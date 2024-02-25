На Майдані Незалежності попрощалися зі Степаном Хмарою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 лютого, відбулося прощання з Героєм України, політв’язнем, депутатом трьох скликань ВРУ Степаном Хмарою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, прощання з Хмарою відбулося на Майдані Незалежності. Потім траурна процесія попрямувала відспівування на Аскольдовій могилі. Поховають Героя України на Байковому кладовищі.

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Як повідомлялося, 21 лютого, помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара.

Відео та ФОТО: Олег Богачук