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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти протягом дня випустили по Нікопольщині 5 БпЛА та чотири рази атакували з артилерії, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Агресор чотири рази обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома.

Пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни цілий день обстрілювали Нікопольщину: завдали 10 ударів БпЛА та здійснили 5 артобстрілів. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Як зазначається, у решті населених пунктів регіону було тихо.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Також дивіться: Ворог скинув вибухівку з безпілотника на підприємство у Нікополі. Загинув чоловік, потрощено вантажівки. ФОТО

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28613) Нікополь (1199) Дніпропетровська область (3756)


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