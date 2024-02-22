РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7187 посетителей онлайн
Новости Фото
16 596 94

Байден встретился с вдовой Навального. ФОТО

Президент США Джо Байден сообщил о встрече с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей.

Об этом Байден сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их тяжелой утратой", - заявил Байден.

Смотрите также: Мать Навального заявила, что ее шантажируют и заставляют тайно похоронить сына. ВИДЕО

Зустріч президента США Джо Байдена та дружини Навального Юлії

Президент США Джо Байден зустрічається з дружиною Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.

Джо Байден про Навального

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Автор: 

Байден Джо (2790) Навальный Алексей (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Банани на столі бачу, круасани бачу. А чому водочкі для дами не принесли?
показать весь комментарий
22.02.2024 23:38
+23
показать весь комментарий
22.02.2024 23:38
+19
Лепят все с этого Навального прям какого-то мессию.
На самом деле Навальный ничем не отличается от Пыни, обое рябое, как грицца. Два сапога кеды.

И если ты попозиционер, то человеческие изъяны магическим образом перестают тебя касаться. Ты теряешь право просто погибнуть в ДТП, подскользнуться на ступеньке, отравиться просроченным Крыбутербродом или просто сконать от тромба в сердце.

Да вообще монопенисуально от чего помер очередной русский.

Ход встречи не смотрел, интервью не видел, но если эти дамы и впрямь попозиционерки и противницы Пу - у Байдена они должны сейчас выпрашивать оружие для Украины, чтобы мы наказали РФ.
Если же этого не было - значит такие же пропутинские юбки как и сам Пу.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
должен буть імідж харошего русського, шоб було обоснованіє страху не ********** ту ракову опухоль.

тіко хіміотерапія на четвертій стадії
показать весь комментарий
22.02.2024 23:40 Ответить
*****-*****... а щоб було *****,- ось вам і весь *** до копійки🤔🧐😁 Безутішна вдовиця так страждала, та билась, що її бідолагу аж прибило через море-акіян до омериганськава бєріга,- во как😁 Щоправда не видно грусть-пячалі на її мордє ліца... Крим не бутерброд кажете... ню-ню, а на виході по факту і навальний виявився нє сааавсєм жілєц Побачимо чим закінчиться перша дія цього марлєзонського балету під назвою "Утєшєніє вдааави"
показать весь комментарий
22.02.2024 23:42 Ответить
Це точно таке каже й алкашка мєдвєдьєв, що вона мол радіє його смерті, бздять вони, що вона може очолити боротьбу проти пу і його команди...? Після виступу її в США, в євро структурах , напевно нададуть нам обіцяну фінансову і військову допомогу...? " Нет худа без добра..."!
показать весь комментарий
23.02.2024 06:39 Ответить
это вместо санкций. как там говорится, доброе слово лучше чем 100 баксов.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:46 Ответить
Тому що у Навального кілька мільонів прихильників в РФ, з яких ЦРУ може створити дуже еффективні мережі для шпигунства і "вліянія". Причому ЦРУ-шники цілих 2 роки натякали на ці можливості Буданову (в тому числі і через ЗМІ), але в нього весь час до цього руки не доходили
показать весь комментарий
23.02.2024 00:14 Ответить
поки шо все навпаки! гебня створила і продовжує створювати гиганські шпигунські мережі в США і по всьому світу за навальністов-небутербродників! поцікався питанням! а особливо анкетування при вступі до тієї небутербродної секти!
показать весь комментарий
23.02.2024 00:47 Ответить
.....*****????

