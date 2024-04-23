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Сирський у Києві зустрівся із військовим керівництвом Литви: Обговорили ситуацію на фронті та підтримку України. ФОТОрепортаж

Олександр Сирський та Вальдемарас Рупшис
Фото: Facebook Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Києві зустрівся із військовим керівництвом Литви - литовським колегою Вальдемарасом Рупшісом та начальником Генштабу Литви Міндаугасом Степонявічюсом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Сирський у Фейсбуці.

"Радий був вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса", - зазначив головком ЗСУ.

Він зазначив, що вони обговорили низку важливих питань. Зокрема щодо ситуації на полі бою, підготовки бійців, підтримки України. Є чіткий план дій щодо подальшої співпраці.

Сирський подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку українського війська.

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Олександр Сирський та військове керівництво Литви
Олександр Сирський та військове керівництво Литви
Олександр Сирський та військове керівництво Литви

Олександр Сирський та військове керівництво Литви
Фото: Facebook Олександр Сирський

Автор: 

Литва (2397) Сирський Олександр (610) Рупшис Вальдемарас (9)


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Взагалі-то прерогатива вести міжнародні переговори то президент , міністер закордонних справ і в нашому випадку міністерства оборони .
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23.04.2024 09:36 Відповісти
Якою мовою спілкується із союзниками цей прогресивніший за Залужного, на думку ОПи, товариш Сирський? Він і українською говорить так собі ..., а як у нього з англійською?

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23.04.2024 09:53 Відповісти
Либу бл тягне як на якомусь виступі кварталу бл. Просрав все що можна , результатів нуль, на фронті суцільний пздець , а воно задоволене. Ну так для цього і знімали Залужного, так нелегітимне шашлична тряпка?
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23.04.2024 10:58 Відповісти
 
 