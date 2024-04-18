Затримано помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в окупованому Криму, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала помічника нардепа забороненої "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму. Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Шуфричу повідомили про підозру у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму.

СБУ затримала бізнес-партнера Шуфрича та повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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