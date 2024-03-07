Ким Чен Ын приказал армии КНДР усилить подготовку к войне. ФОТО

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын побывал на военных учениях и призвал армию интенсивнее готовиться к войне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Во время посещения учебного полигона в западном регионе страны Ким заявил о необходимости более интенсивной подготовки военных "в соответствии с требованиями текущей ситуации".

"Наша армия должна… неуклонно усилить интенсивность реальных военных учений, направленных на быстрое улучшение своих боевых возможностей для полной готовности к войне", – цитируют лидера северокорейские государственные СМИ.

Отмечается, что Ким инспектировал войска, проводившие маневры в условиях, имитирующих реальную войну.

