Кім Чен Ин наказав армії КНДР посилити підготовку до війни. ФОТО

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин побував на військових навчаннях і закликав армію інтенсивніше готуватися до війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Під час відвідання навчального полігону у західному регіоні країни Кім заявив про необхідність інтенсивнішої підготовки військових "відповідно до вимог поточної ситуації".

Читайте: Росія отримала від КНДР 1,5 млн снарядів, проте половина із них неякісні, - The Times

"Наша армія має ... неухильно посилити інтенсивність реальних військових навчань, спрямованих на швидке поліпшення своїх бойових можливостей для повної готовності до війни", - цитують лідера північнокорейські державні ЗМІ.

Зазначається, що Кім інспектував війська, які проводили маневри в умовах, що імітують реальну війну.

Також дивіться: У балістичних ракетах з КНДР, які РФ використала для удару по Києву, виявлено компоненти західних, японських та китайських компаній, - ЗМІ. ФОТОрепортаж





