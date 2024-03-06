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Росіяни вдарили по Нікополю, зайнявся житловий будинок. Постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Російські загарбники вкотре атакували Нікополь, поціливши в цивільних

"У результаті ворожого удару зайнявся житловий будинок – горів дах і перекриття. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка, 1948 р.н. Від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти вночі вдарили по Нікополю з "Урагану". Без постраждалих

Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя

Автор: 

обстріл (28725) Нікополь (1209) Дніпропетровська область (3782)


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Кацапи спеціально луплять по житловим будинкам ,
яких і близько немає таких будинків на кацапії , а стоять деревʼяні
хібарки наповнені клопами 😡
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06.03.2024 13:11 Відповісти
 
 