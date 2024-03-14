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Вибухотехніки Нацполіції отримали обладнання для розмінування від Німеччини. ФОТОрепортаж

14 березня, відбулася передача міжнародної гуманітарної допомоги від Федерального відомства кримінальної поліції ФРН для Управління вибухотехнічної служби Національної поліції та експертної служби МВС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Допомога Нацполіції від Німеччини

Серед майна, яке передали німецькі партнери – набори для знешкодження малих та середніх вибухових пристроїв, ріжучі заряди, рентген-системи та матеріали для них, криміналістичні валізи, портативні освітлювальні системи, бронежилети, принтери, вибухозахисні костюми. Серед новинок, які передали німецькі колеги – підводний дрон.


Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини

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Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини

Отриману техніку передадуть для вибухотехнічних підрозділів, у першу чергу, прифронтових регіонів.

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Автор: 

Німеччина (7470) Нацполіція (15264) розмінування (1000) сапер (204)


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може, і Таураси отримали? Ну, так, Шольц пистів-пистів, але відправив... Таке можливо?
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14.03.2024 23:42 Відповісти
Вибухотехніки Нацполіції отримали обладнання для розмінування від Німеччини - може, краще так: Вибухотехніки Нацполіції отримали обладнання від Німеччини для розмінування. Бо виходить, що розміновуємось від Німеччини. Ну, може і так...
показати весь коментар
15.03.2024 11:25 Відповісти
 
 