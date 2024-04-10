Наслідки російського удару по селу Липці на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вдень російські окупанти завдали удару по селі Липці на Харківщині. Загинули 3 цивільні особи.

Як передає Цензор.НЕТ, наслідки російського обстрілу оприлюднив глава ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні російські окупанти завдали удару по селу Липці на Харківщині, внаслідок чого загинули 3 особи.

Загарбники пошкодили приміщення аптеки та крамниці.

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