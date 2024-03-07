Кім Чен Ин наказав армії КНДР посилити підготовку до війни. ФОТО
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин побував на військових навчаннях і закликав армію інтенсивніше готуватися до війни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Під час відвідання навчального полігону у західному регіоні країни Кім заявив про необхідність інтенсивнішої підготовки військових "відповідно до вимог поточної ситуації".
"Наша армія має ... неухильно посилити інтенсивність реальних військових навчань, спрямованих на швидке поліпшення своїх бойових можливостей для повної готовності до війни", - цитують лідера північнокорейські державні ЗМІ.
Зазначається, що Кім інспектував війська, які проводили маневри в умовах, що імітують реальну війну.
2014https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html#google_vignette
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну
2022
"Росію буде притягнуто до відповідальності у разі вторгнення", і масштаб відповіді залежить від того, що "вона зробить", наголосив Байден. "https://www.dw.com/uk/baiden-u-razi-vtorhnennia-v-ukrainu-na-rf-chekaiut-katastrofichni-ekonomichni-sanktsii/a-60490072 Одна річ, якщо це буде незначне втручання , і нам у результаті доведеться сперечатися про те, що вчинити, а що не робити", - зазначив він
Стосовно обіцянок, так я нагадаю:
2022р Ми з Україною будемо до кінця
2023р Ми з Україною будемо скільки зможемо
2024р Вже нічого не обіцяють...
А Україна була, є та буде!
Це перш за все-КІМИ...Це і мафія--наркотики-корупція-і початки колективізму...і бізнес, і сталінські лагері-стукачі,перевірки вдома,неможливіть виїхати з міста в місто...
Це щось неймовірне.Але перевага -тоталітаризм,який тримається,не зважаючи ні на що.
Васілій Сталін мріяв стати наступником батька. Але його відсунули, попередили його втечу до Китаю, посадили до в'язниці, у психлікарню, далі він спився і помер.
А якби...???
Посилення і без того жорстокого режиму, передача влади у спадок, династія Сталіних та переростання диктатури в релігійний культ. Все те, що ми бачимо сьогодні у нещасній Північній Кореї
.Стыдные вопросы про Северную Корею / Simple questions about North Korea https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0 https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0
Стыдные вопросы про Северную Корею / Simple questions about North Korea https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0
Дуже інформативно.
Безкорисливе служіння людям є основою політики нашої партії.
(Корейське центральне інформаційне агентство, 6 березня, Пхеньян)
Нові 100 років чучхе сяють як безсмертна епоха, в якій велич і нескінченний потенціал політики нашої партії, яка базується на безкорисливому служінні народу, чітко відображаються у світі.
Ретельно впроваджуючи в партійній діяльності принцип «перш за все люди», наша партія ще більше зміцнила кровний зв'язок між партією та масами і зробила нашу єдність непоборною.
Трудова партія Кореї ще більше продемонструвала себе, як Партію-матір та закарбувала свою найдовшу історію соціалістичного правління на своєму священному шляху, що відповідає відданому служінню народу.
Політика нашої партії, орієнтована в першу чергу на людей, яка служить людям абсолютно і беззастережно, є політикою найпалкішої та палкої любові та відданості людям.
Тверда і непохитна думка нашої партії: якщо бажає народ, нехай падатимуть зірки з неба і розцвітатимуть на землі квіти.
Наша партія вважає реалізацію гідності, прав і прагнень народу найвищим пріоритетом і найпочеснішою революційною справою і всі свої мільярди доларів спрямовує на сприяння добробуту народу. Наша партія плекатиме віру та сподівання народу, як найбільше багатство революції, буде безмежно щирою у своїй місії та обов'язку та продовжуватиме свій шлях самовідданого служіння народу.
http://www.kcna.co.jp/calendar/2024/03/03-06/2024-0306-011.html