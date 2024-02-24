Последствия вражеских ударов по жилым кварталам Купянщины. ФОТОрепортаж
Россияне вчера вечером обстреляли г. Купянск и с. Ольховатка на Харьковщине, применив РСЗО и артиллерию. Утром нанесли повторный удар по Купянску.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"23 февраля около 21:30 и утром 24 февраля оккупанты обстреляли г. Купянск. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Предварительно, вооруженные силы России били по городу из РСЗО.
Также 23 февраля около 23:00 российские военнослужащие обстреляли с. Ольховатка Купянского района. Зафиксировано прямое попадание в помещение летней кухни жилого дома. Предварительно обстрел производился из артиллерийского снаряда калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
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клоун міг би щось таке зімпровізувати, ну, типу "воно саме", але клоун у нас тупо Оманець.
ну і )до елохторату( їж.те
шкода шо воно призвело до тисяч смертей і йому побоку ті "відьми" і всякі ті "славабоги", уотрі вже дістали.
так йшли би в свої капища і кричали попам в лоно, ой, в катахізію, чи як там, в кубільницю: - Боше, Зєвсє, путіна похорони!
смішно і .....(дивиться на електорат Трампа) ...... солідарно(тобто сміюсь над обома нарідами, ну і таких по світу нарідів багато, так шо не наш такий один, але настільки ї..... "їм утремо пику" - то точно один на планеті )
бо так ОСТЕРВЕНЕЛО нищіти чуже майно може тількі той , кому не потрібні самі українці
щоб кацапи здохли , УСІ ‼️
хтось писав тут може - їздив в гості туди, кажуть нучо там, всє люді і т.д., тобто ніхто й не хотів нічого.
ну так, як совків зробили проклятих - хоч ривок на Гельсінкі, а хоч на Токіо - освободити ж треба.
слухай, а тобі не здається більш нічого?
ну, Ілон Маск казав шо "планета іскуствєнна"?
м?
це пояснює.
ться
бо просто я не розумію того шо т.з. "людство" не знищило цю заразу
*ІНАКШЕ Я ХЗ