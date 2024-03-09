УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5069 відвідувачів онлайн
Новини Фото
800 1

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби на Херсонщині російські війська вбили жінку, поранили цивільного чоловіка та 7-річного хлопчика - поліцейські документують воєнні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, минулої доби противник завдав ударів по Херсону, Станіславу, Кізомису, Білозерці, Приозерному, Садовому, Придніпровському, Антонівці, Велетенському, Софіївці, Тягинці, Миловому, Качкарівці, Томариному, Михайлівці, Гаврилівці та Ольгівці.

У Херсонському районі внаслідок обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 45 об’єктів: 30 приватних та чотирьох багатоповерхових будинків, двох адміністративних будівель, лікарні, дитячого садочка, підприємства, автосервісу, газопроводу, двох автомобілів та гаража.

В результаті артилерійського обстрілу Ольгівки загинула 58-річна жінка та поранено 49-річного чоловіка.

У Білозерці внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено 19 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, дитячий садочок, 2 автомобілі та розподільчий газопровід.

Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині

"Вночі противник здійснив комбіновані удари з реактивних систем залпового вогню, артилерії та авіації по Корабельному району Херсона. Зафіксовано влучання ракети поблизу п’ятиповерхового будинку, в результаті чого відбулася часткова руйнація під’їзду. Поранення отримав 7-річний хлопчик, ще двох людей деблокували з пошкодженої квартири, інших мешканців оперативно евакуювали у більш безпечне місце", - нагадують у Нацполіції.

Також пошкоджено дев’ятиповерховий будинок та приміщення автосервісу.

Автор: 

обстріл (30409) Херсон (3567) Херсонська область (6121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли генерал Марченко в 2022р йшов далі, післЯ звільнення Миколаєва Зе&дерьмакі ойго відізвали , з якого-то херу . Щоб « партнери не обіделісь» , після Стамбульскоі ЗРАДИ
показати весь коментар
09.03.2024 15:18 Відповісти
 
 