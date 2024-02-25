На Майдані Незалежності попрощалися зі Степаном Хмарою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 лютого, відбулося прощання з Героєм України, політв’язнем, депутатом трьох скликань ВРУ Степаном Хмарою.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, прощання з Хмарою відбулося на Майдані Незалежності. Потім траурна процесія попрямувала відспівування на Аскольдовій могилі. Поховають Героя України на Байковому кладовищі.
Як повідомлялося, 21 лютого, помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара.
Відео та ФОТО: Олег Богачук
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а на одному фото лиса рожа, то це певно як Маккейн казав - Шоб мене ховали, але Трампа там не було. а тут Дмітрій прорвався.
посередині як раз фото. біс енкаведистський. б*же, ще би Кучма теж туди ж. Там була би ціла партія зелені - вона ж би просто не вилізла з підворітень, якби не ця рижа криса.
що таке "аскольдова могила"? а - черговий міф. ну, далеко заїдем.ТЕ
самі нормальні країни це ті у яких нормальні символи, а не рюрики, аскольди, щеки і хориви і киї і либіді, а ще ж у нас є "свята" княхиня = чим свята? - знищила ціле місто, яке її гопніка-мужика не захотіло даниною по-беспредєлу нагрузити(це ж пише, я не брешу), і вона підло спалила(ну, ясно шо я вірю в це, як і в говорящі кущі) ціле місто. = .... "свята".
так шо якщо ми кричимо чому рашка нас знищує, ну так от - хоч би потому блін!
у нас, вдумаємось - "свята" - вбивця тисяч людей, ну а у них ікона - путін, якось так, братья чо
і так - я нічого не збрехав!
ну і коментів не пишіть шо тіпа - Пане Борис Козлов(це я), ви ні так понялі, ми же просто дуже добриє а кацапи злиє.
Ага! добро завжди породжує зло. Вон, добрий Яхве породив злого Ісуса(чит. про то як Ісус тікав, прикрившись тисячами безневинних немовлят, в Єгипет, аж іскри з-під копит віслючків летіли)
оце логічно і правдиво, і ніхто не скаже шо я у чомусь збрехав.
слава там Хмарі і т.д. всі ми тіпа там як то скорботно думаєм за Кучму.
Чорновола до речі на фотках нема? мужній депутат, активно проклинає цю клоувладу, ой, тобто як там, Шмигаля(а хто його знає?)
тобто я маю любити твоїх улюбленців? котрі брешуть?
ну де логіка?
А ПОРОХ він ТРЕТІЙ !з донатами для ЗСУ - після ПРикомушених до ЗЕМАРОДЕРІВ Ахмєтова й Пінчука., котрі ZEкономили бабло на ЄРМАКОМАРАФОНІ ( а то гроші допомоги західних пратнерів) та своїх при кормушках мародерні, Камишина з вивозом зерна у т ч .
https://biz.nv.ua/ukr/economics/skilki-kompaniji-ahmetova-pinchuka-ta-poroshenko-zadonatili-za-chas-velikoji-viyni-50395653.html
ДРУГИЙ РІК ВІЙНИ: "ДИРЕКТОРІЯ ОП" - такі ось невтішні підсумки другого року великої війни
https://republic.com.ua/article/drugij-rik-vijni-direktoriya-op-taki-os-nevtishni-pidsumki-drugogo-roku-veliko%D1%97-vijni.html https://republic.com.ua/article/drugij-rik-vijni-direktoriya-op-taki-os-nevtishni-pidsumki-drugogo-roku-velikoї-vijni.html
Пам'яті Степана Хмари 🕯️
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRudijLis%2Fstatus%2F1760600086122295306&psig=AOvVaw1jnS_HXtjyxCsZFig5qUi5&ust=1708954949507000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2*******************************************
https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=uk
Як це вона робила з Гадею Савченко.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Просто треба обирати менше зло
При Єльцині - демократ-демократ...
При Помаранчевій революції -помаранчевий-помаранчевій ...
При грошах від мацковського ДЕРКАЧА- кращий патріот на нічному каналі Деркача ЕРА - з влюбльонними очима з інтервью з хорошими Регіоаналамита руськими
При грошах олігархів на розкрутку Вови- ну ми знаємо.
При вітрах змін ставлення до політики ВОВИ у суспільстві-разом з Дохтуром Комаровським признався що колбо.б, коли агітували за ЗЕ...
При грошах від Єрмака - задружив з Люською по Києву...
Е ПРОДОВЖУВАТИ ?Як на каналах Ахмєтова любив журналістів медведчука.... й зараз любить...
Сьогодні - тільки факти.
Коли він вийшов на волю? Я щось пропустив?