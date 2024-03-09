Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби на Херсонщині російські війська вбили жінку, поранили цивільного чоловіка та 7-річного хлопчика - поліцейські документують воєнні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, минулої доби противник завдав ударів по Херсону, Станіславу, Кізомису, Білозерці, Приозерному, Садовому, Придніпровському, Антонівці, Велетенському, Софіївці, Тягинці, Миловому, Качкарівці, Томариному, Михайлівці, Гаврилівці та Ольгівці.

У Херсонському районі внаслідок обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 45 об’єктів: 30 приватних та чотирьох багатоповерхових будинків, двох адміністративних будівель, лікарні, дитячого садочка, підприємства, автосервісу, газопроводу, двох автомобілів та гаража.

В результаті артилерійського обстрілу Ольгівки загинула 58-річна жінка та поранено 49-річного чоловіка.

У Білозерці внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено 19 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, дитячий садочок, 2 автомобілі та розподільчий газопровід.

















"Вночі противник здійснив комбіновані удари з реактивних систем залпового вогню, артилерії та авіації по Корабельному району Херсона. Зафіксовано влучання ракети поблизу п’ятиповерхового будинку, в результаті чого відбулася часткова руйнація під’їзду. Поранення отримав 7-річний хлопчик, ще двох людей деблокували з пошкодженої квартири, інших мешканців оперативно евакуювали у більш безпечне місце", - нагадують у Нацполіції.

Також пошкоджено дев’ятиповерховий будинок та приміщення автосервісу.