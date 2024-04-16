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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено житлові будинки, зруйновано будівлю підприємства. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли населені пункти прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 25 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено чотири багатоквартирних житлових будинки, п’ять приватних житлових будинків, легковий автомобіль, знищено господарчу будівлю.

Крім того, руйнувань зазнала будівля підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, завдали авіаудару та скинули авіабомбу. Зафіксовано 8 вибухів

Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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Сумщину та Харківщину зносять..зачищають під наступ....А що найвеличнійший?..
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16.04.2024 16:24 Відповісти
 
 