у Діду праця така, дятел
показать весь комментарий
23.02.2024 00:45 Ответить
?
Харошіє уззкіє агенти?
Удовиця швидко оговталася та сиділа поруч із фсб-м замом Корольовим Сергієм - не вірю в це шоу
показать весь комментарий
22.02.2024 23:32 Ответить
Ех Бідон в сишиа ******* гамбургери а не бутерброди…
показать весь комментарий
22.02.2024 23:36 Ответить
Молодець Байден.
Мало того, що мудрий, то і добрий.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:37 Ответить
Ага точно..... Такий добрий,а який мудрий)))..........................А навальна яка мудра та добра...шо модель....Шо не так?Вам подобаються?
показать весь комментарий
22.02.2024 23:41 Ответить
де там мудрість? старий пердун вирішив, що серед рашистів, де мінімум 70% 'за расшірєніє і вставаніє расіі с калєн' , революцію замутить - ідіот. Наїлися ми вже тієї 'американської' доброти. Були б добрі, то зброю б нормальну давали, а не старе лахміття. Все сподіваються, що пшеки і мексиканці будуть за них воювати, а ми - так, розхідний матеріал для них, теж саме, що і кацапські ваньки. Дуже вони за нас хвилювалися, коли ядерну зброю забирали, такий хитромудрий 'меморандум' підписали, що ніхто нам тепер нічого не винен - головне в політиці з 'благородною' метою все робити.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:52 Ответить
Невже то Байден забирав ядерну зброю? Чи може путін забирав, тимчасово відклавши знаменитий портфель Собчака?
показать весь комментарий
23.02.2024 00:17 Ответить
Дуже вони за нас хвилювалися, коли ядерну зброю забирали, такий хитромудрий 'меморандум' підписали, що ніхто нам тепер нічого не винен
==========
Ну якщо тобі четверо "пацанів" під час твого відпочинку на пляжі пропонують "підмахнути писулю", що вони тебе охоронятимуть від бандитів, вірусів, землетрусів, метеоритів, проносу та алергії, та всього лише за твою квартиру, із заощадженнями в банку. І ти підписуєш. То до кого претензії?
показать весь комментарий
23.02.2024 04:23 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2024 23:38 Ответить
І грін карт ))
показать весь комментарий
22.02.2024 23:38 Ответить
101%. Еще одна не такая рузьке тетя создаст себе синекуру за счет Запада. Мужа еще не похоронила а в вояж за баблом рванула аж пыль столбом. Скоро будем наблюдать драки между шендеровичем, фейгеным и этой бутербродной, за хвание "главного оппозиционера" дающего бабло.
показать весь комментарий
23.02.2024 06:49 Ответить
"А на*** путін його вбив, вони ж обидва рашисти ?"
показать весь комментарий
23.02.2024 07:26 Ответить
Банани на столі бачу, круасани бачу. А чому водочкі для дами не принесли?
показать весь комментарий
22.02.2024 23:38 Ответить
Бо вона ж не на мацкву летить)))
показать весь комментарий
22.02.2024 23:40 Ответить
Мамзелі посоромилися закушувати коштом американських платників податків, тому горілки не видно, а закусь ціла
показать весь комментарий
23.02.2024 04:26 Ответить
Водку уже выпили, бутерброды съели. Остался десерт
показать весь комментарий
23.02.2024 09:55 Ответить
А дочка спокушує дєдушку короткою спідничкою.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:39 Ответить
ти ще той ізврат
показать весь комментарий
23.02.2024 00:09 Ответить
У такому віці спокушати може тільки прогулянка на 200 метрів без задишки
показать весь комментарий
23.02.2024 04:27 Ответить
Наверное говорили про "грызунов" и "бутерброды"?
показать весь комментарий
22.02.2024 23:39 Ответить
Сравниваешь мусульманов с тараканами, а через 20 лет с твоей женой встречается президент США.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:39 Ответить
Байден думає шо це Маргарет Тетчер
показать весь комментарий
22.02.2024 23:40 Ответить
Та він там походу і не поняв шо це було😅
показать весь комментарий
22.02.2024 23:42 Ответить
З мерлин манро....
показать весь комментарий
22.02.2024 23:45 Ответить
Мурлін Мурло хіба шо
показать весь комментарий
22.02.2024 23:56 Ответить
ви що 3,14-си трампісти, гаспада ?
показать весь комментарий
23.02.2024 00:50 Ответить
Знайшов з ким зустрічатися??!!
показать весь комментарий
22.02.2024 23:41 Ответить
та йому ваще пох
показать весь комментарий
22.02.2024 23:46 Ответить
НАВАЛЬНЫЙ ДОБИЛСЯ ЧТОБЫ У ЕГО ЖЕНЫ И ДОЧКИ ВСЁ БЫЛО ХОРОШО !!!
показать весь комментарий
22.02.2024 23:49 Ответить
Лепят все с этого Навального прям какого-то мессию.
На самом деле Навальный ничем не отличается от Пыни, обое рябое, как грицца. Два сапога кеды.

И если ты попозиционер, то человеческие изъяны магическим образом перестают тебя касаться. Ты теряешь право просто погибнуть в ДТП, подскользнуться на ступеньке, отравиться просроченным Крыбутербродом или просто сконать от тромба в сердце.

Да вообще монопенисуально от чего помер очередной русский.

Ход встречи не смотрел, интервью не видел, но если эти дамы и впрямь попозиционерки и противницы Пу - у Байдена они должны сейчас выпрашивать оружие для Украины, чтобы мы наказали РФ.
Если же этого не было - значит такие же пропутинские юбки как и сам Пу.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:51 Ответить
А хто сумнівається? Зате "убитая горем жана" збирає бонуси від смерті чоловіка по всьому світі. Чим не самка, яка чекає білу ладу...
показать весь комментарий
23.02.2024 06:27 Ответить
Якого ти #уйла з великої літери по іншому обзиваєш? Ти сам не ждун часом? #уйло воно і є #уйло
показать весь комментарий
23.02.2024 08:30 Ответить
"countless people across russia fighting for democracy and human rights", плять.

