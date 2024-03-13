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Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську: одна людина постраждала, пошкоджено будинки та торговельні об’єкти. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого бомбардування Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень 13 березня росіяни завдали авіаудару по середмістю Вовчанська Харківської області. В результаті бомбардування сталися руйнації житлових будинків та магазину. Також пошкоджені поруч розташовані п'яти- та двоповерхові будівлі, торговельні об'єкти. У житловому будинку сталася пожежа на площі 5 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську
Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську

Як зазначається, співробітники ДСНС та Нацполіції провели обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель. За попередніми даними, одна особа постраждала.

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Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську
Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську

У ДСНС додали, що на місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу ДСНС.

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Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську
Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську
Наслідки авіаудару РФ по Вовчанську

Автор: 

обстріл (29037) Харківщина (6054) Вовчанськ (436)


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БЛИН, А ДЕ Ф16 ? Вже середина березня
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13.03.2024 18:56 Відповісти
 
 