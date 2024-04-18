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Затримано помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в окупованому Криму, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала помічника нардепа забороненої "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму. Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Шуфричу повідомили про підозру у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму.

СБУ затримала бізнес-партнера Шуфрича та повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Суд ще на два місяці продовжив арешт Шуфрича

Затримано помічника Шуфрича
Затримано помічника Шуфрича

Автор: 

СБУ (12809) Шуфрич Нестор (391)


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Топ коментарі
+18
А чому, хто мені скаже, на Петра Симоненка та його поплічників досі кримінальну справу не відкрито?! Це ж той самий ОПЗЖ, тільки червоний!!!
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18.04.2024 14:17
+18
хто відкриє ? їхні кореша зелені? )
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18.04.2024 14:19
+12
публічні покарання на майдані будуть?
чи відкупиться...?
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18.04.2024 14:16
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публічні покарання на майдані будуть?
чи відкупиться...?
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18.04.2024 14:16 Відповісти
Було не погано, але ми сьогодні живемо в цивілізованому світі!!!! От якби повернутися на сто років тому, це б сталося!!!
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18.04.2024 14:32 Відповісти
їбало заблюрили - то може згодом всплити в зеленій команді
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18.04.2024 15:22 Відповісти
А чому, хто мені скаже, на Петра Симоненка та його поплічників досі кримінальну справу не відкрито?! Це ж той самий ОПЗЖ, тільки червоний!!!
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18.04.2024 14:17 Відповісти
хто відкриє ? їхні кореша зелені? )
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18.04.2024 14:19 Відповісти
Він давно вже десь по Іспаніях золотой запас партії комуняк прожигає. І йому нас**та на всі ці події. Таких падлів тільки знищувати фізично треба розшукуючи по всьому світу.
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18.04.2024 14:30 Відповісти
За прикладом Ізраїлю, нам обов'язково такий підрозділ потрібен. Щоб не ржали з нас, як вони грошей натирили й потім влаштувались по всьому світу. А сцялись - читаючи новини про всілякі "нещасні випадками" з такими уродами, як вони самі.
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18.04.2024 14:43 Відповісти
Звісно шо треба так робити. Але не афіширувати це. Бо в деяких наших журналюг та посадовців ніяке лайно в гузні не тримається. Головне першому прокукурікати та отримати якийсь незрозумілий рейтинг. Тільки у кого незрозуміло...
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18.04.2024 14:51 Відповісти
Тю, звісно що не афішувати - я ж й кажу - "нещасні випадки". Й цим повинен займатись окремий підрозділ. Без всіляких пресцентрів. СМІ самі рознесуть, ще й роздують.
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18.04.2024 16:36 Відповісти
За вивезенням симоненка з мартиненком, воєнний злочинець відправив цілу команду із гру, щоб потім ним та грошима, користуватися на московії…
А Зеленський, у цей час, язика в аналТАБУ встромив і мівіни розпалену чекав від агента абдристовича, з харчеблоку ДУС …. Бо баканов, єрмак з татаровим, мабуть, мішки з піском носили на поверхи будівлі … Не до симоненка їм було… Думали про парад, шашлики, посади..
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18.04.2024 14:41 Відповісти
А ось звідки в кишені колаборантів і військових злочинців КПУ йшли шалені надприбутки!!!

Дивимось уважно за посиланням, - один з комуняк, що лишився у якості законсервованого резидента РФ на території Північних районів Житомирської області:

https://www.zhitomir.info/news_220632.html

А це все його "добрі та вірні друзі - колаборантські консерви" (інф. за посиланням нижче):

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrevlyansky.in.ua%2Fcategory%2Fosnovna-diyalnist%2Fnaukova-diyalnist%2F&h=AT0-cycuW6uiythbHmLG83GAw6C4QNh5LGyImZhA-S2S5TIt_KTSSKcfmNNnP0SGSPeAU3Sh5aT7jVRy-**************************************************************-CRzi&__tn__=R]-R&c[0]=AT2DLpkKmwNBqt2LB82mp7saX5OBy83-UYTS7FuZCFCzzjGkqoPTn_sDRAjZZmbfDKkUS6GHoBe-8*************************************-xht8GikCBNybJzFw7JSML-fSjD-W9DqxMNabvUHFmUad_u9EuIkd9cXf3j4cM9q5jCfk3xrNicwS6zVbAkqK0xw https://drevlyansky.in.ua/.../osnovna.../naukova-diyalnist/

