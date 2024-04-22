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ЗСУ почали використовувати гвинтівку-мисливця за ворожими дронами BTS-12. Виробник - турецька компанія Hatsan. ФОТО

Українська армія почала використовувати проти російських безпілотників мисливські рушниці BTS-12 виробництва турецької компанії Hatsan.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на профільне турецьке видання Defense Here.

"Чотири тисячі з десяти тисяч одиниць (цих гвинтівок - ред.), замовлених українською армією, були доставлені (в Україну - ред.)", - повідомив виданню генеральний директор компанії Hatsan Бахтіяр Ташйаган.

За його словами, гвинтівка пройшла випробування безпосередньо в Україні та була затребувана після отримання позитивних результатів.

Гвинтівка-мисливець BTS-12

Ще 6 тисяч гвинтівок будуть відправлені в Україну відповідно до термінів постачання, додав він.

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Особливості гвинтівки BTS-12

BTS-12, приклад якого виготовлений з високоякісного синтетичного матеріалу, може рухатися вгору і вниз, а заводна головка може бути встановлена ​​праворуч або ліворуч.

Гвинтівка-мисливець BTS-12

Ця особливість рушниці також робить її придатною для ліворуких користувачів. Завдяки 22-мм планкам Пікатінні на корпусі та цівці можна легко встановити ніжки вилки, ліхтарики та оптику. На стволі розташовані отвори для викиду пороху, а цівка має легший і елегантний вигляд.

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Автор: 

безпілотник (4148) зброя (7461) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+15
сенс у тому, шо за наявності прямих рук фпв дрон майже гарантовано знищується на дистанції 30-50м.
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22.04.2024 12:31
+8
Назва статті, дивна…
Але зміс, різний…
Головне, смерть московитам!!

Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!

Слава Україні!
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22.04.2024 12:24
+7
стріляє шротом №3
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22.04.2024 12:29
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Назва статті, дивна…
Але зміс, різний…
Головне, смерть московитам!!

Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!

Слава Україні!
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22.04.2024 12:24 Відповісти
І чим стріляє ? Сіткою,проти дрона ?
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22.04.2024 12:25 Відповісти
Та, ото ж, мисливська рушниця проти дрону. У чому сенс ?
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22.04.2024 12:29 Відповісти
сенс у тому, шо за наявності прямих рук фпв дрон майже гарантовано знищується на дистанції 30-50м.
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22.04.2024 12:31 Відповісти
Чемпіон України по стрільбі із помпової рушниці при стрільбі з цієї турецької рушниці по fpv дронах: 9 з 10 мимо. Херня, це коротше, до сраці

https://youtu.be/zIn6u3RdizY?si=nl9o6s0Dn6RzR-01
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22.04.2024 12:58 Відповісти
Це не помпа це перше. А друге, у мене така сама, я далеко не майстер спорту, але трохи стріляв. Ще до війни у мене без тренувань виходило збивати тарілку з 2-3 пострілу. Розумію що це зовсім інше, але рушниця дійсно гарна тому при тренуванні є шанс збити, враховуючи що не завжди дрон з першого разу попадає, тому в момент розвороту є шанс дістати його
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22.04.2024 13:05 Відповісти
Не порівнювай тарілку на стенді з дроном, подивись відео.Тарілка летить значно повільніше по зазделегідь відомій траєкторії. Дрон маневрує і летить зі швидкістю близько 100 км/час (вже є дрони на 150 км/час, але їх мало). На телеграмі Бутусва, нещодавно, було відео де 3 кацапів з полуавтоматичних мисливських гатять по fpv. Результат - один із лаптей 200.
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22.04.2024 13:17 Відповісти
Скажімо так - це ще додатковий шанс вижити а не вундервафля яка збиває усе.
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03.05.2024 14:37 Відповісти
ану розкажи-но "не масйтер спорту": чим відрізняються Hatsan Escort та Hatsan BTS-12 окрім того, шо друга - це напівавтоматична вунжервафля? І якшо ти шось скажеш про швидкість перезаряджання, то тоді питання про потужність обох і про те, як дійсно швидко майстер спорту може перезаряджати ту ж помпу Підказка - помпа перезаряджається в правильних руках швидше, а BTS-12 а) важча, б) складніша ( а занчить відмовлятиме частіше), в) за рахунок автоматики ще і пукалка.
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22.04.2024 15:59 Відповісти
я поясню - в bts12 у тебе 10+1 патронів, вставив магазин і забув.
Далі - коли ти вклав зброю в помпу ти не можеш заряджати тому що для пере\дозарядки тобі треба перевернути зброю догори дістати патрони з поясу. У bts12 ти просто викинув-вставив магазин тримаючи зброю вкладеною. В умовах спортивної стрільби я згоден що різниця не дуже велика, але в умовах коли ти ведеш ціль і треба наситити простір шротом - це простіше робити з bts12.

