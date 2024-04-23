Сирський у Києві зустрівся із військовим керівництвом Литви: Обговорили ситуацію на фронті та підтримку України. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Києві зустрівся із військовим керівництвом Литви - литовським колегою Вальдемарасом Рупшісом та начальником Генштабу Литви Міндаугасом Степонявічюсом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Сирський у Фейсбуці.

"Радий був вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса", - зазначив головком ЗСУ.

Він зазначив, що вони обговорили низку важливих питань. Зокрема щодо ситуації на полі бою, підготовки бійців, підтримки України. Є чіткий план дій щодо подальшої співпраці.

Сирський подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку українського війська.

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