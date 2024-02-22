Байден встретился с вдовой Навального. ФОТО
Президент США Джо Байден сообщил о встрече с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей.
Об этом Байден сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их тяжелой утратой", - заявил Байден.
Смерть Алексея Навального
16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.
Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
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+25 Taras #575423
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тіко хіміотерапія на четвертій стадії
у Діду праця така, дятел
Харошіє уззкіє агенти?
Удовиця швидко оговталася та сиділа поруч із фсб-м замом Корольовим Сергієм - не вірю в це шоу
Мало того, що мудрий, то і добрий.
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Ну якщо тобі четверо "пацанів" під час твого відпочинку на пляжі пропонують "підмахнути писулю", що вони тебе охоронятимуть від бандитів, вірусів, землетрусів, метеоритів, проносу та алергії, та всього лише за твою квартиру, із заощадженнями в банку. І ти підписуєш. То до кого претензії?
На самом деле Навальный ничем не отличается от Пыни, обое рябое, как грицца. Два сапога кеды.
И если ты попозиционер, то человеческие изъяны магическим образом перестают тебя касаться. Ты теряешь право просто погибнуть в ДТП, подскользнуться на ступеньке, отравиться просроченным
Крыбутербродом или просто сконать от тромба в сердце.
Да вообще монопенисуально от чего помер очередной русский.
Ход встречи не смотрел, интервью не видел, но если эти дамы и впрямь попозиционерки и противницы Пу - у Байдена они должны сейчас выпрашивать оружие для Украины, чтобы мы наказали РФ.
Если же этого не было - значит такие же пропутинские юбки как и сам Пу.
Хоч би слово про РДК чи "Свободу" сказав. Дідьо. 😑
- "ето все Путен"
- "развенчания культа личности"
- "рускій народ біл в заложніках в сумасшедшего"
- "ну міше братья"
....і років через 30. Війна, катування, голод.
Ніяких "незчисленних людей в росії, які б'ються за демократію та права людини", не існує. Їх просто нема в природі. Більш-менш притомні колишні жителі росії давним-давно втекли в інші країни, ті одиниці притомних, які залишались на росії, вже багато років тому вбиті путінським режимом.
Кремлівське політбюро 70-літніх дідів на чолі з куйлом взяло під контроль абсолютно все. Пропаганда вигадує неймовірну маячню, а рядові кацапи її радісно сприймають. Але від них нічого не залежить. Культ ненависті, культ війни, росія - це живе втілення Океанії з роману Оруелла. куйло вже 23 роки при владі і правитиме доти, доки не подохне. Жодної притомної думки, адекватного мислення чи сприйняття реальності в мас-медіа кацапстану нема вже давно.
Взагалі існування росії та демократії і прав людини в одній площині несумісні - бо тоді імперія буде зруйнована.
*помер Мойші, то його товариші послали Абрашу аби той делікатно повідомив вдові:
-- тут живе вдова Гоза?
-- на тобі дулю, в мене чоловік є!
-- а от тобі дві - він вже здох!
і тут напишу - це холодна розсудлива персона, жорстка. Ій підібрали образ революціонерки - зачесане волосся певним стилем.
Ну і вдовиця , у якої ніби то помер чоловік, крізь сльози знайшла час для свіжого манікюру 👺
Кіна не буде(с)
бабло, жага влади - ось що рухає представниками влади кожної країни
найщасливіші зараз аборигени островів Полінезії
Не набридло чіпляти всіх дохлих собак на «найвеличнішого»?
Ваші висери недолугі грають на лапу ворогу
Картина Васі Ложкіна називається "Равняйсь! Смірно!"
Зачем Голобородько наехал на Мавзолейный Вермахт и братана дЕрмака...😁
а так званий цивілізований світ пробив чергове дно.