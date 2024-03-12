Внаслідок ракетного удару по передмістю Запоріжжя загинув чоловік. ФОТОрепортаж
Вчора війська РФ завдали удару по передмістю Запоріжжя, внаслідок якого загинув чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, 11 березня росіяни завдали удару по Степненській сільській громаді. Попередньо, ворог використав ракети типу Іскандер-М.
"Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.