Ще один плюс - цент ваги БТС за рахунок того що це булпап знаходиться ближче до стрільця тому її простіше тримати довше, у помпи центр далі тому там важче тримати
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03.05.2024 14:34 Відповісти
ви хоч самі дивилися відео? вони там випробують різні дистанції та набої. ті 9 з 10 мимо - то на максимальній дистанції, на якій і по статичній цілі влучань майже не було. проте у випадку наближення дрону, його було збито за 3 постріли метрів за 25-30 до стрільця.
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22.04.2024 13:19 Відповісти
Було збито після купи невдалих спроб. А невдала спроба-це 200.
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22.04.2024 13:22 Відповісти
усі невдалі спроби здійснено на максимальеній відстані (>50 м), коли дрон летить паралельно стрільцю. на відстані, де навіть по статичним цілям влучань фактично не було.
а при першій же спробі прольоту дрона у напрямкау стрілья, його було збито.
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22.04.2024 13:35 Відповісти
https://t.me/ButusovPlus/9517
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22.04.2024 13:47 Відповісти
Мисливські полуавтомати і ми, і кацапи намагаємся використовувати проти дронів вже давно. Результат тужіть до нулю.
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22.04.2024 13:31 Відповісти
Та йому аби пернути.
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22.04.2024 15:20 Відповісти
то, на фронті через кожні 100м виставити бійців з такою іграшкою ?
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22.04.2024 13:04 Відповісти
на фронті в кожному підрозділі рівня взводу має бути боєць із такою рушницею. а з чим зараз на фронті сидять кожні 100м?
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22.04.2024 13:27 Відповісти
Ну можно вообще ничего не делать, конечно. Даже и не пытаться
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22.04.2024 15:11 Відповісти
стріляє шротом №3
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22.04.2024 12:29 Відповісти
По идее дробью сбивают. То есть для таких задач подойдет практически любой дробовик, а не только турецкие.
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22.04.2024 12:33 Відповісти
Ну...ця легка, дозволяє зробити 10 пострілів - непоганий варіант
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22.04.2024 12:37 Відповісти
у випадку цієї рушниці - вона булпап, що дозволяє отримати довший ствол за тих-же габаритів. + магазинне живлення дозволяє мати принаймні 10 набоїв. напівавтомат замість помпи дозволяє тримати постійну точку прицілювання. тому "майже будь-який дробовик" не підходить.
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22.04.2024 13:23 Відповісти
А на росію скільки доставлено?
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22.04.2024 12:30 Відповісти
В них давно вже ІЖи масово у війська постачають.
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22.04.2024 12:37 Відповісти
Мені цікаво, скільки продасть ця та/або інша турецька фірма. Бізнес же ж "внєпалітікі"?
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22.04.2024 12:41 Відповісти
Це мисливська зброя, вона є у вільному продажу. 25000 грн і воно ваше.
https://ibis.net.ua/products/details/ruzhe-hatsan-bts-12-kal-1276-stvol-56-sm/ тиц
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22.04.2024 12:43 Відповісти
Бізнес - сліпа істота, яка орієнтується виключно на запах грошей.
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22.04.2024 12:44 Відповісти
Гарний карамультук, магазин на 10 патронів дозволяє створити хмару свинцю.
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22.04.2024 12:33 Відповісти
ще з рік тому писав про мисливську зброю (як останній рубіж) проти дронів...
якщо цей напівавтомат дає бодай якись додатковий шанс на захист, то добре що цей шанс з'явився
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22.04.2024 12:34 Відповісти
Нарешті. Кращий спосіб знищити дрон - пошкодити фізично.
РЕБ спрацьовує далеко не завжди, проти дронів з оптоволокном - взагалі безглуздий.
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22.04.2024 12:36 Відповісти
Що це за дідугани на фото?
Їм онуків требя нянчити А не воювати.
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22.04.2024 12:37 Відповісти
Онуки ,морди від'їли і рожеві щічки..кажуть - А ти ,йди діду здихай за Україну,ти і так старий,поки ми у барах посидимо.
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22.04.2024 12:40 Відповісти
Ти ж ухилянт, в'юноша. А хто, окрім нас?
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22.04.2024 12:44 Відповісти
Не довіряю півавтоматам. Занадто вибагливі до якості набоїв. Затикнутися може в любий момент. ПОмпа краще.
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22.04.2024 12:40 Відповісти
В мене турецький напів-автомат Ата Армс і "їсть" все, за 10 років не було жодного втикання.
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22.04.2024 12:58 Відповісти
В мене був Hatsan MPA. Затикав постійно. Продав, залишив Aimguard. От помпа дійсно всеядна.

