УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9149 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 878 4

Війська РФ скинули КАБ на житловий район Куп’янська, є руйнації у багатоповерхівці. ФОТО

Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.

Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.

Також читайте: Рашисти вперше вдарили по Куп’янську КАБами з касетними зарядами, - ОВА

Вклучання авіабомби в Куп'янську
Вклучання авіабомби в Куп'янську
Вклучання авіабомби в Куп'янську
Вклучання авіабомби в Куп'янську

Автор: 

бомбардування (348) ДСНС (5255) КАБ (425) Куп’янськ (867)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.03.2024 07:07 Відповісти
Донать, а не чекай.
показати весь коментар
12.03.2024 07:18 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.03.2024 07:23 Відповісти
Донбас вже "звільнили"до фундаменту, зараз прийнялися за Слобожанщину?
показати весь коментар
12.03.2024 07:36 Відповісти
 
 