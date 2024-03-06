Рашисти вдарили з артилерії по Нетайловому на Донеччині: Загинула жінка. ФОТО
Російські окупанти завдали артилерійського удару по Нетайловому на Донеччині. 63-річна жінка загинула.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"1 людина загинула внаслідок обстрілу Нетайлового Очеретинської громади.
Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку - 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні", - йдеться в повідомленні.
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Максим Матвиенко
показати весь коментар06.03.2024 11:50 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар06.03.2024 12:42 Відповісти Мені подобається 0
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