Затримано помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в окупованому Криму, - СБУ. ФОТО
СБУ затримала помічника нардепа забороненої "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму. Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Шуфричу повідомили про підозру у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму.
СБУ затримала бізнес-партнера Шуфрича та повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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чи відкупиться...?
А Зеленський, у цей час, язика в аналТАБУ встромив і мівіни розпалену чекав від агента абдристовича, з харчеблоку ДУС …. Бо баканов, єрмак з татаровим, мабуть, мішки з піском носили на поверхи будівлі … Не до симоненка їм було… Думали про парад, шашлики, посади..
Дивимось уважно за посиланням, - один з комуняк, що лишився у якості законсервованого резидента РФ на території Північних районів Житомирської області:
https://www.zhitomir.info/news_220632.html
А це все його "добрі та вірні друзі - колаборантські консерви" (інф. за посиланням нижче):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrevlyansky.in.ua%2Fcategory%2Fosnovna-diyalnist%2Fnaukova-diyalnist%2F&h=AT0-cycuW6uiythbHmLG83GAw6C4QNh5LGyImZhA-S2S5TIt_KTSSKcfmNNnP0SGSPeAU3Sh5aT7jVRy-**************************************************************-CRzi&__tn__=R]-R&c[0]=AT2DLpkKmwNBqt2LB82mp7saX5OBy83-UYTS7FuZCFCzzjGkqoPTn_sDRAjZZmbfDKkUS6GHoBe-8*************************************-xht8GikCBNybJzFw7JSML-fSjD-W9DqxMNabvUHFmUad_u9EuIkd9cXf3j4cM9q5jCfk3xrNicwS6zVbAkqK0xw https://drevlyansky.in.ua/.../osnovna.../naukova-diyalnist/
Після цього всього, це колаборантське кодло тереба перетрусити вздовж і впоперек. Там мабуть можна буде і схрони зі зброєю знайти, і документи РФ, і рації, бо у свій час КПУ тут процвітала і чекали на регулярну армію РФ!
Співпадіння… чи, я ваш вирок…?
До речі, згадайте такого колаборанта, як Богя Колесніков, як він був заарештований і як сидів, і як вийшов.
https://www.zhitomir.info/news_220632.html
А це все його "добрі та вірні друзі - колаборантські консерви" (інф. за посиланням нижче):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrevlyansky.in.ua%2Fcategory%2Fosnovna-diyalnist%2Fnaukova-diyalnist%2F&h=AT0-cycuW6uiythbHmLG83GAw6C4QNh5LGyImZhA-S2S5TIt_KTSSKcfmNNnP0SGSPeAU3Sh5aT7jVRy-**************************************************************-CRzi&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT2DLpkKmwNBqt2LB82mp7saX5OBy83-UYTS7FuZCFCzzjGkqoPTn_sDRAjZZmbfDKkUS6GHoBe-8*************************************-xht8GikCBNybJzFw7JSML-fSjD-W9DqxMNabvUHFmUad_u9EuIkd9cXf3j4cM9q5jCfk3xrNicwS6zVbAkqK0xw https://drevlyansky.in.ua/.../osnovna.../naukova-diyalnist/
Після цього всього, це колаборантське кодло тереба перетрусити вздовж і впоперек. Там мабуть можна буде і схрони зі зброєю знайти, і документи РФ, і рації, бо у свій час КПУ тут процвітала і чекали на регулярну армію РФ!
Дивимось уважно за посиланням, - один з комуняк, що лишився у якості законсервованого резидента РФ на території Північних районів Житомирської області:
https://www.zhitomir.info/news_220632.html
А це все його "добрі та вірні друзі - колаборантські консерви" (інф. за посиланням нижче):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrevlyansky.in.ua%2Fcategory%2Fosnovna-diyalnist%2Fnaukova-diyalnist%2F&h=AT0-cycuW6uiythbHmLG83GAw6C4QNh5LGyImZhA-S2S5TIt_KTSSKcfmNNnP0SGSPeAU3Sh5aT7jVRy-**************************************************************-CRzi&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT2DLpkKmwNBqt2LB82mp7saX5OBy83-UYTS7FuZCFCzzjGkqoPTn_sDRAjZZmbfDKkUS6GHoBe-8*************************************-xht8GikCBNybJzFw7JSML-fSjD-W9DqxMNabvUHFmUad_u9EuIkd9cXf3j4cM9q5jCfk3xrNicwS6zVbAkqK0xw https://drevlyansky.in.ua/.../osnovna.../naukova-diyalnist/
Після цього всього, це колаборантське кодло тереба перетрусити вздовж і впоперек. Там мабуть можна буде і схрони зі зброєю знайти, і документи РФ, і рації, бо у свій час КПУ тут процвітала і чекали на регулярну армію РФ!