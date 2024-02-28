Отримав підозру директор департаменту "Укрнафти", який незаконно передав у оренду ділянку підприємства і вимагав 160 тис. грн. за оформлення договору, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру директору одного з департаментів ПАТ "Укрнафта" в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб компанії, уповноважених на укладання договорів користування земельними ділянками, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, у 2018 році начальник управління ПАТ "Укрнафта" запропонував знайомій використовувати та обробляти 30 га землі, що належить "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта". За користування землею жінка сплачувала підозрюваному 80 тис. грн., в якості щорічного платежу.

"У 2022 році, через невиплату 80 тис. грн за користування землею через проблеми зі збором врожаю, посадовець ПАТ "Укрнафта" почав погрожувати жінці відібрати ділянки та перешкоджати збору врожаю.

Жінка неодноразово просила посадовця укласти офіційний договір на користування землею, але той вимагав щорічної плати в 80 тис. грн без укладення договору", - йдеться у повідомленні.

Під час чергової зустрічі із вказаним посадовцем у грудні 2023 року, жінка знову захотіла офіційно оформити її право на землю. Підозрюваний, у свою чергу, повідомив, що спочатку вона має сплатити йому 160 тис. грн. за користування ділянками за 2022-2023 роки, а потім він допоможе їй та домовиться про укладення з нею договорів на оренду землі.

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У січні підозрюваний отримав першу частину грошей - 80 тис. грн. Під час отримання другої частини - ще 80 тис. грн чоловіка затримали.