Окрім того, п/а на позиції, в глині, під дощем. Ні. В надійних руках скорострільність помпи не гірша, ніж у газовідвідної рушниці.
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22.04.2024 13:02 Відповісти
Цю проблема напів-автомат чи помпа в чаті ЦН продуктивно не вирішується. Потрібно брати відро горілки (два), оселедців (багато), вареників (багато), шинки, пива і сівши за стіл почати рішати.
А яікщо серйозно, то в ютубі є маса відео де професіонали-щброярі разом з воєнними відстрілють і патрони, і рушниці прямо по БПЛА з різних відстаней різними набоями, при вітрі різних напрямків.
Я цих відео надивився ще минулого року. Там специ видали готові результати. Не хочу тут їх озвучувати.
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22.04.2024 13:20 Відповісти
Самокрути протипоказані, а так любий магазинський патрон і ніяких проблем.
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22.04.2024 13:01 Відповісти
От з Тахо точно були проблеми.
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22.04.2024 13:03 Відповісти
Хоч вони і найдешевші на ринку, але за 10+ років не чув нарікань від автоматчиків. Був неперезаряд на деяких спецефічних патронах (спортивні, укорочені, мала навіска). От помпа проти швидкісної цілі не годиться, бо після кожного пострілу збивається приціл, вона і на полюванні не популярна через це.
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22.04.2024 13:18 Відповісти
М4S90 будь-яку помпу зробить... жере будь-який патрон! хатсан дешева іграшка порівняно з нею!
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22.04.2024 13:26 Відповісти
Ну й коштує 120 т.))) Але зангальний принцип дії що у бенеллі, що у хатсана однаковий. Один екстрактор, а газовідвідний отвір так само може забиватися.
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23.04.2024 09:25 Відповісти
точно так! все дуже погано i саме тому М4S90 перебуває на озброєнні армії США. ви ним користувалися, який настріл, як багато разів чистили?в М4S90 два газовідвода, якi по інструкції треба чистити раз на 5000 пострілів! при виході з ладу одного ви цього навіть не помітите!

