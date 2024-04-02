УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8409 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 798 18

Працівників автотранспортних компаній, які готували ракетні удари по локаціях Сил оборони, затримано у Херсоні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чотирьох працівників місцевих автотранспортних компаній, які готували серію обстрілів місць тимчасового базування Сил оборони у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Херсоні затримали російську групу інформаторів, яка готувала нову серію повітряних обстрілів міста.

Читайте: Шпигувала за управлінням Служби безпеки та коригувала ракетні удари по Запоріжжю: СБУ затримала агентку ФСБ. ФОТОрепортаж

Для виконання ворожого завдання кожен з них діяв за чітко визначеним "функціоналом". Так, наприклад, двоє фігурантів – водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку "потрібних" об’єктів. Також зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів, щоб "втемну" дізнатися про ворожі "прильоти" та їхні наслідки", - йдеться в повідомленні.

Всю інформацію зловмисники передавали керівниці групи, яка далі передавала її воєнній розвідці РФ. Комунікацію з окупантами дистанційно підтримувала через "зв’язкового" з лівобережжя Херсонщини.

Також читайте: Працівник "Укрзалізниці" готував ракетний удар по залізничній лінії на півночі України, російського агента затримано, - СБУ. ФОТО

Розвідувальну інформацію загарбники планували врахувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту. Ворожих інформаторів своєчасно викрили та задокументували їхню розвідувальну активність. Одночасно було проведено заходи для убезпечення особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі.

Під час обшуків за адресами проживання інформаторів РФ виявлено кремлівську символіку, шеврони росгвардії та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ поблизу Кривого Рогу, - СБУ. ФОТО

Затримання агентів
Затримання агентів
Затримання агентів
Затримання агентів
Затримання агентів

Автор: 

СБУ (12809) Херсон (3354) шпигунство (990)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Розстрілять!
Гниль парашна Україні не аотрібна!
показати весь коментар
02.04.2024 12:19
+16
Багато хто загинув за український Херсон, а ці гниди живуть за Рашку.
показати весь коментар
02.04.2024 12:24
+10
Теперь их оштрафуют. Может даже на учет в полицию поставят.
показати весь коментар
02.04.2024 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь их оштрафуют. Может даже на учет в полицию поставят.
показати весь коментар
02.04.2024 12:19 Відповісти
Розстрілять!
Гниль парашна Україні не аотрібна!
показати весь коментар
02.04.2024 12:19 Відповісти
Мовчіть. Бо набіжять противники смертної кари в Україні з прокляттями. Хоча, як мені здається. вони не противники смертної кари, а звичайні ************* які хвилюються за агентуру.
показати весь коментар
02.04.2024 12:42 Відповісти
Багато хто загинув за український Херсон, а ці гниди живуть за Рашку.
показати весь коментар
02.04.2024 12:24 Відповісти
З кожним таким випадком мої гуманістичні переконання все більше нівелюються. Я завжди був і залишаюся досі противником смертної кари. Але такі потолочі можуть колись це змінити.
показати весь коментар
02.04.2024 12:26 Відповісти
На обмін їх треба!Наші хлопці і дівчата там страждають в неволі,а Ви знищити!!!
показати весь коментар
02.04.2024 12:43 Відповісти
Вони московітам вже непотрібні, це відпрацьований матеріал.
показати весь коментар
02.04.2024 15:05 Відповісти
Розумієте, пане Василю, ми їм віддаємо відгодованих і цілих, які одразу ж мобілізуються у кацапську армію і потрапляють га фронт. Вони нам віддають виснажених, хворих, часто зламаних, яким потрібна реабілітація. І не факт, що ця реабілітація допоможе-дехто помирає після полону, так і не поборовши незворотні процеси. Тому обмін має бути хоча б рівноцінним - здорових на здорових, або скалічених на скалічених.
показати весь коментар
02.04.2024 15:24 Відповісти
Шо, и никто при задержании не бежал? Сопротивления не оказывал? Даже не отстреливался? Да, тогда точно получат штраф или условно...может быть...
показати весь коментар
02.04.2024 12:26 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 12:33 Відповісти
Сидят, стоят, сложив руки, а не валяются в луже из своей крови...слишком мягкое отношение у нас к этим предателям.
показати весь коментар
02.04.2024 12:46 Відповісти
Отрезать ступню, чтобы никогда больше не были работниками автотранспортной компании....
показати весь коментар
02.04.2024 13:10 Відповісти
Розвішати цих п..сів на стовпах, щоб бачили інші зрадникі
показати весь коментар
02.04.2024 13:10 Відповісти
А что это уже не предательство, не пособничество врагу?
Теперь это называется несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану?
Странно однако!
показати весь коментар
02.04.2024 13:19 Відповісти
Чому вухо не відрізали ? не порядок , агентурна сітка буде збільшуватись.
показати весь коментар
02.04.2024 16:09 Відповісти
Отвезите их в Херсон , поставте на центральной площади , расскажите людям что они делали , и идите пить кофе. Нахрен это гуманизм к таким шакалам. Теперь это гавно в тюрьме ещё кормить будут , за государственный счёт.
показати весь коментар
03.04.2024 00:17 Відповісти
До звезды дверца. Верещучка разминирвала Чонгар и ничего. Басалаева слила производителей и тоже ничего. Очередные постановы дешевые
показати весь коментар
03.04.2024 08:51 Відповісти
 
 