Працівників автотранспортних компаній, які готували ракетні удари по локаціях Сил оборони, затримано у Херсоні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чотирьох працівників місцевих автотранспортних компаній, які готували серію обстрілів місць тимчасового базування Сил оборони у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Херсоні затримали російську групу інформаторів, яка готувала нову серію повітряних обстрілів міста.

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Для виконання ворожого завдання кожен з них діяв за чітко визначеним "функціоналом". Так, наприклад, двоє фігурантів – водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку "потрібних" об’єктів. Також зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів, щоб "втемну" дізнатися про ворожі "прильоти" та їхні наслідки", - йдеться в повідомленні.

Всю інформацію зловмисники передавали керівниці групи, яка далі передавала її воєнній розвідці РФ. Комунікацію з окупантами дистанційно підтримувала через "зв’язкового" з лівобережжя Херсонщини.

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Розвідувальну інформацію загарбники планували врахувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту. Ворожих інформаторів своєчасно викрили та задокументували їхню розвідувальну активність. Одночасно було проведено заходи для убезпечення особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі.

Під час обшуків за адресами проживання інформаторів РФ виявлено кремлівську символіку, шеврони росгвардії та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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