар
22.02.2024 23:56 Відповісти
ви що 3,14-си трампісти, гаспада ?
показати весь коментар
23.02.2024 00:50 Відповісти
Знайшов з ким зустрічатися??!!
показати весь коментар
22.02.2024 23:41 Відповісти
та йому ваще пох
показати весь коментар
22.02.2024 23:46 Відповісти
НАВАЛЬНЫЙ ДОБИЛСЯ ЧТОБЫ У ЕГО ЖЕНЫ И ДОЧКИ ВСЁ БЫЛО ХОРОШО !!!
показати весь коментар
22.02.2024 23:49 Відповісти
Лепят все с этого Навального прям какого-то мессию.
На самом деле Навальный ничем не отличается от Пыни, обое рябое, как грицца. Два сапога кеды.

И если ты попозиционер, то человеческие изъяны магическим образом перестают тебя касаться. Ты теряешь право просто погибнуть в ДТП, подскользнуться на ступеньке, отравиться просроченным Крыбутербродом или просто сконать от тромба в сердце.

Да вообще монопенисуально от чего помер очередной русский.

Ход встречи не смотрел, интервью не видел, но если эти дамы и впрямь попозиционерки и противницы Пу - у Байдена они должны сейчас выпрашивать оружие для Украины, чтобы мы наказали РФ.
Если же этого не было - значит такие же пропутинские юбки как и сам Пу.
показати весь коментар
22.02.2024 23:51 Відповісти
А хто сумнівається? Зате "убитая горем жана" збирає бонуси від смерті чоловіка по всьому світі. Чим не самка, яка чекає білу ладу...
показати весь коментар
23.02.2024 06:27 Відповісти
Якого ти #уйла з великої літери по іншому обзиваєш? Ти сам не ждун часом? #уйло воно і є #уйло
показати весь коментар
23.02.2024 08:30 Відповісти
"countless people across russia fighting for democracy and human rights", плять.

Хоч би слово про РДК чи "Свободу" сказав. Дідьо. 😑
показати весь коментар
22.02.2024 23:52 Відповісти
Забагато честі для цапськой шмари ...
показати весь коментар
22.02.2024 23:53 Відповісти
Якось забагато честі для "бутерброда".Може і дійсно дід дупля не відбив,хто це на нього повісився?Тепле,м'яке та і норм.
показати весь коментар
22.02.2024 23:53 Відповісти
В Навального вже закопали?
показати весь коментар
22.02.2024 23:54 Відповісти
Бутерброд ще не захолонув а жіночка поїхала у світове турне. Скрєпно )
показати весь коментар
22.02.2024 23:55 Відповісти
ВСЕ - РУЗЬКІ ЗНОВУ ВИГРАЛИ. ЗНОВУ!! Шо буде далі

- "ето все Путен"

- "развенчания культа личности"

- "рускій народ біл в заложніках в сумасшедшего"

- "ну міше братья"

....і років через 30. Війна, катування, голод.
показати весь коментар
22.02.2024 23:57 Відповісти
водочки їм налив?
показати весь коментар
22.02.2024 23:59 Відповісти
Лохи,їм тепер підсовують його жінку для перезагрузки,все ж ясно.А джо наївний вірить...
показати весь коментар
22.02.2024 23:59 Відповісти
Тим часом коли оплакують Навального , гинуть десятки наших хлопців, через брак зброї. Цей світ перетворився на дешевих клоунів.
показати весь коментар
23.02.2024 00:00 Відповісти
Світ таким і був раніше. Просто раніше не було інтернету, щоб оцей цирк дивитися онлайн.
показати весь коментар
23.02.2024 03:33 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2024 04:13 Відповісти
маньяк путлер не отдаст тело Навального родным, это может перерости в массовые протесты в москве. На прощание могут собраться легко около полумиллиона москвичей, популярность этого российского оппозиционера высока как никогда.
показати весь коментар
23.02.2024 00:01 Відповісти
Вы идиот? Да всем насрать на этого навального. Полмиллиона даже если соберется, то это будут любители поснимать видосики для тик-тока.
показати весь коментар
23.02.2024 00:35 Відповісти
Та нікого там не зберуть та ще й легко ...накуй бутерброд нікому не скіс ...
показати весь коментар
23.02.2024 03:55 Відповісти
Час приймати ліки.
показати весь коментар
23.02.2024 09:29 Відповісти
And the countless people across Russia fighting for democracy and human rights - ось це приклад, як бажане видається за дійсне.

