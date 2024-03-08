УКР
Росіяни 5 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і тричі з артилерії: одна людина постраждала. ФОТОрепортаж

Упродовж 8 березні під обстрілами росіян перебували Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня 5 ударів дронами-камікадзе і 3 артобстріли прогриміли на Нікопольщині. Від ворожих атак здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Постраждала 23-річна дівчина. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Зачепило лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Нікопольщини

обстріл (30409) Нікополь (1325) Дніпропетровська область (4154)