Хоч би слово про РДК чи "Свободу" сказав. Дідьо. 😑
показать весь комментарий
22.02.2024 23:52 Ответить
Забагато честі для цапськой шмари ...
показать весь комментарий
22.02.2024 23:53 Ответить
Якось забагато честі для "бутерброда".Може і дійсно дід дупля не відбив,хто це на нього повісився?Тепле,м'яке та і норм.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:53 Ответить
В Навального вже закопали?
показать весь комментарий
22.02.2024 23:54 Ответить
Бутерброд ще не захолонув а жіночка поїхала у світове турне. Скрєпно )
показать весь комментарий
22.02.2024 23:55 Ответить
ВСЕ - РУЗЬКІ ЗНОВУ ВИГРАЛИ. ЗНОВУ!! Шо буде далі

- "ето все Путен"

- "развенчания культа личности"

- "рускій народ біл в заложніках в сумасшедшего"

- "ну міше братья"

....і років через 30. Війна, катування, голод.
показать весь комментарий
22.02.2024 23:57 Ответить
водочки їм налив?
показать весь комментарий
22.02.2024 23:59 Ответить
Лохи,їм тепер підсовують його жінку для перезагрузки,все ж ясно.А джо наївний вірить...
показать весь комментарий
22.02.2024 23:59 Ответить
Тим часом коли оплакують Навального , гинуть десятки наших хлопців, через брак зброї. Цей світ перетворився на дешевих клоунів.
показать весь комментарий
23.02.2024 00:00 Ответить
Світ таким і був раніше. Просто раніше не було інтернету, щоб оцей цирк дивитися онлайн.
показать весь комментарий
23.02.2024 03:33 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 04:13 Ответить
маньяк путлер не отдаст тело Навального родным, это может перерости в массовые протесты в москве. На прощание могут собраться легко около полумиллиона москвичей, популярность этого российского оппозиционера высока как никогда.
показать весь комментарий
23.02.2024 00:01 Ответить
Вы идиот? Да всем насрать на этого навального. Полмиллиона даже если соберется, то это будут любители поснимать видосики для тик-тока.
показать весь комментарий
23.02.2024 00:35 Ответить
Та нікого там не зберуть та ще й легко ...накуй бутерброд нікому не скіс ...
показать весь комментарий
23.02.2024 03:55 Ответить
Час приймати ліки.
показать весь комментарий
23.02.2024 09:29 Ответить
And the countless people across Russia fighting for democracy and human rights - ось це приклад, як бажане видається за дійсне.

Ніяких "незчисленних людей в росії, які б'ються за демократію та права людини", не існує. Їх просто нема в природі. Більш-менш притомні колишні жителі росії давним-давно втекли в інші країни, ті одиниці притомних, які залишались на росії, вже багато років тому вбиті путінським режимом.

Кремлівське політбюро 70-літніх дідів на чолі з куйлом взяло під контроль абсолютно все. Пропаганда вигадує неймовірну маячню, а рядові кацапи її радісно сприймають. Але від них нічого не залежить. Культ ненависті, культ війни, росія - це живе втілення Океанії з роману Оруелла. куйло вже 23 роки при владі і правитиме доти, доки не подохне. Жодної притомної думки, адекватного мислення чи сприйняття реальності в мас-медіа кацапстану нема вже давно.

Взагалі існування росії та демократії і прав людини в одній площині несумісні - бо тоді імперія буде зруйнована.
показать весь комментарий
23.02.2024 00:07 Ответить
Це був гучний ляпас нашому Зе-зиденту. З ним Байден на диванчику не сидів, а провів лише дві зустрічі, дуже неприємних для Зе (в кінці 2021-го коли Байден 2 години пояснював що таке НАТО, і в вересні-23 коли сказав що грошей більше не буде і що зброю він буде давати лише Залужного, поставивши Зе перед фактом, що АТАКАМСи уже давно у ЗСУ)
показать весь комментарий
23.02.2024 00:08 Ответить
що це за курва зло відбуваться ?
показать весь комментарий
23.02.2024 00:09 Ответить
но компрендо
показать весь комментарий
23.02.2024 00:33 Ответить
Дід Байден зустрівся з людьми, про яких через 1 рік ніхто не згадає, в той час коли кожного дня гинуть сотні українців. Дякую Володі та голові рахункової палати. Ви досягли це разом
показать весь комментарий
23.02.2024 00:12 Ответить
жаль брутербродами не пригощають
показать весь комментарий
23.02.2024 00:22 Ответить
а шо? старіна Джо ше може
показать весь комментарий
23.02.2024 00:26 Ответить
а фігушки! вона вже не жона, бо нахальний здох.