Ніяких "незчисленних людей в росії, які б'ються за демократію та права людини", не існує. Їх просто нема в природі. Більш-менш притомні колишні жителі росії давним-давно втекли в інші країни, ті одиниці притомних, які залишались на росії, вже багато років тому вбиті путінським режимом.

Кремлівське політбюро 70-літніх дідів на чолі з куйлом взяло під контроль абсолютно все. Пропаганда вигадує неймовірну маячню, а рядові кацапи її радісно сприймають. Але від них нічого не залежить. Культ ненависті, культ війни, росія - це живе втілення Океанії з роману Оруелла. куйло вже 23 роки при владі і правитиме доти, доки не подохне. Жодної притомної думки, адекватного мислення чи сприйняття реальності в мас-медіа кацапстану нема вже давно.

Взагалі існування росії та демократії і прав людини в одній площині несумісні - бо тоді імперія буде зруйнована.
показати весь коментар
23.02.2024 00:07 Відповісти
Це був гучний ляпас нашому Зе-зиденту. З ним Байден на диванчику не сидів, а провів лише дві зустрічі, дуже неприємних для Зе (в кінці 2021-го коли Байден 2 години пояснював що таке НАТО, і в вересні-23 коли сказав що грошей більше не буде і що зброю він буде давати лише Залужного, поставивши Зе перед фактом, що АТАКАМСи уже давно у ЗСУ)
показати весь коментар
23.02.2024 00:08 Відповісти
що це за курва зло відбуваться ?
показати весь коментар
23.02.2024 00:09 Відповісти
но компрендо
показати весь коментар
23.02.2024 00:33 Відповісти
Дід Байден зустрівся з людьми, про яких через 1 рік ніхто не згадає, в той час коли кожного дня гинуть сотні українців. Дякую Володі та голові рахункової палати. Ви досягли це разом
показати весь коментар
23.02.2024 00:12 Відповісти
жаль брутербродами не пригощають
показати весь коментар
23.02.2024 00:22 Відповісти
а шо? старіна Джо ше може
показати весь коментар
23.02.2024 00:26 Відповісти
а фігушки! вона вже не жона, бо нахальний здох.

*помер Мойші, то його товариші послали Абрашу аби той делікатно повідомив вдові:
-- тут живе вдова Гоза?
-- на тобі дулю, в мене чоловік є!
-- а от тобі дві - він вже здох!
показати весь коментар
23.02.2024 00:40 Відповісти
***, вона його траване стопудово! Сімейка "красниx воробйов"
показати весь коментар
23.02.2024 00:41 Відповісти
а с женами наших погибших он встречался, или мы 2ой сорт????
показати весь коментар
23.02.2024 01:30 Відповісти
222-ий
показати весь коментар
23.02.2024 01:48 Відповісти
цей світ якийсь придурковатий - навколо кацапського мотлоху стільки пієтету та шаноби, ніби воно чогось варте, буцім якесь толкове. А насправді ж там геть нічого гідного, огидні тварюки та тупі ліниві дебіли
показати весь коментар
23.02.2024 01:54 Відповісти
Это игра на кацапскую публику.
показати весь коментар
23.02.2024 05:24 Відповісти
столько грязи на Навального дегенераты прокукарекаои, боты на этом сайте омерзительней касапов.
показати весь коментар
23.02.2024 04:19 Відповісти
Коли мадам усі виступала після смерті? чоловіка , на одному ресурсі я поділилася власними спостереженнями щодо фізіогноміки та поставленої мови - так мене там тапками закидали - бо то ж вдова ледве що не героя

і тут напишу - це холодна розсудлива персона, жорстка. Ій підібрали образ революціонерки - зачесане волосся певним стилем.

