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На Майдане Незалежности простились со Степаном Хмарой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 февраля, состоялось прощание с Героем Украины, политзаключенным, депутатом трех созывов ВРУ Степаном Хмарой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, прощание с Хмарой прошло на Майдане Незалежности. Затем траурная процессия направилась на отпевание на Аскольдовой могиле. Похоронят Героя Украины на Байковом кладбище.

Читайте: Встреча "нормандской четверки" закончится либо ничем, либо сдачей интересов Украины, - Хмара

Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою
Прощання з Хмарою

Как сообщалось, 21 февраля, умер правозащитник, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, депутат трех созывов Верховной Рады и соавтор Конституции Украины Степан Хмара.

Видео и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Хмара Степан (121) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+21
Царство Небесне великій Людині
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25.02.2024 14:59
+9
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25.02.2024 15:27
+8
Вічна памʼять мученику за свободу України!
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25.02.2024 16:00
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Царство Небесне великій Людині
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25.02.2024 14:59 Ответить
Слава Герою! Честь йому і хвала!
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25.02.2024 15:55 Ответить
Герою Слава у Віках!
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25.02.2024 15:56 Ответить
Героям Слава! А зеля оманський не прийшов. Значить це правда, що він оманський і ворог всіх патріотів.
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25.02.2024 15:57 Ответить
до чого ж мужній борець, ну, просто, дивовижно. поборов совок, але зелень не зміг. та і не треба.
а на одному фото лиса рожа, то це певно як Маккейн казав - Шоб мене ховали, але Трампа там не було. а тут Дмітрій прорвався.
посередині як раз фото. біс енкаведистський. б*же, ще би Кучма теж туди ж. Там була би ціла партія зелені - вона ж би просто не вилізла з підворітень, якби не ця рижа криса.
що таке "аскольдова могила"? а - черговий міф. ну, далеко заїдем.ТЕ
самі нормальні країни це ті у яких нормальні символи, а не рюрики, аскольди, щеки і хориви і киї і либіді, а ще ж у нас є "свята" княхиня = чим свята? - знищила ціле місто, яке її гопніка-мужика не захотіло даниною по-беспредєлу нагрузити(це ж пише, я не брешу), і вона підло спалила(ну, ясно шо я вірю в це, як і в говорящі кущі) ціле місто. = .... "свята".
так шо якщо ми кричимо чому рашка нас знищує, ну так от - хоч би потому блін!
у нас, вдумаємось - "свята" - вбивця тисяч людей, ну а у них ікона - путін, якось так, братья чо
і так - я нічого не збрехав!
ну і коментів не пишіть шо тіпа - Пане Борис Козлов(це я), ви ні так понялі, ми же просто дуже добриє а кацапи злиє.
Ага! добро завжди породжує зло. Вон, добрий Яхве породив злого Ісуса(чит. про то як Ісус тікав, прикрившись тисячами безневинних немовлят, в Єгипет, аж іскри з-під копит віслючків летіли)
оце логічно і правдиво, і ніхто не скаже шо я у чомусь збрехав.
слава там Хмарі і т.д. всі ми тіпа там як то скорботно думаєм за Кучму.
Чорновола до речі на фотках нема? мужній депутат, активно проклинає цю клоувладу, ой, тобто як там, Шмигаля(а хто його знає?)
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25.02.2024 15:16 Ответить
Мороз є, Тимошенко є, Гордон є, хватить. Хмара був ворогом В'ячеславу Чорноволу.
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25.02.2024 15:48 Ответить
Це чипушило московське атеїст- сатаніст з комуняцькими рогами у вигляді серпа.
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26.02.2024 17:43 Ответить
ну ясно. не люблю брехню.
тобто я маю любити твоїх улюбленців? котрі брешуть?
ну де логіка?
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02.03.2024 13:37 Ответить
Ахламідія, був?...
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25.02.2024 15:17 Ответить
Буде. В тюрязi. Амiнь.
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25.02.2024 18:31 Ответить
МоноШобла уся, дрони на кухнях мабуть, робили, не устигли прийти..
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25.02.2024 15:24 Ответить
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25.02.2024 15:27 Ответить
Не пробачу Хмарі його бруд на Пороха під час виборів 2019
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25.02.2024 15:35 Ответить
Не треба так - Хмара своє відсидів в таборах гебнівських рашистів, щоб мати прощення за помилки. Хіба у Пороха не було помилок?