*помер Мойші, то його товариші послали Абрашу аби той делікатно повідомив вдові:
-- тут живе вдова Гоза?
-- на тобі дулю, в мене чоловік є!
-- а от тобі дві - він вже здох!
показать весь комментарий
23.02.2024 00:40 Ответить
***, вона його траване стопудово! Сімейка "красниx воробйов"
показать весь комментарий
23.02.2024 00:41 Ответить
а с женами наших погибших он встречался, или мы 2ой сорт????
показать весь комментарий
23.02.2024 01:30 Ответить
222-ий
показать весь комментарий
23.02.2024 01:48 Ответить
цей світ якийсь придурковатий - навколо кацапського мотлоху стільки пієтету та шаноби, ніби воно чогось варте, буцім якесь толкове. А насправді ж там геть нічого гідного, огидні тварюки та тупі ліниві дебіли
показать весь комментарий
23.02.2024 01:54 Ответить
Это игра на кацапскую публику.
показать весь комментарий
23.02.2024 05:24 Ответить
столько грязи на Навального дегенераты прокукарекаои, боты на этом сайте омерзительней касапов.
показать весь комментарий
23.02.2024 04:19 Ответить
Коли мадам усі виступала після смерті? чоловіка , на одному ресурсі я поділилася власними спостереженнями щодо фізіогноміки та поставленої мови - так мене там тапками закидали - бо то ж вдова ледве що не героя

і тут напишу - це холодна розсудлива персона, жорстка. Ій підібрали образ революціонерки - зачесане волосся певним стилем.

Ну і вдовиця , у якої ніби то помер чоловік, крізь сльози знайшла час для свіжого манікюру 👺
показать весь комментарий
23.02.2024 06:28 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 07:02 Ответить
І що? Он соловйови теж звинувачують її у нескрепному стані вдови за відсутності чорної поминальної хустини. Ти їм вподобляєшся?
показать весь комментарий
23.02.2024 08:35 Ответить
На Западе не как у славянских дикарей. Эти ритуальные традиции сильны. Все заметят.
показать весь комментарий
23.02.2024 10:30 Ответить
Еще одна будет теперь "президент в изгнании". Как Тихановская. Удостоверение то хоть выдал старпер ей?
показать весь комментарий
23.02.2024 07:20 Ответить
and daughter Dasha (Left)
показать весь комментарий
23.02.2024 07:26 Ответить
Душераздирающее зралище. Ждем санкции из ада.
показать весь комментарий
23.02.2024 07:47 Ответить
Світ йо.нувся безповоротно.

Кіна не буде(с)
бабло, жага влади - ось що рухає представниками влади кожної країни

найщасливіші зараз аборигени островів Полінезії
показать весь комментарий
23.02.2024 08:04 Ответить
Ти це про кого? Про найвеличнішого? Бо він просто ідеально підпадає під твої критерії **********
показать весь комментарий
23.02.2024 08:42 Ответить
Що ви мелете?

Не набридло чіпляти всіх дохлих собак на «найвеличнішого»?

Ваші висери недолугі грають на лапу ворогу
показать весь комментарий
23.02.2024 09:07 Ответить
Кацапські аборигени полінезійського острова Пасхи.
Картина Васі Ложкіна називається "Равняйсь! Смірно!"

показать весь комментарий
23.02.2024 08:47 Ответить
Відсутні навіть якісь правила пристойнсті, одна ляжки демонструє, а скорбящая жена з вечірнім макіяжем, червоним манікюром та помадою, завалила ногу на ногу
показать весь комментарий
23.02.2024 08:26 Ответить
...і обидві не в поминальних чорних хусточках, еге ж? Саме так і соловйов 3,14здить
показать весь комментарий
23.02.2024 08:38 Ответить
https://youtu.be/jwUl9ZdwhMg?si=QgBSqMxMUElPerNQ ...

Зачем Голобородько наехал на Мавзолейный Вермахт и братана дЕрмака...😁
показать весь комментарий
23.02.2024 08:32 Ответить
Їли сендвічі...
показать весь комментарий
23.02.2024 08:43 Ответить
ага, а водочькі руzzкой не налили. ніякої поваги.
показать весь комментарий
23.02.2024 10:26 Ответить
ну все, кацапка вдало пристроїлася, буде тепер спокійно "боротися" з несправедливістю на паРаші, живучі в США за рахунок США.
а так званий цивілізований світ пробив чергове дно.
показать весь комментарий
23.02.2024 10:25 Ответить
ДО ЛАМПОЧКИ.
показать весь комментарий
23.02.2024 10:52 Ответить
Во время встречи Байден один раз сделал навального в штаны...💩
показать весь комментарий
23.02.2024 12:59 Ответить
Вдова, замість жалоби по убієнному чоловікові, вояж влаштувала ...
показать весь комментарий
23.02.2024 13:15 Ответить
Дєд,тьі водачкі налєй дамє, ***!
показать весь комментарий
23.02.2024 20:37 Ответить
 
 