Вночі окупанти завдали масового удару по Костянтинівці, за добу обстріляли 6 населених пунктів Донеччини, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники 7 разів відкривали вогонь по населених пунктах, загалом по лінії зіткнення зафіксовано 1657 обстрілів. Під ворожим вогнем опинилися Костянтинівка, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське, Уманське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"25 лютого після опівночі Росія завдала масованого удару по Костянтинівці, попередньо - ракетами С-300. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватні і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині пошкоджено три житлові будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід. Загалом за ніч постраждали щонайменше 64 цивільні об’єкти. У Селидовому внаслідок ворожої атаки пошкоджено кафе.

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