Ким Чен Ын приказал армии КНДР усилить подготовку к войне. ФОТО
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын побывал на военных учениях и призвал армию интенсивнее готовиться к войне.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Во время посещения учебного полигона в западном регионе страны Ким заявил о необходимости более интенсивной подготовки военных "в соответствии с требованиями текущей ситуации".
"Наша армия должна… неуклонно усилить интенсивность реальных военных учений, направленных на быстрое улучшение своих боевых возможностей для полной готовности к войне", – цитируют лидера северокорейские государственные СМИ.
Отмечается, что Ким инспектировал войска, проводившие маневры в условиях, имитирующих реальную войну.
2014https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html#google_vignette
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну
2022
"Росію буде притягнуто до відповідальності у разі вторгнення", і масштаб відповіді залежить від того, що "вона зробить", наголосив Байден. "https://www.dw.com/uk/baiden-u-razi-vtorhnennia-v-ukrainu-na-rf-chekaiut-katastrofichni-ekonomichni-sanktsii/a-60490072 Одна річ, якщо це буде незначне втручання , і нам у результаті доведеться сперечатися про те, що вчинити, а що не робити", - зазначив він
Стосовно обіцянок, так я нагадаю:
2022р Ми з Україною будемо до кінця
2023р Ми з Україною будемо скільки зможемо
2024р Вже нічого не обіцяють...
А Україна була, є та буде!
Це перш за все-КІМИ...Це і мафія--наркотики-корупція-і початки колективізму...і бізнес, і сталінські лагері-стукачі,перевірки вдома,неможливіть виїхати з міста в місто...
Це щось неймовірне.Але перевага -тоталітаризм,який тримається,не зважаючи ні на що.
Васілій Сталін мріяв стати наступником батька. Але його відсунули, попередили його втечу до Китаю, посадили до в'язниці, у психлікарню, далі він спився і помер.
А якби...???
Посилення і без того жорстокого режиму, передача влади у спадок, династія Сталіних та переростання диктатури в релігійний культ. Все те, що ми бачимо сьогодні у нещасній Північній Кореї
.Стыдные вопросы про Северную Корею / Simple questions about North Korea https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0 https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0
Стыдные вопросы про Северную Корею / Simple questions about North Korea https://www.youtube.com/watch?v=C84bzu9wXC0
Дуже інформативно.
Безкорисливе служіння людям є основою політики нашої партії.
(Корейське центральне інформаційне агентство, 6 березня, Пхеньян)
Нові 100 років чучхе сяють як безсмертна епоха, в якій велич і нескінченний потенціал політики нашої партії, яка базується на безкорисливому служінні народу, чітко відображаються у світі.
Ретельно впроваджуючи в партійній діяльності принцип «перш за все люди», наша партія ще більше зміцнила кровний зв'язок між партією та масами і зробила нашу єдність непоборною.
Трудова партія Кореї ще більше продемонструвала себе, як Партію-матір та закарбувала свою найдовшу історію соціалістичного правління на своєму священному шляху, що відповідає відданому служінню народу.
Політика нашої партії, орієнтована в першу чергу на людей, яка служить людям абсолютно і беззастережно, є політикою найпалкішої та палкої любові та відданості людям.
Тверда і непохитна думка нашої партії: якщо бажає народ, нехай падатимуть зірки з неба і розцвітатимуть на землі квіти.
Наша партія вважає реалізацію гідності, прав і прагнень народу найвищим пріоритетом і найпочеснішою революційною справою і всі свої мільярди доларів спрямовує на сприяння добробуту народу. Наша партія плекатиме віру та сподівання народу, як найбільше багатство революції, буде безмежно щирою у своїй місії та обов'язку та продовжуватиме свій шлях самовідданого служіння народу.
http://www.kcna.co.jp/calendar/2024/03/03-06/2024-0306-011.html