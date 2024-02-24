Наслідки ворожих ударів по житлових кварталах Куп’янщини. ФОТОрепортаж

Росіяни вчора ввечері обстріляли м. Куп’янськ та с. Вільхуватка на Харківщині, застосувавши РСЗВ та артилерію. Вранці завдали повторного удару по Куп’янську.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"23 лютого близько 21:30 та вранці 24 лютого окупанти обстріляли м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Попередньо, збройні сили рф били по місту з РСЗВ.



Також 23 лютого приблизно о 23:00 російські військовослужбовці обстріляли с. Вільхуватка Купʼянського району. Зафіксовано пряме влучання в приміщення літньої кухні житлового будинку. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійського снаряду калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.

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