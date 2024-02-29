Окупанти протягом дня випустили по Нікопольщині 5 БпЛА та чотири рази атакували з артилерії, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж
Агресор чотири рази обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БпЛА.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома.
Пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у решті населених пунктів регіону було тихо.
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