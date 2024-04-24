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Ексдепутат Одеської міськради передав ФСО РФ колекцію раритетних автомобілів, - прокуратура. ФОТО

Колишньому депутату Одеської міськради заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Він передав ФСО РФ колекцію раритетних автомобілів вартістю 10 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, ексдепутат співпрацював з представниками Федеральної служби охорони РФ.

Колекція автомобілів одеського депутата, яку він передав ФСО РФ

Він передав колекцію раритетних автівок для експонування на виставці "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клуба Федеральної служби охорони Російської Федерації" у Москві.

Як зазначається, спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності "шляхом формування культу величі РФ, позитивного ставлення громадян до влади та силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом".

Колекція автомобілів одеського депутата, яку він передав ФСО РФ

До переданої колекції увійшли вісім колекційних автомобілів: ПАКАРД TWELVE, 1936 року, ЗИС 110 Б, 1947 року, ЗИЛ 111А, 1966 року, ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 року, ЗИС 115, 1953 року, ЗИЛ 41051, 1985 року, ЗИЛ 41041, 1998 року. За інформацією СБУ, вартість переданої колекції складає близько 10 млн дол.

колекція авто одеського депутата

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колекція авто одеського депутата
колекція авто одеського депутата
колекція авто одеського депутата

За активну співпрацю з країною агресором, "одеський депутат" систематично отримував схвальні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала ФСО РФ.

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Наразі фігурант переховується від правосуддя за кордоном, його оголошено у міжнародний розшук. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

депутат (1775) Одеса (5451) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+8
кожен єкспонат яскравій пріклад того як сп@здіть орігінал і зробіть с нйого шмат лайна.
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24.04.2024 17:30
+7
Чого ж ви такі ледачі - "Колишньому депутату Одеської міськради та відомому бізнесменові Руслану Тарпану оголосили про підозру у пособництві Росії."
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24.04.2024 17:35
+7
Коли він передав колекцію ? І яким чином він це зробив ? Стаття на 3 бала з 10 ...
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24.04.2024 17:38
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кожен єкспонат яскравій пріклад того як сп@здіть орігінал і зробіть с нйого шмат лайна.
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24.04.2024 17:30 Відповісти
Спочатку вони самі їх списали, потім самі придбали, і "відреставрували",
щоб у салонах на пахло партійними сідницями.
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24.04.2024 20:04 Відповісти
Чого ж ви такі ледачі - "Колишньому депутату Одеської міськради та відомому бізнесменові Руслану Тарпану оголосили про підозру у пособництві Росії."
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24.04.2024 17:35 Відповісти
Я спочатку про Ігоря Маркова з "Родины" подумав - той теж колекціонував автівки.

Але ні, виявилось що йдеться таки про Тарпана:

"...https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1261269-odeskomu-eksdeputatu-ruslanu-tarpanu-oholosili-pro-pidozru-vin-peredav-u-rf-kolektsiju-raritetnikh-avto За даними слідства, він співпрацював із представниками федеральної служби РФ. Зокрема, Тарпан передав до Москви колекцію раритетних автомобілів вартістю 10 мільйонів доларі в...!

