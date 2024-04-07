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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув командир 2-ї роти 2-го стрілецького батальйону ім. Тараса Бобанича Сергій Коновал (Норд). ФОТО

Вчора, 6 квітня, захищаючи Україну, загинув пластун Сергій Коновал (Норд) - командир 2-ї роти 2-го стрілецького батальйону ім. Тараса Бобанича "Хаммера", який діє в складі 67-ї окремої механізованої бригади, створеної на базі ДУК "Правий сектор".

Про це повідомляють у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Побратим Богдан Бутковський написав: "Сергій з юних років всіма доступними методами займався вишкільною і культурно просвітницькою діяльністю. З початку повномасштабної війни, він, як досвідчений атовець пішов на фронт… Про такого командира можна тільки мріяти! Якби всі командири були такими, як Норд, ми б вже вигнали ворогів з України".

У публікації зазначається, що Сергій був членом пластового куреня Орден Хрестоносців.

Народився у 1992 році в Тернополі, вихованець Тернопільський Пласт. Учасник Революції Гідності. На фронті з березня 2014 року. Лікар, ще студентом воював парамедиком у Щасті, Станиці Луганській, Пісках в складі Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри • Hospitallers Paramedics.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув воїн із Луганщини Максим Радуш. ФОТО

Загиблий воїн Сергій Коновал

З лютого 2022 року брав участь в бойових діях на Київщині, Харківщині, Донеччині. Разом зі своєю ротою обороняв Бахмут. Відзначений Президентом України орденом "За мужність". Лиш кілька місяців тому одружився з волонтеркою Ольгою Данченко. Співчуття близьким та рідним. Вічна слава Героєві. 

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втрати (4396)


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Топ коментарі
+30
Каких людей мы теряем!!!!
Пассионарных
Идейных
Настоящих патриотов
А в это время у Владимира Александровича
Бесконечный ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
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07.04.2024 15:46
+24
ЧОМУ ? немає слів , сльоза і розпач. Уклін за справжнього сина
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07.04.2024 15:50
+21
Герою Слава !!! 🙏 Господи, пробачь нам, 19 р!
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07.04.2024 15:46
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Каких людей мы теряем!!!!
Пассионарных
Идейных
Настоящих патриотов
А в это время у Владимира Александровича
Бесконечный ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
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07.04.2024 15:46 Відповісти
Так це 73% треба дякувати що обрали малороса у мішку.
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07.04.2024 15:56 Відповісти
Одне но, він не кіт, а руснявий малорос.
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07.04.2024 16:27 Відповісти
Он для меня - абсолютный совок
Малоросс - это для него много
Он сын своего отца
Который ну точно бывший сотрудник КГБ
А у сотрудников КГБ дети по определению
Тоже служат в КГБ
И я уверена , что Владимир Александрович продолжил дело своего отца
И у него получилась невероятная карьера в ФСБ
ГЕРОЙ РОССИИ!
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07.04.2024 16:31 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 Господи, пробачь нам, 19 р!
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07.04.2024 15:46 Відповісти
ЧОМУ ? немає слів , сльоза і розпач. Уклін за справжнього сина
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07.04.2024 15:50 Відповісти
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07.04.2024 17:01 Відповісти
Справа його не буде похована! Герою Слава!
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07.04.2024 18:53 Відповісти
Світла памʼять Герою України ...😪😪😪
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07.04.2024 22:43 Відповісти
 
 