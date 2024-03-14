Окупанти від ранку обстрілюють Нікополь: постраждали 5 осіб, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Російські військові від самого ранку завдають ударів по Нікополю, є постраждалі та пошкодження.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Від ранку ворог гатить по Нікополю. В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно.
Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що в місті пошкоджено кілька багатоповерхівок та міську інфраструктуру. Інформація уточнюється.
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