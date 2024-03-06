Росіяни вдарили по Нікополю, зайнявся житловий будинок. Постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Російські загарбники вкотре атакували Нікополь, поціливши в цивільних

"У результаті ворожого удару зайнявся житловий будинок – горів дах і перекриття. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.



Внаслідок обстрілу постраждала жінка, 1948 р.н. Від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться в повідомленні.

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