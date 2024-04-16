Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено житлові будинки, зруйновано будівлю підприємства. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли населені пункти прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 25 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено чотири багатоквартирних житлових будинки, п’ять приватних житлових будинків, легковий автомобіль, знищено господарчу будівлю.

Крім того, руйнувань зазнала будівля підприємства.

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