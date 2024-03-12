Війська РФ скинули КАБ на житловий район Куп’янська, є руйнації у багатоповерхівці. ФОТО
Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.
Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.
