Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено житлові будинки, зруйновано будівлю підприємства. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби окупанти обстріляли населені пункти прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 25 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено чотири багатоквартирних житлових будинки, п’ять приватних житлових будинків, легковий автомобіль, знищено господарчу будівлю.
Крім того, руйнувань зазнала будівля підприємства.
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Oleg Makarthur
показати весь коментар16.04.2024 16:24 Відповісти Мені подобається 0
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