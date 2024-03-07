УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4331 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
7 487 52

Кім Чен Ин наказав армії КНДР посилити підготовку до війни. ФОТО

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин побував на військових навчаннях і закликав армію інтенсивніше готуватися до війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Під час відвідання навчального полігону у західному регіоні країни Кім заявив про необхідність інтенсивнішої підготовки військових "відповідно до вимог поточної ситуації".

Читайте: Росія отримала від КНДР 1,5 млн снарядів, проте половина із них неякісні, - The Times

"Наша армія має ... неухильно посилити інтенсивність реальних військових навчань, спрямованих на швидке поліпшення своїх бойових можливостей для повної готовності до війни", - цитують лідера північнокорейські державні ЗМІ.

Зазначається, що Кім інспектував війська, які проводили маневри в умовах, що імітують реальну війну.

Також дивіться: У балістичних ракетах з КНДР, які РФ використала для удару по Києву, виявлено компоненти західних, японських та китайських компаній, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Кім Чен Ин на навчаннях армії КНДР
Кім Чен Ин на навчаннях армії КНДР
Кім Чен Ин на навчаннях армії КНДР

Автор: 

КНДР (1301) Кім Чен Ин (178)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Очікувано. Ще трохи трампа і світ зірветься в штопор.
показати весь коментар
07.03.2024 15:54 Відповісти
+13
Династия хомяков захватила власть и превратила население в двуногое стадо
показати весь коментар
07.03.2024 15:55 Відповісти
+9
Північна Корея--генерали
показати весь коментар
07.03.2024 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне питання скільки снврядів у южної якщо 10 мільйонів боятись не треба по 2 на кожного корейця
показати весь коментар
07.03.2024 15:54 Відповісти
Очікувано. Ще трохи трампа і світ зірветься в штопор.
показати весь коментар
07.03.2024 15:54 Відповісти
Не знаю на рахунок Трампа, але ще 4 роки демократів точно не витрима.
показати весь коментар
07.03.2024 16:05 Відповісти
А шо, демократи теж обіцяють віддати Україну кацапам, а Тайвань китайозам?
показати весь коментар
07.03.2024 16:14 Відповісти
Так демократи вже зробили
2014https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html#google_vignette
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну

2022
"Росію буде притягнуто до відповідальності у разі вторгнення", і масштаб відповіді залежить від того, що "вона зробить", наголосив Байден. "https://www.dw.com/uk/baiden-u-razi-vtorhnennia-v-ukrainu-na-rf-chekaiut-katastrofichni-ekonomichni-sanktsii/a-60490072 Одна річ, якщо це буде незначне втручання , і нам у результаті доведеться сперечатися про те, що вчинити, а що не робити", - зазначив він
показати весь коментар
07.03.2024 16:39 Відповісти
Коли це Трамп обіцяв віддати Україну кацапам і взагалі як ви це собі уявляєте(окрім припущення що за ради миру можливо доведеться пожертвувати частиною території)? Кацапи 15 років один на один воювали в Чечні, і то тільки завдяки зраді досягли хоч якогось результату.
Стосовно обіцянок, так я нагадаю:
2022р Ми з Україною будемо до кінця
2023р Ми з Україною будемо скільки зможемо
2024р Вже нічого не обіцяють...
показати весь коментар
07.03.2024 16:45 Відповісти
"024р Вже нічого не обіцяють" - зате трУмп обіцяє.
показати весь коментар
07.03.2024 16:49 Відповісти
Чхати на мені Трампа, тим більше це американці будуть вирішувати хто має стати їхнім президентом.
А Україна була, є та буде!
показати весь коментар
07.03.2024 16:52 Відповісти
"Коли це Трамп обіцяв віддати Україну кацапам". Ви, трампісти, такі ж самі як і Зе-ідіоти. Пам'ять у вас, як у рибок гупі
показати весь коментар
07.03.2024 16:53 Відповісти
Пам'ять на вдміну від декого не скаржусь, пригадую як після перемоги Трампа такі як ви терли свої пости у Фейсбуці та Твітері.
показати весь коментар
07.03.2024 16:57 Відповісти
свиня
показати весь коментар
07.03.2024 15:55 Відповісти
свиня краще
показати весь коментар
07.03.2024 16:54 Відповісти
Династия хомяков захватила власть и превратила население в двуногое стадо
показати весь коментар
07.03.2024 15:55 Відповісти
З оцього стада якщо щось почнеться,половина втече на другу сторону,вони голодають,ви дивіться як з ними поводяться,вони шороху пончика бояться.
показати весь коментар
07.03.2024 16:14 Відповісти
Там большая половина действительно верит всему что их зомбоящик излучает, примерно как при совке.
показати весь коментар
07.03.2024 17:19 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 15:55 Відповісти
а він в танк, як рогозін, не залазив? ))
показати весь коментар
07.03.2024 15:55 Відповісти
На останньому фото видно що не всі раді від підготовки до війни.
показати весь коментар
07.03.2024 15:56 Відповісти
вони від щастя плачуть
показати весь коментар
07.03.2024 16:00 Відповісти
..навіть серед рабів-щурів-здохликів має бути лідер, хоча б якесь, хоча б просто товщий
показати весь коментар
07.03.2024 15:57 Відповісти
там намічається донька Ина..в божество...
показати весь коментар
07.03.2024 16:10 Відповісти
Его специально откармливают. "Правильный" начальник в корейской традиции именно так и должен выглядеть.
показати весь коментар
07.03.2024 16:29 Відповісти
Так. На Сході дитина має бути опецькуватою. Значить, її батьки заможні, і зможуть дати дитині все необхідне. В Китаї, наприклад, розповсюджені картинки з товстими дітьми, які дарують на новий рік. Називаються "н'єн хуа" (年畫).

