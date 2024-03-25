УКР
Унаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві, - Мінкульт. ФОТОрепортаж

Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння уламків ракети, яку випустила Російська Федерація, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зокрема, вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.

Атака на Київ

"У найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах", - додали в мінкульті.

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється.

