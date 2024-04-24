Ексдепутат Одеської міськради передав ФСО РФ колекцію раритетних автомобілів, - прокуратура. ФОТО

Колишньому депутату Одеської міськради заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Він передав ФСО РФ колекцію раритетних автомобілів вартістю 10 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, ексдепутат співпрацював з представниками Федеральної служби охорони РФ.

Він передав колекцію раритетних автівок для експонування на виставці "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клуба Федеральної служби охорони Російської Федерації" у Москві.

Як зазначається, спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності "шляхом формування культу величі РФ, позитивного ставлення громадян до влади та силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом".

До переданої колекції увійшли вісім колекційних автомобілів: ПАКАРД TWELVE, 1936 року, ЗИС 110 Б, 1947 року, ЗИЛ 111А, 1966 року, ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 року, ЗИС 115, 1953 року, ЗИЛ 41051, 1985 року, ЗИЛ 41041, 1998 року. За інформацією СБУ, вартість переданої колекції складає близько 10 млн дол.

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За активну співпрацю з країною агресором, "одеський депутат" систематично отримував схвальні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала ФСО РФ.

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Наразі фігурант переховується від правосуддя за кордоном, його оголошено у міжнародний розшук. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.