РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7199 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 802 3

Последствия вражеских ударов по жилым кварталам Купянщины. ФОТОрепортаж

Россияне вчера вечером обстреляли г. Купянск и с. Ольховатка на Харьковщине, применив РСЗО и артиллерию. Утром нанесли повторный удар по Купянску.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"23 февраля около 21:30 и утром 24 февраля оккупанты обстреляли г. Купянск. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Предварительно, вооруженные силы России били по городу из РСЗО.

Также 23 февраля около 23:00 российские военнослужащие обстреляли с. Ольховатка Купянского района. Зафиксировано прямое попадание в помещение летней кухни жилого дома. Предварительно обстрел производился из артиллерийского снаряда калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг запустил ракеты на Харьковщину и Днепропетровщину, - Воздушные силы (обновлено)

Наслідки обстрілів Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Читайте также: На Харьковщине вражеские беспилотники попали в агропредприятие, погибли животные

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстрел (27336) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ясно шо нічого не повернути, але якби Зеля був за У - то би попросив зробити типу "відьми зробили ритуал за то шоб путін здох", СТОП, поясню - путін просто дуже боїться всякого такого, ну і типу шоб на чемодан сідав з тріском - може це бомба?

клоун міг би щось таке зімпровізувати, ну, типу "воно саме", але клоун у нас тупо Оманець.
ну і )до елохторату( їж.те
шкода шо воно призвело до тисяч смертей і йому побоку ті "відьми" і всякі ті "славабоги", уотрі вже дістали.
так йшли би в свої капища і кричали попам в лоно, ой, в катахізію, чи як там, в кубільницю: - Боше, Зєвсє, путіна похорони!
смішно і .....(дивиться на електорат Трампа) ...... солідарно(тобто сміюсь над обома нарідами, ну і таких по світу нарідів багато, так шо не наш такий один, але настільки ї..... "їм утремо пику" - то точно один на планеті )
показать весь комментарий
24.02.2024 16:29 Ответить
Маю надію, що усі українці зрозуміли , що кацапи готувались до війни за українську землю і історию майже з 1991 року .

бо так ОСТЕРВЕНЕЛО нищіти чуже майно може тількі той , кому не потрібні самі українці

щоб кацапи здохли , УСІ ‼️
показать весь комментарий
24.02.2024 16:30 Ответить
ага.
хтось писав тут може - їздив в гості туди, кажуть нучо там, всє люді і т.д., тобто ніхто й не хотів нічого.
ну так, як совків зробили проклятих - хоч ривок на Гельсінкі, а хоч на Токіо - освободити ж треба.
слухай, а тобі не здається більш нічого?
ну, Ілон Маск казав шо "планета іскуствєнна"?
м?
це пояснює.
ться
бо просто я не розумію того шо т.з. "людство" не знищило цю заразу
*ІНАКШЕ Я ХЗ
показать весь комментарий
24.02.2024 16:35 Ответить
 
 