помпа краще чи дешевше? питання риторичне)))
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23.04.2024 09:52 Відповісти
Ну так - б"є на 120 м - дрони може збивати
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22.04.2024 12:40 Відповісти
Максимум 70, якщо повезе.
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22.04.2024 13:37 Відповісти
Слабеньке?
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22.04.2024 13:39 Відповісти
Ні, просто гладкоствол так працює.
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22.04.2024 13:52 Відповісти
Да! - то це мисливець мене дурив - шо з ружа можна втулити на 120м
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22.04.2024 13:58 Відповісти
Кулею - так (100 м), шротом і дробом - ні.
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22.04.2024 14:01 Відповісти
Ні - я за дріб - бо кулями иого замахаєшся збивати - дурять православних
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22.04.2024 14:04 Відповісти
Мені колись в 80-х дали шмальнути з рушниці виготовленої десь в 30-х роках минулого століття, точно звичайно ніхто не міряв, але зграю качок дістав метрів під 150. Лупив по зраї, яка пізно ввечорі сідала на нещодавно обмолочене поле, позбирали трофеї лише зранку, як розвиднілось, качок знаходили і за 200м. Пам'ятаю незвично довгий ствол з помітним на око, значним звуженням, знатоки кажуть що утятниця, але точно не знаю.
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22.04.2024 21:50 Відповісти
Двухстульежопые. Сколько они на нашем зерне заработают? Фьючерсы подписаны оружие пошло. Украинцев, точнее сирот, жалко Очень!!!!!!
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22.04.2024 12:48 Відповісти
Це не гвинтівка!!!! Це гладкоствольна рушниця!!! Для стрільби дробовими патронами!!! В принципі з неї при вмінні стріляти можна уразити дрон дрібним дробом (наприклад N7 на відстані до 50метрів. Хто мисливець той мене зрозуміє.
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22.04.2024 13:06 Відповісти
В ютубі є маса відео де професіонали-зброярі разом з воєнними відстрілють і патрони різні, і рушниці різні прямо по БПЛА з різних відстаней різними набоями, при вітрі різних напрямків.
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22.04.2024 13:22 Відповісти
Я мабуть перший почав писати в неті, бо раніше не бачив таких пропозицій, що для боротьби з дронами потрібні мисливські рушниці в кожне відділення. Отримував шквал критики і просто скептичні коменти, потім хлопці з передової виклали відео, що реально збивають з десь підібраної старенької (38-року) одностволки і ось нарешті... Але й тут наші завхози з МО напартачили - ця короткоствольна пукалка годиться для початківців і самозахисту, в неї короткий бій. Так, магазин на десять патронів і скорострільність дають можливість індивідуального захисту бійця - підбити атакуючий дрон-камікадзе на вістані 30-50м, але це все. Потрібні рушниці з дальнім боєм, тобто з довшим стволом, добре утятниці, які дозволять збивати дрони на відстані 100 - 150м, а це вже можливість прикрити від камідзе всю позицію і збивати дрони зі скидами, розвідувальні та корегувальники.
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22.04.2024 13:10 Відповісти
Не вийде таке. Нажаль. Універсальна зброя для фпв та скидів неможлива. В контексті того, що це переносна зброя для солдата.
Якась стаціонарна автоматична, керована компом - так.
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22.04.2024 13:15 Відповісти
треба, щоб у кожного солдата був сіткомет, або кілька штук їх.
На великій дистанції він не дістає, але в межах до 10 метрів зіб'є дрон з імовірністю в кілька разів кращою, ніж помповик. До речі, чув, що є в'язана, але картеч. Теоретично ******* матеріали можуть дозволити зробити "в'язану" 00 або нуль чи навіть 1 чи меншу...
Або треба якийсь барабанний сіткомет десь на 5-6 сіток
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22.04.2024 14:38 Відповісти
сіткомет працює в чистому полі, а не в посадках
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22.04.2024 21:18 Відповісти
мало того - взяли вундервафлю за дохіра грошей, замість звичайної попми. На лице відкати на контракті з Хатцаном
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22.04.2024 15:54 Відповісти
Згоден на всі 100 - картечь з 50 метрів має давати непоганоу раду кацапським міні дронам.
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23.04.2024 13:32 Відповісти
Може я не правий, але мабуть ні, бо картеч потужно та втрата дальності, думаю шрот 3 чи 4-й номер краще - летить далі і кількість дробин в патроні більша, а значить більші шанси поцілити. Потрібно експерементувати, - які пошкодження, яким шротом, на якій дальності, щоб розуміти що краще взяти на озброєння для забезпечення максимально-можливого збиття різних дронів
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23.04.2024 22:06 Відповісти
Оху#нний прилад. Деякі бійці вже давно експлуатують, але по штатів положен АК, тож це була проблема.
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22.04.2024 13:12 Відповісти
Нарешті позитивна новина.
IMHO:
Єдина дійсно ефективна (ціна/якість) індивідуальна зброя проти FPV-дронів!
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22.04.2024 13:14 Відповісти
ох турки и впарили..прям охотник на дронов!!)))
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22.04.2024 13:24 Відповісти
Як практично застосовувати цю зброю? Це має бути у кожного як доповнення до основного автомата чи на кожне відділення, скажімо, один з антидроновою рушницею? Бо вражає вона вже коли дрон практично атакує. З дуже короткої дистанції.
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22.04.2024 13:32 Відповісти
О-о-о, якщо ця вундервафля обладнана навіть "заводною головкою" то це інша справа...
Завів і сиди пали люльку...
Редактори, вникніть в тему!
Люди добрі, на каналі про мисливську та спортивну зброю "Ібіс", Віталій Педченко, чемпіон України і неодноразовий призер чемпіонатів Європи, в умовах відкритого стрілецького тиру, без мандражу бути ураженим (дрон літав пустий), та маючи гігантський практичний настріл, не зміг попасти 9-ть. з десяти спроб. І це людина яка ЩОДНЯ стріляє в основному по динамічних цілях і в русі.
То що тоді говорити про солдата, який в умовах бою повинен бути практично зенітником та дивитись не де знаходиться ворог а в небо. Куди він влучить??
Я ще зрозумів би якби дробову рушницю використовували штурмовики в окопах (з картеччю було б ефективно), але по малих швидких і маневрених дронах...
Але ж кошти хтось освоїв...
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22.04.2024 13:55 Відповісти
Можливо простіше булоб все-таки Реби закупити, ні, не той вихлоп?
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22.04.2024 14:00 Відповісти
Ну прилетить дрон, працюючий на нестандартній частоті - що будеш з цим РЕБом робити?
А так ще одна можливість збити.
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22.04.2024 14:21 Відповісти
що значить на нестандартній частоті??? Чи ти думаєш, ту частоту прямо в окопі підкручують??
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22.04.2024 15:02 Відповісти
Поміняти плати передатчика і приймача - справа декількох хвилин, але то для спеціаліста.

