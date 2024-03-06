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Рашисти вдарили з артилерії по Нетайловому на Донеччині: Загинула жінка. ФОТО

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Нетайловому на Донеччині. 63-річна жінка загинула.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріл Нетайлового

"1 людина загинула внаслідок обстрілу Нетайлового Очеретинської громади.

Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку - 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 3 райони. У Красногорівці загинула 1 особа, у Покровську 1 особу поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28725) Донецька область (8603)


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Жила собі людина... і на тобі... А ще жити та й жити.
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06.03.2024 11:50 Відповісти
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06.03.2024 12:42 Відповісти
 
 