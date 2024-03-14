Вибухотехніки Нацполіції отримали обладнання для розмінування від Німеччини. ФОТОрепортаж

14 березня, відбулася передача міжнародної гуманітарної допомоги від Федерального відомства кримінальної поліції ФРН для Управління вибухотехнічної служби Національної поліції та експертної служби МВС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Серед майна, яке передали німецькі партнери – набори для знешкодження малих та середніх вибухових пристроїв, ріжучі заряди, рентген-системи та матеріали для них, криміналістичні валізи, портативні освітлювальні системи, бронежилети, принтери, вибухозахисні костюми. Серед новинок, які передали німецькі колеги – підводний дрон.









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Отриману техніку передадуть для вибухотехнічних підрозділів, у першу чергу, прифронтових регіонів.

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