А ПОРОХ він ТРЕТІЙ !з донатами для ЗСУ - після ПРикомушених до ЗЕМАРОДЕРІВ Ахмєтова й Пінчука., котрі ZEкономили бабло на ЄРМАКОМАРАФОНІ ( а то гроші допомоги західних пратнерів) та своїх при кормушках мародерні, Камишина з вивозом зерна у т ч .

https://biz.nv.ua/ukr/economics/skilki-kompaniji-ahmetova-pinchuka-ta-poroshenko-zadonatili-za-chas-velikoji-viyni-50395653.html
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25.02.2024 15:48 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (2006). Кавалер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8 ордена Свободи (2008) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE князя Ярослава Мудрого V ступеня (2007). Голова https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1 Всеукраїнського комітету захисту політв'язнів з 2001 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F Почесний громадянин Тернополя (1991). Почесний член громадської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE «Українське юридичне товариство» .
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25.02.2024 15:52 Ответить
Піди тоді втопися " у річці глибокій " . Як що щира правда для тебе бруд то хто ти ?!
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25.02.2024 15:59 Ответить
перша і гола правда полягає в тому, що ти дебіл з Г+Г в черепку
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25.02.2024 16:02 Ответить
Ан Мур , ти що лікар - психолог ? Як на мене ти просто порошенківська хвойда і доводиш це постійно . До речі . телевізор , як засіб зомбування , я знищив ще у 2014 році , тому що завдяки телебаченню президентом обрали одного із засновників ригів, а колишніх , як то кажуть , не буває. Слава нації !
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25.02.2024 16:30 Ответить
ти вчергове підтвердив свій дебілізм. Який, до речі, встановлюється не лікарем, а суспільством
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25.02.2024 16:35 Ответить
Якщо Порошенко не був би повʼязаний корупцією коли був президентом то не вибрали б ту гниль зелену і каламойша сидів би в Ізраїлі
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25.02.2024 16:25 Ответить
в тебе "Л"-логіка навіть не "маркова", а "канатчикова"
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25.02.2024 16:38 Ответить
Киш під лавку і ані мур...
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25.02.2024 16:56 Ответить
пішов ти *****, недоробло 73/43%зебільне
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25.02.2024 17:03 Ответить
Чи є надія не зганьбити памʼять патріотів державності України?

ДРУГИЙ РІК ВІЙНИ: "ДИРЕКТОРІЯ ОП" - такі ось невтішні підсумки другого року великої війни
https://republic.com.ua/article/drugij-rik-vijni-direktoriya-op-taki-os-nevtishni-pidsumki-drugogo-roku-veliko%D1%97-vijni.html https://republic.com.ua/article/drugij-rik-vijni-direktoriya-op-taki-os-nevtishni-pidsumki-drugogo-roku-velikoї-vijni.html


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25.02.2024 15:39 Ответить
https://t.me/zelyazradnik/26605 ЗЕ зрада
Пам'яті Степана Хмари 🕯️
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRudijLis%2Fstatus%2F1760600086122295306&psig=AOvVaw1jnS_HXtjyxCsZFig5qUi5&ust=1708954949507000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2*******************************************

https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=uk
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25.02.2024 15:47 Ответить
Він і Чорновола мафією обзивав, а сам до Тимошенчихи в партію вскочив.
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25.02.2024 15:50 Ответить
Джульку його до себе заманила та надурила.

