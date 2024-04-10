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Новини Фото Війна
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Наслідки російського удару по селу Липці на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вдень російські окупанти завдали удару по селі Липці на Харківщині. Загинули 3 цивільні особи.

Як передає Цензор.НЕТ, наслідки російського обстрілу оприлюднив глава ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні російські окупанти завдали удару по селу Липці на Харківщині, внаслідок чого загинули 3 особи.

Загарбники пошкодили приміщення аптеки та крамниці.

Дивіться: Прикордонники знищили два ворожі "Урали" на Харківщині. ВIДЕО

Обстріл Липців
Обстріл Липців
Обстріл Липців
Обстріл Липців

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054)


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Вдарити по прикордоннисм селах рашки.Третій рік війни там ворог вони нас нищать бл"дь коли це вже дійде?Скільки потрібно загинути щоб ми почали думати головою а не сракою ?Мені насрати що скаже світ бо світ не вбивають.
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10.04.2024 16:50 Відповісти
"Обстріляли" - це насправді 2 КАБи прилетіло. Загинули 2 продавщиці магазину "Посад", якого більше немає, та дівчинка 14 років. У небі купа ********* Зал, Суперкамів та Орланів, ЯКИХ НІХТО НЕ ЗБИВАЄ, знімають собі спокійно наслідки своєї атаки та шукають собі нові цілі. Цього не було б, якби сюди прихнали хоч на один день один Avenger з під Києва...
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10.04.2024 17:05 Відповісти
💯
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10.04.2024 18:01 Відповісти
 
 