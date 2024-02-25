На Майдане Незалежности простились со Степаном Хмарой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 февраля, состоялось прощание с Героем Украины, политзаключенным, депутатом трех созывов ВРУ Степаном Хмарой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, прощание с Хмарой прошло на Майдане Незалежности. Затем траурная процессия направилась на отпевание на Аскольдовой могиле. Похоронят Героя Украины на Байковом кладбище.

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Как сообщалось, 21 февраля, умер правозащитник, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, депутат трех созывов Верховной Рады и соавтор Конституции Украины Степан Хмара.

Видео и ФОТО: Олег Богачук