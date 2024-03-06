Рашисти вдарили з артилерії по Нетайловому на Донеччині: Загинула жінка. ФОТО

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Нетайловому на Донеччині. 63-річна жінка загинула.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула внаслідок обстрілу Нетайлового Очеретинської громади.



Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку - 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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