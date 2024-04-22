ЗСУ почали використовувати гвинтівку-мисливця за ворожими дронами BTS-12. Виробник - турецька компанія Hatsan. ФОТО
Українська армія почала використовувати проти російських безпілотників мисливські рушниці BTS-12 виробництва турецької компанії Hatsan.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на профільне турецьке видання Defense Here.
"Чотири тисячі з десяти тисяч одиниць (цих гвинтівок - ред.), замовлених українською армією, були доставлені (в Україну - ред.)", - повідомив виданню генеральний директор компанії Hatsan Бахтіяр Ташйаган.
За його словами, гвинтівка пройшла випробування безпосередньо в Україні та була затребувана після отримання позитивних результатів.
Ще 6 тисяч гвинтівок будуть відправлені в Україну відповідно до термінів постачання, додав він.
Особливості гвинтівки BTS-12
BTS-12, приклад якого виготовлений з високоякісного синтетичного матеріалу, може рухатися вгору і вниз, а заводна головка може бути встановлена праворуч або ліворуч.
Ця особливість рушниці також робить її придатною для ліворуких користувачів. Завдяки 22-мм планкам Пікатінні на корпусі та цівці можна легко встановити ніжки вилки, ліхтарики та оптику. На стволі розташовані отвори для викиду пороху, а цівка має легший і елегантний вигляд.
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Але зміс, різний…
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https://youtu.be/zIn6u3RdizY?si=nl9o6s0Dn6RzR-01
Далі - коли ти вклав зброю в помпу ти не можеш заряджати тому що для пере\дозарядки тобі треба перевернути зброю догори дістати патрони з поясу. У bts12 ти просто викинув-вставив магазин тримаючи зброю вкладеною. В умовах спортивної стрільби я згоден що різниця не дуже велика, але в умовах коли ти ведеш ціль і треба наситити простір шротом - це простіше робити з bts12.
Ще один плюс - цент ваги БТС за рахунок того що це булпап знаходиться ближче до стрільця тому її простіше тримати довше, у помпи центр далі тому там важче тримати
а при першій же спробі прольоту дрона у напрямкау стрілья, його було збито.
https://ibis.net.ua/products/details/ruzhe-hatsan-bts-12-kal-1276-stvol-56-sm/ тиц
якщо цей напівавтомат дає бодай якись додатковий шанс на захист, то добре що цей шанс з'явився
РЕБ спрацьовує далеко не завжди, проти дронів з оптоволокном - взагалі безглуздий.
Їм онуків требя нянчити А не воювати.
Окрім того, п/а на позиції, в глині, під дощем. Ні. В надійних руках скорострільність помпи не гірша, ніж у газовідвідної рушниці.
А яікщо серйозно, то в ютубі є маса відео де професіонали-щброярі разом з воєнними відстрілють і патрони, і рушниці прямо по БПЛА з різних відстаней різними набоями, при вітрі різних напрямків.
Я цих відео надивився ще минулого року. Там специ видали готові результати. Не хочу тут їх озвучувати.
помпа краще чи дешевше? питання риторичне)))
Якась стаціонарна автоматична, керована компом - так.
На великій дистанції він не дістає, але в межах до 10 метрів зіб'є дрон з імовірністю в кілька разів кращою, ніж помповик. До речі, чув, що є в'язана, але картеч. Теоретично ******* матеріали можуть дозволити зробити "в'язану" 00 або нуль чи навіть 1 чи меншу...
Або треба якийсь барабанний сіткомет десь на 5-6 сіток
IMHO:
Єдина дійсно ефективна (ціна/якість) індивідуальна зброя проти FPV-дронів!
Завів і сиди пали люльку...
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Люди добрі, на каналі про мисливську та спортивну зброю "Ібіс", Віталій Педченко, чемпіон України і неодноразовий призер чемпіонатів Європи, в умовах відкритого стрілецького тиру, без мандражу бути ураженим (дрон літав пустий), та маючи гігантський практичний настріл, не зміг попасти 9-ть. з десяти спроб. І це людина яка ЩОДНЯ стріляє в основному по динамічних цілях і в русі.
То що тоді говорити про солдата, який в умовах бою повинен бути практично зенітником та дивитись не де знаходиться ворог а в небо. Куди він влучить??
Я ще зрозумів би якби дробову рушницю використовували штурмовики в окопах (з картеччю було б ефективно), але по малих швидких і маневрених дронах...
Але ж кошти хтось освоїв...
А так ще одна можливість збити.
Неспеціаліст просто візьме інший дрон, на інші частоти.
В цьому наші більш оперативні, ніж русня, яка штампує дрони десятками тисяч, але не може в них нічого змінити через бюрократію із затвердженням змін через їхне МінНападу, із сотнями бумаг і підписів на кожне нововведення.
Дешево, сердито і багатозарядно!
Орлани і Шахеди стеля біля кілометра висоти, міні дрони і дрони камікадзе атакують з десятка метрів висоти, різниця є ?
Думаю це дешевше і габарити менщі.