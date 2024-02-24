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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих ударів по житлових кварталах Куп’янщини. ФОТОрепортаж

Росіяни вчора ввечері обстріляли м. Куп’янськ та с. Вільхуватка на Харківщині, застосувавши РСЗВ та артилерію. Вранці завдали повторного удару по Куп’янську.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"23 лютого близько 21:30 та вранці 24 лютого окупанти обстріляли м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Попередньо, збройні сили рф били по місту з РСЗВ.

Також 23 лютого приблизно о 23:00 російські військовослужбовці обстріляли с. Вільхуватка Купʼянського району. Зафіксовано пряме влучання в приміщення літньої кухні житлового будинку. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійського снаряду калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

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Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстріл (28687) Харківщина (6054)


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ясно шо нічого не повернути, але якби Зеля був за У - то би попросив зробити типу "відьми зробили ритуал за то шоб путін здох", СТОП, поясню - путін просто дуже боїться всякого такого, ну і типу шоб на чемодан сідав з тріском - може це бомба?

клоун міг би щось таке зімпровізувати, ну, типу "воно саме", але клоун у нас тупо Оманець.
ну і )до елохторату( їж.те
шкода шо воно призвело до тисяч смертей і йому побоку ті "відьми" і всякі ті "славабоги", уотрі вже дістали.
так йшли би в свої капища і кричали попам в лоно, ой, в катахізію, чи як там, в кубільницю: - Боше, Зєвсє, путіна похорони!
смішно і .....(дивиться на електорат Трампа) ...... солідарно(тобто сміюсь над обома нарідами, ну і таких по світу нарідів багато, так шо не наш такий один, але настільки ї..... "їм утремо пику" - то точно один на планеті )
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24.02.2024 16:29 Відповісти
Маю надію, що усі українці зрозуміли , що кацапи готувались до війни за українську землю і історию майже з 1991 року .

бо так ОСТЕРВЕНЕЛО нищіти чуже майно може тількі той , кому не потрібні самі українці

щоб кацапи здохли , УСІ ‼️
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24.02.2024 16:30 Відповісти
ага.
хтось писав тут може - їздив в гості туди, кажуть нучо там, всє люді і т.д., тобто ніхто й не хотів нічого.
ну так, як совків зробили проклятих - хоч ривок на Гельсінкі, а хоч на Токіо - освободити ж треба.
слухай, а тобі не здається більш нічого?
ну, Ілон Маск казав шо "планета іскуствєнна"?
м?
це пояснює.
ться
бо просто я не розумію того шо т.з. "людство" не знищило цю заразу
*ІНАКШЕ Я ХЗ
показати весь коментар
24.02.2024 16:35 Відповісти
 
 