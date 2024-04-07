Захищаючи Україну, загинув командир 2-ї роти 2-го стрілецького батальйону ім. Тараса Бобанича Сергій Коновал (Норд). ФОТО

Вчора, 6 квітня, захищаючи Україну, загинув пластун Сергій Коновал (Норд) - командир 2-ї роти 2-го стрілецького батальйону ім. Тараса Бобанича "Хаммера", який діє в складі 67-ї окремої механізованої бригади, створеної на базі ДУК "Правий сектор".

Про це повідомляють у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Побратим Богдан Бутковський написав: "Сергій з юних років всіма доступними методами займався вишкільною і культурно просвітницькою діяльністю. З початку повномасштабної війни, він, як досвідчений атовець пішов на фронт… Про такого командира можна тільки мріяти! Якби всі командири були такими, як Норд, ми б вже вигнали ворогів з України".

У публікації зазначається, що Сергій був членом пластового куреня Орден Хрестоносців.

Народився у 1992 році в Тернополі, вихованець Тернопільський Пласт. Учасник Революції Гідності. На фронті з березня 2014 року. Лікар, ще студентом воював парамедиком у Щасті, Станиці Луганській, Пісках в складі Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри • Hospitallers Paramedics.

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З лютого 2022 року брав участь в бойових діях на Київщині, Харківщині, Донеччині. Разом зі своєю ротою обороняв Бахмут. Відзначений Президентом України орденом "За мужність". Лиш кілька місяців тому одружився з волонтеркою Ольгою Данченко. Співчуття близьким та рідним. Вічна слава Героєві.