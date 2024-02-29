Окупанти протягом дня випустили по Нікопольщині 5 БпЛА та чотири рази атакували з артилерії, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Агресор чотири рази обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома.



Пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, у решті населених пунктів регіону було тихо.

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