Окупанти від ранку обстрілюють Нікополь: постраждали 5 осіб, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Російські військові від самого ранку завдають ударів по Нікополю, є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від ранку ворог гатить по Нікополю. В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно.



Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Також він повідомив, що в місті пошкоджено кілька багатоповерхівок та міську інфраструктуру. Інформація уточнюється.

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