Доба на Харківщині: атака "шахедів" на Харків та Ізюм, обстріли Куп’янська та Вовчанська. ФОТОрепортаж

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаудари ворог наносив по Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції Харківської області, о 03:56 Харків атакували ворожі БпЛА.

"Пошкоджено приватне домоволодіння в Шевченківському районі (влучання у присадибну ділянку біля будинку)", - йдеться в повідомленні.

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Близько 05:10 внаслідок влучання ракети з ЗРК С-300 пошкоджено адмінбудівлю на території лісопосадки в Шевченківському районі.

Також вранці, близько 4 години, ворожі безпілотники атакували Ізюм та Куп'янськ. У поліції повідомили, що біля Ізюма сили ППО збили два ворожих БпЛА, один влучив у нефункціонуючу споруду. У Куп'янську внаслідок атаки горів сухостій.

Великий Бурлук ворог атакував керованими авіабомбами та трьома БпЛА, пошкоджено домоволодіння, територія лікарні, лісництво. Вночі російські загарбники обстріляли Лозову, пошкоджено будинок та господарчі споруди. Також безпілотниками зранку було атаковане селище Кегичівка, пошкоджені будинки.

Обстріли 13 березня

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів

Внаслідок артобстрілу с. Вовчанські Хутори два приватні будинки та дві автівки. БЗ БпЛА ворог вдарив по с. Вільча, постраждалих немає. Куп'янськ росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган", пошкоджені приватні домоволодіння, горіла лісосмуга. У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок артобстрілу калібром 122 мм пошкоджені приватні домоволодіння.

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Упродовж 13 березня ворог обстрілював Вовчанськ з артилерії, завдав три авіаудари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджено і зруйновано щонайменше 15 житлових будинків, магазини, господарчі споруди, три багатоповерхівки.























