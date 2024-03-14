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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти від ранку обстрілюють Нікополь: постраждали 5 осіб, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Російські військові від самого ранку завдають ударів по Нікополю, є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від ранку ворог гатить по Нікополю. В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно.

Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти п’ять разів за день атакували Нікопольщину. У Кривому Розі кількість постраждалих збільшилася до 49 осіб

Наслідки обстрілу Нікополя

Також він повідомив, що в місті пошкоджено кілька багатоповерхівок та міську інфраструктуру. Інформація уточнюється.

Також дивіться: Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 4. ФОТО

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Автор: 

обстріл (29037) Нікополь (1231) Дніпропетровська область (3839)


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