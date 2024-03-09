Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки в Херсонской области российские войска убили женщину, ранили гражданского мужчину и 7-летнего мальчика - полицейские документируют военные преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за прошедшие сутки противник нанес удары по Херсону, Станиславу, Кизомысу, Белозерке, Приозерному, Садовому, Приднепровскому, Антоновке, Громадском, Софиевке, Тягинке, Миловому, Качкаровке, Томарино, Михайловке, Гавриловке и Ольговке.

В Херсонском районе в результате обстрелов полиция зафиксировала повреждение 45 объектов: 30 частных и четырех многоэтажных домов, двух административных зданий, больницы, детского сада, предприятия, автосервиса, газопровода, двух автомобилей и гаража.

В результате артиллерийского обстрела Ольговки погибла 58-летняя женщина и ранен 49-летний мужчина.

В Белозерке в результате обстрела из реактивных систем залпового огня повреждены 19 частных домов, 2 административных здания, детский сад, 2 автомобиля и распределительный газопровод.

Читайте также: Оккупанты не оставляют попыток штурмовать плацдарм на левобережье Херсонщины, ВСУ за сутки ликвидировали 74 оккупанта, 50 из которых - в районе села Крынки, - ОК "Південь"

















"Ночью противник совершил комбинированные удары по реактивным системам залпового огня, артиллерии и авиации Корабельного района Херсона. Зафиксировано попадание ракеты вблизи пятиэтажного дома, в результате чего произошло частичное разрушение подъезда. Ранен 7-летний мальчик, еще двое человек - деблокированы из поврежденной квартиры, других жителей оперативно эвакуировали в более безопасное место", - напоминают в Нацполиции.

Также повреждены девятиэтажное здание и помещение автосервиса.