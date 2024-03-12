УКР
Внаслідок ракетного удару по передмістю Запоріжжя загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Вчора війська РФ завдали удару по передмістю Запоріжжя, внаслідок якого загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 11 березня росіяни завдали удару по Степненській сільській громаді. Попередньо, ворог використав ракети типу Іскандер-М.

"Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Запорізької області
Запоріжжя (2363) обстріл (30503) Запорізька область (3991)
такі новини для багатьох це просто новини, ні про що..., вони не торкають, серце не крається..., але це люди, наші люди, вони вмирають, тому що комусь просто хочеться нас вбивати..., нас винищують мовчки, методично, безжально..., а поруч читаєш новини про нескінчені дебати, якісь роздуми про те, що нам не треба давати, наприклад, тауруси вже в 100500 раз..., це вже може призвести до якогось психічного розладу, тому що не розумієш, в якому світі живеш, що люди чомусь змовились не "дивитись вгору" замість робити хоч щось для свого й нашого порятунку...
12.03.2024 11:34 Відповісти
 
 