Після цього всього, це колаборантське кодло тереба перетрусити вздовж і впоперек. Там мабуть можна буде і схрони зі зброєю знайти, і документи РФ, і рації, бо у свій час КПУ тут процвітала і чекали на регулярну армію РФ!
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18.04.2024 15:35 Відповісти
Будуть підчищати за червоними???
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18.04.2024 14:22 Відповісти
Між іншим, нещодавно писали, що віллу медведчука десь у Карпатах доглядають робітники з місцевих. А він справно платить їм зарплату. То за даною логікою медведчук фінансує ЗСУ?
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18.04.2024 14:23 Відповісти
Так. Діалектика. Те що добре нам, то правильно.
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18.04.2024 17:11 Відповісти
наташа масійчук, вихаді
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18.04.2024 14:26 Відповісти
Молоді ригоАНАЛИ, гадять в Україні, де можуть, навіть на Банковій Грушевський Інститутській…
Співпадіння… чи, я ваш вирок…?
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18.04.2024 14:32 Відповісти
спромоглись за 10 років війни
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18.04.2024 14:39 Відповісти
Це потрібно було зробити ще 2014 року, після майдану. А так соплі жували, от і прийшла біда.
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18.04.2024 14:59 Відповісти
для того, щоб це зробити навіть в 2018-му - потрібні були б неспростовні хоча би для нашого суду факти. Суду першої-другої інстанції, нагадаю, який досі укомплектований портновськими кадрами.
До речі, згадайте такого колаборанта, як Богя Колесніков, як він був заарештований і як сидів, і як вийшов.
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18.04.2024 15:28 Відповісти
ти анархіст?
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18.04.2024 15:55 Відповісти
Шпионов целая семья!
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18.04.2024 15:12 Відповісти
Дивимось уважно за посиланням, - один з комуняк, що лишився у якості законсервованого резидента РФ на території Північних районів Житомирської області:

https://www.zhitomir.info/news_220632.html

А це все його "добрі та вірні друзі - колаборантські консерви" (інф. за посиланням нижче):

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrevlyansky.in.ua%2Fcategory%2Fosnovna-diyalnist%2Fnaukova-diyalnist%2F&h=AT0-cycuW6uiythbHmLG83GAw6C4QNh5LGyImZhA-S2S5TIt_KTSSKcfmNNnP0SGSPeAU3Sh5aT7jVRy-**************************************************************-CRzi&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT2DLpkKmwNBqt2LB82mp7saX5OBy83-UYTS7FuZCFCzzjGkqoPTn_sDRAjZZmbfDKkUS6GHoBe-8*************************************-xht8GikCBNybJzFw7JSML-fSjD-W9DqxMNabvUHFmUad_u9EuIkd9cXf3j4cM9q5jCfk3xrNicwS6zVbAkqK0xw https://drevlyansky.in.ua/.../osnovna.../naukova-diyalnist/

Після цього всього, це колаборантське кодло тереба перетрусити вздовж і впоперек. Там мабуть можна буде і схрони зі зброєю знайти, і документи РФ, і рації, бо у свій час КПУ тут процвітала і чекали на регулярну армію РФ!
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Ось один з представників консерв від КПУ!

Дивимось уважно за посиланням, - один з комуняк, що лишився у якості законсервованого резидента РФ на території Північних районів Житомирської області:

https://www.zhitomir.info/news_220632.html

А це все його "добрі та вірні друзі - колаборантські консерви" (інф. за посиланням нижче):

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrevlyansky.in.ua%2Fcategory%2Fosnovna-diyalnist%2Fnaukova-diyalnist%2F&h=AT0-cycuW6uiythbHmLG83GAw6C4QNh5LGyImZhA-S2S5TIt_KTSSKcfmNNnP0SGSPeAU3Sh5aT7jVRy-**************************************************************-CRzi&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT2DLpkKmwNBqt2LB82mp7saX5OBy83-UYTS7FuZCFCzzjGkqoPTn_sDRAjZZmbfDKkUS6GHoBe-8*************************************-xht8GikCBNybJzFw7JSML-fSjD-W9DqxMNabvUHFmUad_u9EuIkd9cXf3j4cM9q5jCfk3xrNicwS6zVbAkqK0xw https://drevlyansky.in.ua/.../osnovna.../naukova-diyalnist/

Після цього всього, це колаборантське кодло тереба перетрусити вздовж і впоперек. Там мабуть можна буде і схрони зі зброєю знайти, і документи РФ, і рації, бо у свій час КПУ тут процвітала і чекали на регулярну армію РФ!
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18.04.2024 15:38 Відповісти
Коли шуфрича розстріляють ???
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18.04.2024 15:58 Відповісти
Нащо уподоблятися ? У нас смертної кари немає. Сяде, якщо сяде, на 10-15 р., з конфіскацією, теж норм.
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18.04.2024 17:13 Відповісти
Понять и простить. Назначить советником Президента.
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18.04.2024 16:00 Відповісти
 
 