Ну і вдовиця , у якої ніби то помер чоловік, крізь сльози знайшла час для свіжого манікюру 👺
показати весь коментар
23.02.2024 06:28 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2024 07:02 Відповісти
І що? Он соловйови теж звинувачують її у нескрепному стані вдови за відсутності чорної поминальної хустини. Ти їм вподобляєшся?
показати весь коментар
23.02.2024 08:35 Відповісти
На Западе не как у славянских дикарей. Эти ритуальные традиции сильны. Все заметят.
показати весь коментар
23.02.2024 10:30 Відповісти
Еще одна будет теперь "президент в изгнании". Как Тихановская. Удостоверение то хоть выдал старпер ей?
показати весь коментар
23.02.2024 07:20 Відповісти
and daughter Dasha (Left)
показати весь коментар
23.02.2024 07:26 Відповісти
Душераздирающее зралище. Ждем санкции из ада.
показати весь коментар
23.02.2024 07:47 Відповісти
Світ йо.нувся безповоротно.

Кіна не буде(с)
бабло, жага влади - ось що рухає представниками влади кожної країни

найщасливіші зараз аборигени островів Полінезії
показати весь коментар
23.02.2024 08:04 Відповісти
Ти це про кого? Про найвеличнішого? Бо він просто ідеально підпадає під твої критерії **********
показати весь коментар
23.02.2024 08:42 Відповісти
Що ви мелете?

Не набридло чіпляти всіх дохлих собак на «найвеличнішого»?

Ваші висери недолугі грають на лапу ворогу
показати весь коментар
23.02.2024 09:07 Відповісти
Кацапські аборигени полінезійського острова Пасхи.
Картина Васі Ложкіна називається "Равняйсь! Смірно!"

показати весь коментар
23.02.2024 08:47 Відповісти
Відсутні навіть якісь правила пристойнсті, одна ляжки демонструє, а скорбящая жена з вечірнім макіяжем, червоним манікюром та помадою, завалила ногу на ногу
показати весь коментар
23.02.2024 08:26 Відповісти
...і обидві не в поминальних чорних хусточках, еге ж? Саме так і соловйов 3,14здить
показати весь коментар
23.02.2024 08:38 Відповісти
https://youtu.be/jwUl9ZdwhMg?si=QgBSqMxMUElPerNQ ...

Зачем Голобородько наехал на Мавзолейный Вермахт и братана дЕрмака...😁
показати весь коментар
23.02.2024 08:32 Відповісти
Їли сендвічі...
показати весь коментар
23.02.2024 08:43 Відповісти
ага, а водочькі руzzкой не налили. ніякої поваги.
показати весь коментар
23.02.2024 10:26 Відповісти
ну все, кацапка вдало пристроїлася, буде тепер спокійно "боротися" з несправедливістю на паРаші, живучі в США за рахунок США.
а так званий цивілізований світ пробив чергове дно.
показати весь коментар
23.02.2024 10:25 Відповісти
ДО ЛАМПОЧКИ.
показати весь коментар
23.02.2024 10:52 Відповісти
Во время встречи Байден один раз сделал навального в штаны...💩
показати весь коментар
23.02.2024 12:59 Відповісти
Вдова, замість жалоби по убієнному чоловікові, вояж влаштувала ...
показати весь коментар
23.02.2024 13:15 Відповісти
Дєд,тьі водачкі налєй дамє, ***!
показати весь коментар
23.02.2024 20:37 Відповісти
 
 