Як це вона робила з Гадею Савченко.
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25.02.2024 15:58 Ответить
побійтеся кари- Гадю порівняли до Хмари. У джульки є й зараз порядні люди у фракції. За що вони їй так вірно служать? а ото останнє фото якоїсь незнайомки з косою як у Юлі- то хто?
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25.02.2024 16:02 Ответить
Хмара брав на поруки Гадю.
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25.02.2024 16:48 Ответить
то він Юлю відмивав- пробачимо дідусеві
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25.02.2024 19:36 Ответить
То Юля без гриму.
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25.02.2024 16:49 Ответить
Що там робили Мороз і Го*дон ?
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25.02.2024 15:49 Ответить
Друзі.
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25.02.2024 16:50 Ответить
а чому там не було його земляків-львів"ян Фаріон,Тягнибок,Тенюх тощо зі Свободи?
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26.02.2024 15:51 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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25.02.2024 15:50 Ответить
політика... вона така.
Просто треба обирати менше зло
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25.02.2024 15:59 Ответить
просто на меншому злі легше помилитися перед НАЙВІДПОВІДНІШИМ У ЖИТТІ вибором !Приведу приклад з власного сімейства- родина чоловіка вивезене була у Сибір у сталінські часи з Хмельниччини- за трьох коней та двох корів на хазяйстві . Одна з доньок уже бабця зараз 78 років, УСІ роки голосувала за Юлю , а у найвирішальніший для України час виборів БІДЛОУКРАЇНЦЯМІ Зеленського , не пішла дати голос нікому - бо Юля навчила її ненавидіти Порошенка .
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25.02.2024 16:09 Ответить
Справді, згадайте що таке ГОРДОН -добрий заробляло грошей з добрим нюхом на вітер у політиці.
При Єльцині - демократ-демократ...
При Помаранчевій революції -помаранчевий-помаранчевій ...
При грошах від мацковського ДЕРКАЧА- кращий патріот на нічному каналі Деркача ЕРА - з влюбльонними очима з інтервью з хорошими Регіоаналамита руськими
При грошах олігархів на розкрутку Вови- ну ми знаємо.
При вітрах змін ставлення до політики ВОВИ у суспільстві-разом з Дохтуром Комаровським признався що колбо.б, коли агітували за ЗЕ...
При грошах від Єрмака - задружив з Люською по Києву...
Е ПРОДОВЖУВАТИ ?Як на каналах Ахмєтова любив журналістів медведчука.... й зараз любить...
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25.02.2024 16:19 Ответить
й головне - Прізвище , відоме єврейське,багатьом поважним людям належить . А насправді там літера не та - він виріб одноразового використання , який зумів стати багаторазовим .
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25.02.2024 19:41 Ответить
Вічна памʼять мученику за свободу України!
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25.02.2024 16:00 Ответить
Пішла в інші світи Легенда. Його сила залишилася. Не розтринькайте.
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25.02.2024 16:09 Ответить
Вічна пам'ять!
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25.02.2024 16:14 Ответить
Доречі тут шановний пан звинуватив С.Хмару в претензіях до 5го президента.Таось я розібрав цей шедевр ******** технологій-це монтаж.Хто знає як зараз робляться такі "відосікі" для стрімінгових платформ(ютуб та інших) а потім використовують це на ТВ помийках той знає.Подробиці як це робиться росповідати не буду бо це займе багато часу.
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25.02.2024 16:20 Ответить
там не про претензії, а про брехню. А скрін (і це не монтаж, гугль в поміч), наведений мною нижче - не горить.
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25.02.2024 17:02 Ответить
Шановний я не хочу вас ображати но це дійсно так.І робилось це професіоналами.Ціль була одна-недопустити обрання на другий срок.Для цього були задіяни величезні ресурси.Суми можливо рахуються міліардами і використовувались для цього навіть ідейні патріоти.
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25.02.2024 17:39 Ответить
покійного використали - втемну, не втемну (сам він з задоволенням, чи без) - можемо поговорити через 9 днів.
Сьогодні - тільки факти.
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25.02.2024 18:40 Ответить
У одному зі своїх останніх інтерв'ю - у День Незалежності 24 серпня минулого року, Герой України Степан Хмара наголошував, що зараз іде кривава боротьба із споконвічним зовнішнім ворогом - Московією (росією), а також з підступним хитрим ворогом на внутрішньому фронті. Варто додати, що Степан Хмара казав, що за все своє життя аж до останнього свого часу він «ніколи не бачив тієї України, про яку мріяв». Саме цим він пояснював те, що був в опозиції усе своє політичне життя, в опозиції до не зовсім проукраїнської вади.
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25.02.2024 16:21 Ответить
https://www.facebook.com/reel/1419125135358113 Останній виступ Степана Хмари у Верховній Раді
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25.02.2024 16:38 Ответить
Представники від фсб рф були? Мали бути - не могли ж вони почесті своєму сексотові пропустити. Хай горить в пеклі!
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25.02.2024 17:52 Ответить
дядю ви долбо****б?
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26.02.2024 15:57 Ответить
о-о, і лисе падло гондон виліз!
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25.02.2024 18:10 Ответить
З ним йде епоха Українських державників. Залишаються політичні ***** та торгаші...
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25.02.2024 18:20 Ответить
Оце справжня українська еліта…, не особи з мерседесами та лярдами грошей невідомого походження, які, як вважається можуть впливати на процеси…, але, як правило ці процеси стосуються власного збагачення, а ось таки Люди, які впливають на процеси становлення держави…
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25.02.2024 18:29 Ответить
Зі Степаном Ільковичем пішла ціла епохв, яку ми нажаль про*бали...
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25.02.2024 18:43 Ответить
Мене здивувало,що Семен Семенченко (Грішин) знаходився на похоронах (29-а та 39-а фотографії).
Коли він вийшов на волю? Я щось пропустив?
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25.02.2024 19:52 Ответить
мабуть,пішов останній з Могікан : дисидент,в"язень концтаборів....він часто помилявся,скандалив,невірно діяв але про нього можна беззаперечно сказати: Вірний Син українського народу....
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26.02.2024 15:55 Ответить
Україна втратила свого великого сина.
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26.02.2024 17:37 Ответить
 
 