Унаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві, - Мінкульт. ФОТОрепортаж
Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння уламків ракети, яку випустила Російська Федерація, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу.
Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зокрема, вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.
"У найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах", - додали в мінкульті.
Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється.