показати весь коментар
07.03.2024 19:24 Відповісти
Ніхто не повинен бути товстішим за бога ким чин ина,інакше трудовий табір на 10 років,або розстріл
показати весь коментар
07.03.2024 20:37 Відповісти
Північна Корея--генерали
показати весь коментар
07.03.2024 16:06 Відповісти
эта ж за какие такие заслуги
показати весь коментар
07.03.2024 16:09 Відповісти
дєди ваєвалі
показати весь коментар
07.03.2024 16:11 Відповісти
Взагалі. Північна Корея це сімбіоз-первісносуспільного ладу..Періодично переглядую їх з 2007 року..
Це перш за все-КІМИ...Це і мафія--наркотики-корупція-і початки колективізму...і бізнес, і сталінські лагері-стукачі,перевірки вдома,неможливіть виїхати з міста в місто...
Це щось неймовірне.Але перевага -тоталітаризм,який тримається,не зважаючи ні на що.
показати весь коментар
07.03.2024 16:21 Відповісти
Північна Корея ця модель того, що було б з СРСР після смерті Сталіна, якби владу не перехопив Хрущов.
Васілій Сталін мріяв стати наступником батька. Але його відсунули, попередили його втечу до Китаю, посадили до в'язниці, у психлікарню, далі він спився і помер.
А якби...???
Посилення і без того жорстокого режиму, передача влади у спадок, династія Сталіних та переростання диктатури в релігійний культ. Все те, що ми бачимо сьогодні у нещасній Північній Кореї
показати весь коментар
07.03.2024 16:30 Відповісти
раджу переглянути..і не тільки це
.Стыдные вопросы про Северную Корею / Simple questions about North Korea https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0 https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0

