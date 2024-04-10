Наслідки російського удару по селу Липці на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вдень російські окупанти завдали удару по селі Липці на Харківщині. Загинули 3 цивільні особи.
Як передає Цензор.НЕТ, наслідки російського обстрілу оприлюднив глава ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні російські окупанти завдали удару по селу Липці на Харківщині, внаслідок чого загинули 3 особи.
Загарбники пошкодили приміщення аптеки та крамниці.
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stels400
показати весь коментар10.04.2024 16:50 Відповісти Мені подобається 5
Sergey Shtepa
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Владимир Елисеев
показати весь коментар10.04.2024 18:01 Відповісти Мені подобається 0
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