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24.04.2024 17:51 Відповісти
яке чесне, відкрите обліччя трудягі та друга дітей
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24.04.2024 18:02 Відповісти
Коли він передав колекцію ? І яким чином він це зробив ? Стаття на 3 бала з 10 ...
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24.04.2024 17:38 Відповісти
а як український депутат саівпрацював з ФСО???
це така структура в кремлі яку бояться навіть фсбшники
мусара машини ГОНа не те що не спиняють, а роблять вигляд що їх не бачать
а "простий"одеський депутат з ними співпрацював під носом ГУР, та СБУ
це жарт???
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25.04.2024 20:32 Відповісти
У червні 2017 року Руслана Тарпана оголосили в національний розшук, а в серпні 2021 - в міжнародний. Слідчі також направили запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об'єднаних Арабських Еміратів - країни, де мешкав Тарпан.За даними слідства, компаніям, афільованим з Тарпаном, вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету під час будівництва глибоководного випуску в Одесі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-10 [10] . У грудні 2021 року Київський районний суд Одеси обрав Руслану Тарпану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, у 2010-2012 роках члени організованої злочинної групи під керівництвом колишнього депутата, зловживаючи службовим становищем, із використанням підроблених документів та ряду підконтрольних організатору юридичних осіб, завищили об'єми, вартість матеріалів та робіт при будівництві об'єкту «Глибоководний випуск» в акваторії Чорного моря, тим самим заволодівши понад 244 мільйонами гривень бюджетних коштівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . У липні 2022 року стало відомо, що Одеська обласна прокуратура внесла Руслана Тарпана у список осіб, що переховуються від правосуддя, і намагається екстрадувати його в Українуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-10 [10] .
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24.04.2024 17:46 Відповісти
За інформацією начальника південного відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан імовірно тісно пов'язаний з російськими спецслужбами та має зв'язок з бізнесом країни-агресораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] . За даними ЗМІ, станом на осінь 2022 року Тарпан міг переховуватись від правосуддя в Російській Федераціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] . На початку листопада 2022 року стало відомо, що Консул України в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) Олександр Хом'як посвідчував копію довіреності для представника ексдепутата Одеської міської ради Руслана Тарпана, який підозрюється у розкраданні держкоштів та на момент посвідчення вже розшукувався МВСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . Про це йдеться в ухвалі судуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Також у листопаді 2022 року ЗМІ з посиланням на постанову Окружного адмінсуду Києва повідомили, що одеський ексдепутат та бізнесмен Руслан Тарпан, який має статус підозрюваного та розшукуваного в Україні, через українські суди намагається стати власником радянського авто епохи Сталінаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 .
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24.04.2024 17:47 Відповісти
Як зазначається, спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності "шляхом формування культу величі РФ, позитивного ставлення громадян до влади та силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом"

Ну дик!
Пасмарєл калєкцию старих машинок - і сразу так захатєлось служить па кантракту, просто нефтєрпьож!
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24.04.2024 17:50 Відповісти
Ну якщо за ці авто в міжнародний розшук,то там де його найдуть за таке *преступления* тамтешні суди довго будуть *чухати потилицю*чи видавати.
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24.04.2024 18:28 Відповісти
Автівки з сталінського гаража. Ясна річ, що вкрали ще при Ельцині. А цей поц передав крадене назад в Кремль, бо все одно забрали б. І за останню судиться, бо сказали земляки в Кремлі- все потрібно віддати, все.
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24.04.2024 18:44 Відповісти
И куда только Малюк смотрит...ето ж дело длинных рук Романа Червинского, я выбачаюсь... этот одесский депутат каким то образом узнал что за ним придут, скорей всего какая то бабка на базаре пошептала и он спокойно сматался за кордон...Кокой вывод следует из етого? Правильно надо больше полномочий и професионалов набрать....СБУ просто физически неуспевают...преследовать Романа, присмотреть за девушками в бане чтобы чего не случилось, кошмарить бизнес, чтобы исправно и вовремя платили понятно что в фонд защиты Отечества, который возглавляет не один и не два генерала СБУ...А вы о чём подумали...( вот оно что получается...и всё становится на свои места...вот откуда у Романа была попытка завладеть 100 000 баксов, ето же ровно 1% от стоимости колекции...а где доказательства спросите? А подяка от ФСО нешитается? Хотяс другой стороны зачем они нужны, если можно просто так почти год человека за гратами держать, нарушая все правовые нормы и правила...)Да страна в надёжных руках ( в смысле она некуда неденется, ведь выборы не на часе, лошадей на переправе не меняют...из етого делаю железобетонный вывод...Залужный не был не лошадкой ни конём, раз его поменяли...Всё буде Украина, власть приходит и уходит, "новые лица"остаются на своих посадах...Остаётся хрупкая надежда, что украинцы больше так жостко шутить не будут и клоунов оставят в цирке...
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24.04.2024 19:17 Відповісти
Здав авто на 10 лямів та отримав грамоту)))) ну, не дов...б?
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24.04.2024 19:32 Відповісти
Колекція "Колеса номенклатури".
Навряд чи вона має якусь вартість поза межами Росії.
Хто в світі буде колекціонувати ридвани Кім Чен Ина чи Пол Пота ?
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24.04.2024 19:49 Відповісти
Той,що поставив пам'ятник повії Катрі в Одесі...
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24.04.2024 20:52 Відповісти
ТАК А ДЕ ВЗЯВ Й ЯК ПЕРЕДАВ !!!??? ПОЛІЦІЯ БУЛА В КУРСІ !!!???
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26.04.2024 01:07 Відповісти
 
 