показати весь коментар
07.03.2024 16:34 Відповісти
Єнерали...
показати весь коментар
07.03.2024 17:05 Відповісти
Зараз він на коні -- з рашки іжа - туди снаряди
показати весь коментар
07.03.2024 16:06 Відповісти
Де взяти такого коня, який не зламає хребет під цим одороблом?
показати весь коментар
07.03.2024 17:35 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 17:51 Відповісти
Куртка чьотка... Цікаво кожа чи дірмантіт?
показати весь коментар
07.03.2024 16:09 Відповісти
кожа...з Денні Родмана
показати весь коментар
07.03.2024 16:23 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 16:13 Відповісти
Неужели они его так любят, что некому в него очередью *******? Или они холостыми стреляют, от греха подальше?
показати весь коментар
07.03.2024 16:14 Відповісти
пане ....ось з останнього що я переглядав...
Стыдные вопросы про Северную Корею / Simple questions about North Korea https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0
Дуже інформативно.
показати весь коментар
07.03.2024 16:27 Відповісти
Последнее фото - корейская гопота и его шестерки
показати весь коментар
07.03.2024 16:19 Відповісти
Мавпи !
показати весь коментар
07.03.2024 16:19 Відповісти
Хоспаді . Країна , яка подихає від голоду та на державному рівні барижить канабісом - готується до війни.
показати весь коментар
07.03.2024 16:29 Відповісти

показати весь коментар
07.03.2024 16:35 Відповісти
Такі загостренні у них означають тільки одне: "Прокляті капіталісти, дайте жрачки" На першій фотці. той хєр спочатку би хоч калаш з запобіжника зняв.
показати весь коментар
07.03.2024 16:46 Відповісти
Вони такі суворі воєваки що і так можуть стриляти!А якщо по американцях,то їм взагалі патрони не потрібні!Повернувся задом,і вистрілив!
показати весь коментар
07.03.2024 20:45 Відповісти
Якось читав, що в Пївденнїй Кореї проводили соцопитування на предмет чого бїльше всього вони бояться . Було три варїанти вїдповїдi: 1 Втратити роботу, 2. Вїйниа з Пївнїчною Кореею, 3. Об"єднання з Пївнїчною Кореею. Ї знаєте чого вони бїльще усього бояться? Вони бїльше усього бояться Об"єднання з цими тваринами, Для них це страшнїше за вїйну з ними
показати весь коментар
07.03.2024 17:21 Відповісти
ублюдки....США их по стене мелко размажет!
показати весь коментар
07.03.2024 17:30 Відповісти
У Пухляка опять бабло кончилося?
показати весь коментар
07.03.2024 17:40 Відповісти
Переклад вчорашньої передовиці північнокорейської газети Нодон Сінмун (це кабздєц - одні гасла і похвальба):

Безкорисливе служіння людям є основою політики нашої партії.
(Корейське центральне інформаційне агентство, 6 березня, Пхеньян)


Нові 100 років чучхе сяють як безсмертна епоха, в якій велич і нескінченний потенціал політики нашої партії, яка базується на безкорисливому служінні народу, чітко відображаються у світі.

Ретельно впроваджуючи в партійній діяльності принцип «перш за все люди», наша партія ще більше зміцнила кровний зв'язок між партією та масами і зробила нашу єдність непоборною.
Трудова партія Кореї ще більше продемонструвала себе, як Партію-матір та закарбувала свою найдовшу історію соціалістичного правління на своєму священному шляху, що відповідає відданому служінню народу.

Політика нашої партії, орієнтована в першу чергу на людей, яка служить людям абсолютно і беззастережно, є політикою найпалкішої та палкої любові та відданості людям.
Тверда і непохитна думка нашої партії: якщо бажає народ, нехай падатимуть зірки з неба і розцвітатимуть на землі квіти.

Наша партія вважає реалізацію гідності, прав і прагнень народу найвищим пріоритетом і найпочеснішою революційною справою і всі свої мільярди доларів спрямовує на сприяння добробуту народу. Наша партія плекатиме віру та сподівання народу, як найбільше багатство революції, буде безмежно щирою у своїй місії та обов'язку та продовжуватиме свій шлях самовідданого служіння народу.

http://www.kcna.co.jp/calendar/2024/03/03-06/2024-0306-011.html
показати весь коментар
07.03.2024 18:06 Відповісти
Надоїло сите спокійне життя, товстенький?
показати весь коментар
07.03.2024 18:56 Відповісти
Там жратвы не дать месяц, а своей там в обрез--- и капец понтам!
показати весь коментар
07.03.2024 22:38 Відповісти
войну с кем??? с Украиной??!
показати весь коментар
08.03.2024 00:34 Відповісти
 
 