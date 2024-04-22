ЗСУ почали використовувати гвинтівку-мисливця за ворожими дронами BTS-12. Виробник - турецька компанія Hatsan. ФОТО

Українська армія почала використовувати проти російських безпілотників мисливські рушниці BTS-12 виробництва турецької компанії Hatsan.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на профільне турецьке видання Defense Here.

"Чотири тисячі з десяти тисяч одиниць (цих гвинтівок - ред.), замовлених українською армією, були доставлені (в Україну - ред.)", - повідомив виданню генеральний директор компанії Hatsan Бахтіяр Ташйаган.

За його словами, гвинтівка пройшла випробування безпосередньо в Україні та була затребувана після отримання позитивних результатів.

Ще 6 тисяч гвинтівок будуть відправлені в Україну відповідно до термінів постачання, додав він.

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Особливості гвинтівки BTS-12

BTS-12, приклад якого виготовлений з високоякісного синтетичного матеріалу, може рухатися вгору і вниз, а заводна головка може бути встановлена ​​праворуч або ліворуч.

Ця особливість рушниці також робить її придатною для ліворуких користувачів. Завдяки 22-мм планкам Пікатінні на корпусі та цівці можна легко встановити ніжки вилки, ліхтарики та оптику. На стволі розташовані отвори для викиду пороху, а цівка має легший і елегантний вигляд.

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