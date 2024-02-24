Последствия вражеских ударов по жилым кварталам Купянщины. ФОТОрепортаж

Россияне вчера вечером обстреляли г. Купянск и с. Ольховатка на Харьковщине, применив РСЗО и артиллерию. Утром нанесли повторный удар по Купянску.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"23 февраля около 21:30 и утром 24 февраля оккупанты обстреляли г. Купянск. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Предварительно, вооруженные силы России били по городу из РСЗО.

Также 23 февраля около 23:00 российские военнослужащие обстреляли с. Ольховатка Купянского района. Зафиксировано прямое попадание в помещение летней кухни жилого дома. Предварительно обстрел производился из артиллерийского снаряда калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

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