Неспеціаліст просто візьме інший дрон, на інші частоти.

В цьому наші більш оперативні, ніж русня, яка штампує дрони десятками тисяч, але не може в них нічого змінити через бюрократію із затвердженням змін через їхне МінНападу, із сотнями бумаг і підписів на кожне нововведення.
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22.04.2024 16:24 Відповісти
Гладкоствольная винтовка 12-го калибра . Редакторам премию за изобретение .
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22.04.2024 14:14 Відповісти
Той хто вміє стріляти бекаса, той девʼяткою попаде. Доречі бекас по англійськи-snipe. Назва цього птаха нічого не нагадує😉
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22.04.2024 14:15 Відповісти
Чи багато на фронті мисливців за бекасами та майстрів спорту по стендовій стрильбі?? 100? чи 500? То для чого 10 000 рушниць?
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Тоді ще і крила треба з Туреччини завозити, щоб підлітати до дронів на відстань 50-80 метрів
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22.04.2024 15:01 Відповісти
Є САЙГА з 20-ти зарядним барабаном американського виробництва!
Дешево, сердито і багатозарядно!
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22.04.2024 15:38 Відповісти
Ви прікалуетеся? Знову відкати? Нахіба цей шлак напівавтоматичний за 25 к грн? Чому не можна було купити той же ш Hatsan Escort на 51 см на 10 000 грн навішати чок чи якусь навісну хню і лупити дробинами чи свинцем? І буде та ружбайка і потужна і простіша. Явно відкати на дорожчих напіватоматах
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22.04.2024 15:52 Відповісти
Турки давним давно купили ліензію на помпу Маверік так що з якістю все ок. В роки війни американці проводили для всіх літунів стрілецьку підготовку на стендах і спарки кулеметів замінили на спарки дробовиків для стрільби по швидкісних рухомих мішенях. Разом з бомберами А 20 в срср привезли декілька стендів, але їх порахували розкішю . Ідея була бритів - стрільба по тарілках. Так що досвід давній і ефективний.
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23.04.2024 01:45 Відповісти
Реалістично дрона може збити Гепард з радаром чи Скайнекс з оптичною голівкою. Дробовик з статті - майже 100% до сраки цокалка.
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23.04.2024 07:24 Відповісти
Як би ти до купи не тулив Орлани і FPV дрони з Шахедами, то було б файно.
Орлани і Шахеди стеля біля кілометра висоти, міні дрони і дрони камікадзе атакують з десятка метрів висоти, різниця є ?
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23.04.2024 13:28 Відповісти
А ти багато збив дронів з дробовика? Я дивився дослідження - людей, які вправно стріляють по тарілкам попросили постріляти по дронам. Оскільки дрон летить зі швидкісттю 100-120 км на годину - в нього можна влучити хіба що випадково з такої зброї. Я думаю, що ніякого ефекту така стрільба не матиме.
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01.05.2024 19:24 Відповісти
Наскільки зрозумів дрони непогано знищувати катреччю з мисливської зброї.
Думаю це дешевше і габарити менщі.
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23.04.2024 13:26 Відповісти
 
 